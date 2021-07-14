Scoreboard
MLB standings
Major League Baseball
NATIONAL LEAGUE
East Division
W L Pct GB
New York 47 40 .540 _
Philadelphia 44 44 .500 3½
Atlanta 44 45 .494 4
Washington 42 47 .472 6
Miami 39 50 .438 9
Central Division
W L Pct GB
Milwaukee 53 39 .576 _
CINCINNATI 48 42 .533 4
Chicago 44 46 .489 8
St. Louis 44 46 .489 8
Pittsburgh 34 56 .378 18
West Division
W L Pct GB
San Francisco 57 32 .640 _
Los Angeles 56 35 .615 2
San Diego 53 40 .570 6
Colorado 40 51 .440 18
Arizona 26 66 .283 32½
Saturday’s Games
Pittsburgh 6, N.Y. Mets 2, 7 innings, 1st game
San Francisco 10, Washington 4
Philadelphia 11, Boston 2
Atlanta 5, Miami 4
N.Y. Mets 4, Pittsburgh 2, 7 innings, 2nd game
CINCINNATI 4, Milwaukee 3
St. Louis 6, Chicago Cubs 0
Colorado 3, San Diego 0
L.A. Dodgers 22, Arizona 1
Sunday’s Games
Miami 7, Atlanta 4
Pittsburgh 6, N.Y. Mets 5
Philadelphia 5, Boston 4
CINCINNATI 3, Milwaukee 1
San Francisco 3, Washington 1
Colorado 3, San Diego 1
L.A. Dodgers 7, Arizona 4
St. Louis at Chicago Cubs, ppd.
Monday’s Games
Home Run Derby
Tuesday’s Games
AL 5, NL 2
—————
American League
East Division
W L Pct GB
Boston 55 36 .604 _
Tampa Bay 53 37 .589 1½
New York 46 43 .517 8
Toronto 45 42 .517 8
Baltimore 28 61 .315 26
Central Division
W L Pct GB
Chicago 54 35 .607 _
Cleveland 45 42 .517 8
Detroit 40 51 .440 15
Minnesota 39 50 .438 15
Kansas City 36 53 .404 18
West Division
W L Pct GB
Houston 55 36 .604 _
Oakland 52 40 .565 3½
Seattle 48 43 .527 7
Los Angeles 45 44 .506 9
Texas 35 55 .389 19½
Saturday’s Games
Tampa Bay 5, Toronto 2
Minnesota 9, Detroit 4
Chicago White Sox 8, Baltimore 3
Philadelphia 11, Boston 2
Oakland 8, Texas 4, 11 innings
Cleveland 14, Kansas City 6
N.Y. Yankees 1, Houston 0
Seattle 2, L.A. Angels 0
Sunday’s Games
Toronto 3, Tampa Bay 1
Philadelphia 5, Boston 4
Chicago White Sox 7, Baltimore 5, 10 innings
Oakland 4, Texas 1
Houston 8, N.Y. Yankees 7
Minnesota 12, Detroit 9, 10 innings
L.A. Angels 7, Seattle 1
Kansas City at Cleveland, ppd.
Monday’s Games
Home Run Derby
Tuesday’s Games
AL 5, NL 2
NL leaders
National League Batting Average
G AB R H BA
Castellanos, CIN 84 335 58 111 .331
Frazier, PIT 89 348 53 115 .330
Turner, WAS 85 346 56 110 .318
Turner, LAD 84 306 50 94 .307
Reynolds, PIT 87 318 50 96 .302
Winker, CIN 82 319 58 96 .301
Crawford, SF 79 266 49 77 .289
Tatis Jr., SD 74 273 67 78 .286
Soto, WAS 79 272 54 77 .283
Acuña Jr., ATL 82 297 72 84 .283
Castro, WAS 87 315 25 89 .283
HOME RUNS
Tatis Jr., SD 28
Schwarber, WAS 25
Acuña Jr., ATL 24
Báez, CHC 21
Hoskins, PHI 20
Escobar, ARI 20
Muncy, LAD 19
Duvall, MIA 19
Winker, CIN 19
Freeman, ATL 19
___
RUNS BATTED IN
Duvall, MIA 62
Aguilar, MIA 62
Albies, ATL 61
Tatis Jr., SD 60
Machado, SD 60
Escobar, ARI 60
Castellanos, CIN 59
Crawford, SF 58
Báez, CHC 56
Arenado, STL 56
___
STOLEN BASES
Tatis Jr., SD 20
Turner, WAS 19
Acuña Jr., ATL 17
