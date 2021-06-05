Rock Hill Elementary School Honor Roll
Rock Hill Elementary
Last Nine Weeks
Second Grade
Abby Armstrong, Mason Bostic, Laylah Brooks, Anna Dilley, David Heighton, Rosco Hysell, Tyler Mains, Levin Pruitt, Ava VanKeuren, Ziggie Gomillion, Deja Jenkins, Ryann Smith, Daniel Workman, McKenna Depriest, Samuel Cooke, Lillyann Pemberton, Gabby McCoy, Colton Akers, Autumn Anderson, William Brown, Hayden Harris, Vivian Heaberlin, Jaycie Moore, Scarlet Robinson, Addie Webb, Kable Kline, Carson Loper, Caige Massie, Mayler McFann, Maci Ruggles, Ava Wurts, Anya Cooper, Grae Zornes, Gracie Arthur, Alexius Jenkins, Chace Jenkins, Carter Malone, Aria Pemberton and Auddrey Wright.
Third Grade
Bentley Short, Layden Cochran, Ryan Kellogg, Emma Albriht, Amillia Rouse, Jesse Settle, Averi Medinger, Shayla Harrision, Adrain Miller, Justin Addis, Alison Blagg, Remi Carmon, Carter Cook, Camden Depriest, Wyatt Gandee, Savannah Lewis, Benjamin Wurts, Jayden Corbin, Payslee Slone, Gavin Bailey, Quinn Fraley, Adelia Frazee, Brody French, Meredith Howard, Aiden Imes, Kamryn Joseph and Jaden Schug.
Fourth Grade
Judith Brown, McKenzie Depriest, Ryder Henry, Devyn McClain, Ella McFann, Alexis Mullens, Isabella Roberts, Christopher Wilson, Micah Abner, Autumn Abrams, Grayden Depriest, Kaine Dorrell, Alexis Eicher, Kelly Jenkins, Gavin Townsend, Marlaina Wilds, Kylee Brooks, Peighton Curnette, Kenli Skaggs, Matthew Watson, Chase Akers, Abi Blagg, Chloee Bryant, Sophia Butler, Ava Crank, Sara Depriest, Emma Johnson, Conner Moore, Ryan Plybon, Austin Roach, Chloe Spurlock, Addisyn Workman, Gage Adams, Macy Boyd, Channing Bryant, Kerigan Kidd, Balor Knipp, Dimmi Roller, Parker Tedrick, Blake Alltop, Lula Fuhr, Willow Hutchinson, Ollie Jenkins, Khloe Kline, Bralon Knipp, Aubrey Malone, Coleton Morgan, Kenzie Ruggles and Marlee Travis.
Fifth Grade
Nellie Allen, Brady Akers, Maeleigh Boggs, Brian Kidd, Cash Lyons, Kindell McGuirk, Gunner Redmond, Colt Virgin, Emily Abbott, Christopher Goad, Silas Newland, Carson Medinger, Caidyn Cook, Lilliana Griffith, Myles Bailey, Marlea Depriest, Aidan Guy, Jolee Hankins, Aubree Markel, Kaelyn Peters, Kylie Tedrick, Cameron Howard, Janna Jenkins, Ethan Webb, Maveric McFann and Noah Spears.
M.C. Class
Sarah Stevens, Daja Chaffin, Adam Driskell, Makayla Chapman, Broxton Stidham, Breanna Layne, Shelby Yapp, Justin Lancaster, Jacob Imes, Jacob Callicoat, Chance Triplett, Gaige Rife, Eric Lancaster, Braylin Smith, Kylie Harmon, Emmitt Kuehne, Elif Narman, Nicholas Dearing, Anastazia Carter, Douglas Castro, Jr., Colt Crabtree, Clint Dixon, Sammy Hammond, Bryson Swann, Kylie Unrue, Leigh Worley, Jaythan Autherson, Adrienne Chapman, Justin Brown, Easton Dalton, Kolton Norris and Hannah Stewart.
Lawrence County road report
The following construction and maintenance projects are anticipated to affect highways in Lawrence County next week. All outlined work is... read more