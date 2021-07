Tri-State Junior Golf Circuit

Tri-State Junior Golf Tour

Bellefonte Country Club

At Ashland, Ky.

Results Monday, July 19

7-9 Age Division

First Flight

Sean Lucas 52

Nickolas Webb *53

Emma Dodson *53

Gunner Evans 61

Lucas from Ashland, Ky.

Second Flight

Grant McGraw 53

Reese Norner 55

Bentley Setters 60

Kamden VanDeusen 64

McGraw from Wheelersburg

10-12 Age Division

First Flight

Bryant Stephens 36

Rylan Beighle 42

Dylan White 46

J.J. Smith 47

Stephens from Flatwoods, Ky.

Second Flight

Jasper Price 53

Gatlin Hale *56

Emmitt Price *56

Nolan Childers 62

Price from Waverly

13-15 Age Division

First Flight

Brody Kilburn 77

Nathan Webb 83

Brayden DeHart 88

Blake Cook 89

Brady Blevins 95

Lacob Layne 99

Luke Pridemore 100

Alec Conway 117

Kilburn from Ashland, Ky.

Second Flight

Eli Ford 89

Carson Blevins 96

Chris Hall 97

Braeden Cardwell 103

Michael Blair 110

Maddox Rowe 112

Logan Coffman 113

E.B. Hall 114

Bryson Mabry 116

Landon McGraw 116

Kiefer McCalvin 130

Ford from Ironton

Girls’ Division 13-18

First Flight

Morgan Kennedy 78

Emi Ledford 89

Lauren Nolty 93

Laney Sorrell 96

Amberlee Hedges 99

Kileigh Mitchell 101

Sydney Carpenter 102

Tessa Humphreys 116

Emi Ledford

Kennedy from Ashland, Ky.

Second Flight

Taylor Ralston 77

Kristen Ramey 89

Sidnea Belville 97

Kinzie Kilgore 100

Joselyn Pack 120

Maddison Dixon 127

Ralston from Manchester

16-18 Age Division

First Flight

Connor Calhoun 73

Gunner Cassity 75

Laith Hamid 76

Brynden Roark 79

Tyson Webb 82

Price Harris 83

Titus McGlone 89

Calhoun from Grayson, Ky.

Second Flight

Alex Deborde 84

Logan Cummins *85

Gavin Baker *85

Gabe Dettwiller 89

Derrick Pell 92

Jacob Baker *98

Jackson McComas *98

Aden Weeks 106

Deborde from Catlettsburg, Ky.

*–Winner determined by playoff using scorecard

For more information about the Tri-State Junior Golf Tour, contact Jason Van Deusen at (740) 285-5004 or email jasonvandeusen@tsjgt.com