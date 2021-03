All-OVC Girls’ Basketball Team

Ohio Valley Conference

2020-21 Girls’ All-OVC Baseball Team

First Team

Player, School Pos. Ht. Gr.

Addi Dillow, Coal Grove G 5-08 Sr.

Kaleigh Murphy, Coal Grove F 5-10 Jr.

Abbey Hicks, Coal Grove G 5-06 Jr.

Tomi Hinkle, Fairland G 5-07 So.

Bree Allen, Fairland F 5-11 Fr.

Emma Marshall, Fairland G 5-06 Sr.

Maddie Ward, Chesapeake C 5-11 Sr.

Blake Anderson, Chesapeake G 5-06 Jr.

Evan Williams, Ironton G 5-05 So.

Kirsten Williams, Ironton F 5-09 So.

Sarah Roach, South Point F 5-09 Sr.

Karmen Bruton, South Point G 5-06 Jr.

Maddy Petro, Gallipolis C 6-00 Sr.

Chanee Cremeens, Gallipolis G 5-06 So.

Hadyn Bailey, Rock Hill G 5-05 So.

Nia Trinidad, Portsmouth F 5-07 Jr.

—————

Honorable Mention

Player, School Pos . Ht. Gr.

Elli Holmes, Coal Grove F 5-08 Jr.

Miaa Howard, Fairland G 5-06 Sr.

Emily Duncan, Chesapeake G 5-07 So.

Isabel Morgan, Ironton G 5-06 So.

Sarah Mitchell, South Point F 5-09 So.

Asia Griffin, Gallipolis G 5-06 Jr.

Aleigha Matney, Rock Hill G 5-04 Jr.

Emily Cheatham, Portsmouth G 5-06 Fr.

Co-Coaches of the Year

Rick Roach, Coal Grove

Jon Buchanan, Fairland