Marte, MIA 17
Story, COL 17
Edman, STL 16
Tapia, COL 15
Albies, ATL 13
Hampson, COL 13
Pham, SD 12
___
SLUGGING PERCENTAGE
Tatis Jr., SD .656
Acuña Jr., ATL .596
Castellanos, CIN .585
Schwarber, WAS .570
Muncy, LAD .559
Crawford, SF .556
Winker, CIN .539
Turner, WAS .520
Reynolds, PIT .519
Harper, PHI .516
___
ON-BASE PERCENTAGE
Muncy, LAD .414
Soto, WAS .407
Frazier, PIT .397
India, CIN .397
Acuña Jr., ATL .394
Turner, LAD .394
Reynolds, PIT .387
Castellanos, CIN .384
Taylor, LAD .382
Winker, CIN .382
___
RUNS SCORED
Acuña Jr., ATL 72
Tatis Jr., SD 67
Cronenworth, SD 63
Taylor, LAD 63
Betts, LAD 58
Castellanos, CIN 58
Freeman, ATL 58
Winker, CIN 58
Turner, WAS 56
Muncy, LAD 54
Soto, WAS 54
___
HITS
Frazier, PIT 115
Castellanos, CIN 111
Turner, WAS 110
Reynolds, PIT 96
Winker, CIN 96
Tapia, COL 95
Cronenworth, SD 94
Turner, LAD 94
Edman, STL 93
Freeman, ATL 90
___
BASES ON BALLS
Muncy, LAD 58
Soto, WAS 58
Freeman, ATL 55
McCutchen, PHI 51
Acuña Jr., ATL 49
Pham, SD 48
Betts, LAD 47
Machado, SD 43
Taylor, LAD 43
Reynolds, PIT 42
___
DOUBLES
Castellanos, CIN 29
Arenado, STL 26
Frazier, PIT 26
Albies, ATL 25
Hoskins, PHI 22
Betts, LAD 21
Reynolds, PIT 21
Castro, WAS 20
Cronenworth, SD 20
Edman, STL 20
Swanson, ATL 20
Tapia, COL 20
Yastrzemski, SF 20
___
TRIPLES
Peralta, ARI 6
Albies, ATL 5
Hampson, COL 5
Frazier, PIT 4
13 tied 3
___
TOTAL BASES
Castellanos, CIN 196
Turner, WAS 180
Tatis Jr., SD 179
Acuña Jr., ATL 177
Winker, CIN 172
Albies, ATL 168
Arenado, STL 168
Reynolds, PIT 165
Frazier, PIT 161
Freeman, ATL 161
___
EARNED RUN AVERAGE
deGrom, NYM 1.08
Gausman, SF 1.73
Woodruff, MIL 2.07
Wheeler, PHI 2.26
Rogers, MIA 2.31
Buehler, LAD 2.36
Peralta, MIL 2.39
Walker, NYM 2.50
Bauer, LAD 2.59
Scherzer, WAS 2.66
___
WON-LOST
Urías, LAD 11-3
Hendricks, CHC 11-4
DeSclafani, SF 10-3
Buehler, LAD 9-1
Gausman, SF 9-3
Kershaw, LAD 9-7
Flaherty, STL 8-1
Morton, ATL 8-3
Wood, SF 8-3
Suter, MIL 8-4
___
GAMES PITCHED
Hill, SD 44
Cabrera, STL 42
Rogers, SF 42
Adams, SD 40
Bass, MIA 40
Boxberger, MIL 40
Chafin, CHC 40
Minter, ATL 40
Pagán, SD 40
Stammen, SD 40
___
SAVES
Melancon, SD 27
Hader, MIL 21
Jansen, LAD 21
Kimbrel, CHC 20
Reyes, STL 20
Díaz, NYM 19
Hand, WAS 19
McGee, SF 19
Smith, ATL 18
Bard, COL 14
___
INNINGS PITCHED
Wheeler, PHI 119.2
Alcantara, MIA 116.2
Gausman, SF 114.2
Buehler, LAD 114.1
Woodruff, MIL 113.1
Márquez, COL 112.1
Kelly, ARI 109.0
DeSclafani, SF 107.1
Kershaw, LAD 106.1
Urías, LAD 106.1
___
STRIKEOUTS
deGrom, NYM 146
Wheeler, PHI 145
Bauer, LAD 137
Peralta, MIL 135
Scherzer, WAS 134
Gausman, SF 133
Woodruff, MIL 129
Burnes, MIL 128
Kershaw, LAD 127
Nola, PHI 126
___
COMPLETE GAMES
Márquez, COL 3
DeSclafani, SF 2
Wainwright, STL 2
11 tied 1
___
SHUTOUTS
DeSclafani, SF 2
Bumgarner, ARI 1
Gallen, ARI 1
Miley, CIN 1
Musgrove, SD 1
Márquez, COL 1
Nola, PHI 1
Wheeler, PHI 1
deGrom, NYM 1
AL leaders
American League Batting Average
G AB R H BA
Guerrero Jr., TOR 87 316 68 105 .332
