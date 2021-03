2020-21 All-OVC Boys’ Basketball Team

Ohio Valley Conference

2020-21 Boys Basketball

All-OVC Team

First Team

Player, School Pos. Ht. Gr.

Clayton Thomas, Fairland G 5-10 Sr.

Aiden Porter, Fairland G 6-01 Jr.

Jacob Polcyn, Fairland C 6-03 Sr.

Austin Webb, South Point G 6-03 Sr.

Nakyan Turner, South Point G 5-08 Sr.

Trent Hacker, Ironton F 6-03 Sr.

Erickson Barnes, Ironton G 6-02 Sr.

Tait Matney, Coal Grove G 5-10 Jr.

Jarren Hicks, Coal Grove F 6-02 Sr.

Isaac Clary, Gallipolis C 6-08 So.

Cooper Davis, Gallipolis G 6-02 Sr.

Miles Shipp, Portsmouth C 6-02 Sr.

Levi Blankenship, Chesapeake G 5-11 Jr.

Owen Hankins, Rock Hill G 6-01 Jr.

Honorable Mention

Player, School Pos. Ht. Gr.

Jordan Williams, Fairland F 6-03 Sr.

Mason Kazee, South Point G 6-01 Jr.

Laden Wilson, Ironton G 5-10 So.

Perry Kingery, Coal Grove C-F 6-05 Jr.

Brody Fellure, Gallipolis G 6-00 So.

Donovan Carr, Portsmouth G 6-00 Jr.

Caleb Schneider, Chesapeake G 6-01 Fr.

Bradyen Adams, Rock Hill G 5-10 So.

Coach of the Year

Nathan Speed, Fairland

—————

Final OVC Standings

Team W L

Fairalnd 13 1

South Point 12 2

Ironton 9 5

Coal Grove 6 8

Gallipolis 6 8

Portsmouth 5 9

Chesapeake 4 10

Rock Hill 1 13