Brantley, HOU 69 282 42 92 .326
Bogaerts, BOS 85 321 57 103 .321
Mullins, BAL 88 338 49 106 .314
Gurriel, HOU 84 307 44 96 .313
Anderson, CHW 74 311 55 96 .309
Fletcher, LAA 84 333 52 103 .309
Cruz, MIN 78 273 41 83 .304
Martinez, BOS 84 324 60 97 .299
Hernández, TOR 68 273 35 81 .297
HOME RUNS
Ohtani, LAA 33
Guerrero Jr., TOR 28
Gallo, TEX 24
Olson, OAK 23
García, TEX 22
Walsh, LAA 22
Devers, BOS 22
Semien, TOR 22
Lowe, TB 21
Judge, NYY 21
Perez, KC 21
___
RUNS BATTED IN
Guerrero Jr., TOR 73
Devers, BOS 72
Ohtani, LAA 70
Abreu, CHW 66
Walsh, LAA 65
García, TEX 62
Martinez, BOS 62
Olson, OAK 59
Meadows, TB 58
Grichuk, TOR 57
Bichette, TOR 57
___
STOLEN BASES
Merrifield, KC 24
Mullins, BAL 16
Kiner-Falefa, TEX 15
Anderson, CHW 14
Moore, SEA 14
Baddoo, DET 13
Straw, HOU 13
Bichette, TOR 12
Goodrum, DET 12
Ohtani, LAA 12
___
SLUGGING PERCENTAGE
Ohtani, LAA .698
Guerrero Jr., TOR .658
Olson, OAK .567
Devers, BOS .564
Martinez, BOS .556
Walsh, LAA .556
Cruz, MIN .549
Bogaerts, BOS .545
Mullins, BAL .541
Alvarez, HOU .528
___
ON-BASE PERCENTAGE
Guerrero Jr., TOR .430
Gallo, TEX .402
Moncada, CHW .401
Bogaerts, BOS .385
Correa, HOU .385
Cruz, MIN .381
Mullins, BAL .380
Gurriel, HOU .377
Canha, OAK .375
Díaz, TB .375
___
RUNS SCORED
Bichette, TOR 71
Guerrero Jr., TOR 68
Semien, TOR 67
Altuve, HOU 65
Ohtani, LAA 65
Correa, HOU 61
Martinez, BOS 60
Ramírez, CLE 60
Devers, BOS 59
Haniger, SEA 58
Olson, OAK 58
___
HITS
Mullins, BAL 106
Bichette, TOR 105
Guerrero Jr., TOR 105
Bogaerts, BOS 103
Fletcher, LAA 103
Semien, TOR 98
Martinez, BOS 97
Anderson, CHW 96
Gurriel, HOU 96
Perez, KC 96
___
BASES ON BALLS
Gallo, TEX 72
Grossman, DET 60
Santana, KC 59
Moncada, CHW 55
Díaz, TB 52
Guerrero Jr., TOR 52
Lowe, TEX 49
Correa, HOU 47
Judge, NYY 46
Chapman, OAK 44
___
DOUBLES
Bogaerts, BOS 27
Devers, BOS 25
Brantley, HOU 23
Martinez, BOS 23
Meadows, TB 23
Mullins, BAL 23
Crawford, SEA 22
Walsh, LAA 22
Semien, TOR 21
Tucker, HOU 21
Wendle, TB 21
___
TRIPLES
Arraez, MIN 4
Baddoo, DET 4
Canha, OAK 4
Madrigal, CHW 4
Ohtani, LAA 4
Rosario, CLE 4
8 tied 3
___
TOTAL BASES
Ohtani, LAA 210
Guerrero Jr., TOR 208
Semien, TOR 187
Devers, BOS 186
Mullins, BAL 183
Martinez, BOS 180
Walsh, LAA 180
Olson, OAK 177
Bogaerts, BOS 175
Perez, KC 175
___
EARNED RUN AVERAGE
Lynn, CHW 1.99
Gibson, TEX 2.29
Rodón, CHW 2.31
Cole, NYY 2.68
Ray, TOR 3.13
Manaea, OAK 3.19
Bassitt, OAK 3.28
Bieber, CLE 3.28
Civale, CLE 3.32
Berríos, MIN 3.48
Kikuchi, SEA 3.48
___
WON-LOST
Bassitt, OAK 10-2
Civale, CLE 10-2
Lynn, CHW 9-3
Cole, NYY 9-4
Eovaldi, BOS 9-5
Flexen, SEA 8-3
Greinke, HOU 8-3
Ryu, TOR 8-5
Montas, OAK 8-7
Petit, OAK 7-1
___
GAMES PITCHED
Cishek, LAA 45
Petit, OAK 45
Mayers, LAA 43
Brentz, KC 42
Cisnero, DET 42
Trivino, OAK 42
Barlow, KC 41
Karinchak, CLE 41
Hendriks, CHW 40
Ottavino, BOS 40
Robles, MIN 40
___
SAVES
Hendriks, CHW 23
Barnes, BOS 19
Iglesias, LAA 19
Chapman, NYY 16
Pressly, HOU 16
Kennedy, TEX 15
Trivino, OAK 14
Castillo, TB 13
Clase, CLE 11
Karinchak, CLE 9
Robles, MIN 9
___
INNINGS PITCHED
Bassitt, OAK 118.0
Greinke, HOU 115.1
Cole, NYY 114.0
Berríos, MIN 108.2
Minor, KC 106.1
Irvin, OAK 106.0
Manaea, OAK 104.1
Giolito, CHW 104.0
Eovaldi, BOS 103.1
Gibson, TEX 102.0
___
STRIKEOUTS
Cole, NYY 147
Bieber, CLE 130
Ray, TOR 130
Rodón, CHW 130
Giolito, CHW 125
Glasnow, TB 123
Bassitt, OAK 118
Cease, CHW 117
Berríos, MIN 114
Pivetta, BOS 113
___
COMPLETE GAMES
Manaea, OAK 2
Bassitt, OAK 1
Cease, CHW 1
Cole, NYY 1
Greinke, HOU 1
Kluber, NYY 1
Lynn, CHW 1
Means, BAL 1
Mize, DET 1
Rodón, CHW 1
Turnbull, DET 1
Valdez, HOU 1
___
SHUTOUTS
Manaea, OAK 2
Bassitt, OAK 1
Cease, CHW 1
Cole, NYY 1
Kluber, NYY 1
Lynn, CHW 1
Means, BAL 1
Rodón, CHW 1
Turnbull, DET 1
HR Derby winners
Major League Baseball All-Star Game
Home Run Derby Winners
2021 — Pete Alonso, N.Y. Mets (Coors Field)
2019 — Pete Alonso, N.Y. Mets (Progressive Park)
2018 — Bryce Harper, Washington (Nationals Park)
2017 — Aaron Judge, N.Y. Yankees (Marlins Park)
2016 — Giancarlo Stanton, Miami (Petco Park)
2015 — Todd Frazier, Cincinnati (Great American Ball Park)
2014 — Yoenis Cespedes, Oakland (Target Field)
2013 — Yoenis Cespedes, Oakland (Citi Field)
2012 — Prince Fielder, Detroit Tigers (Kauffman Stadium)
2011 — Robinson Cano, N.Y. Yankees (Chase Field)
2010 — David Ortiz, Boston Red Sox (Angel Stadium)
2009 — Prince Fielder, Milwaukee Brewers (Busch Stadium)
2008 — Justin Morneau, Minnesota Twins (Yankee Stadium)
2007 — Vladimir Guerrero, Los Angeles Angels (AT&T Park)
2006 — Ryan Howard, Philadelphia Phillies (PNC Park)
2005 — Bobby Abreu, Philadelphia Phillies (Comerica Park)
2004 — Miguel Tejada, Baltimore Orioles (Minute Maid Park)
2003 — Garret Anderson, Anaheim Angels (U.S. Cellular Field)
2002 — Jason Giambi, New York Yankees (Miller Park)
2001 — Luis Gonzalez, Arizona Diamondbacks (Safeco Field)
2000 — Sammy Sosa, Chicago Cubs (Turner Field)
1999 — Ken Griffey Jr., Seattle Mariners (Fenway Park)
1998 — Ken Griffey Jr., Seattle Mariners (Coors Field)
1997 — Tino Martinez, New York Yankees (Jacobs Field)
1996 — Barry Bonds, San Francisco Giants (Veterans Stadium)
1995 — Frank Thomas, Chicago White Sox (The Ballpark in Arlington)
1994 — Ken Griffey Jr., Seattle Mariners (Three Rivers Stadium)
1993 — Juan Gonzalez, Texas Rangers (Camden Yards)
1992 — Mark McGwire, Oakland Athletics (Jack Murphy Stadium)
1991 — Cal Ripken, Baltimore Orioles (SkyDome)
1990 — Ryne Sandberg, Chicago Cubs (Wrigley Field)
1989 — Ruben Sierra, Texas Rangers and Eric Davis, Cincinnati Reds (Anaheim Stadium)
1987 — Andre Dawson, Chicago Cubs (Oakland-Alameda County Coliseum)
1986 — Wally Joyner, California Angels and Darryl Strawberry, N.Y. Mets (Astrodome)
1985 — Dave Parker, Cincinnati Reds (Hubert H. Humphrey Metrodome)
Guerrero Jr. gets MVP as American All-Stars win 5-2
DENVER (AP) — A Sho-case for Shohei Ohtani became a grand stage for Vladimir Guerrero Jr., too. Ohtani unleashed his... read more