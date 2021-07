Scoreboard

MLB standings

Major League Baseball

(Late Games Not Included)

NATIONAL LEAGUE

East Division

W L Pct GB

New York 41 36 .532 _

Washington 40 40 .500 2½

Atlanta 39 41 .488 3½

Philadelphia 38 41 .481 4

Miami 34 45 .430 8

Central Division

W L Pct GB

Milwaukee 50 33 .602 _

Chicago 42 40 .512 7½

CINCINNATI 41 40 .506 8

St. Louis 40 42 .488 9½

Pittsburgh 29 52 .358 20

West Division

W L Pct GB

San Francisco 50 30 .625 _

Los Angeles 51 31 .622 _

San Diego 49 35 .583 3

Colorado 35 47 .427 16

Arizona 23 60 .277 28½

Tuesday’s Games

Washington 4, Tampa Bay 3

Philadelphia 4, Miami 3

N.Y. Mets 4, Atlanta 3

Colorado 8, Pittsburgh 0

San Diego 5, CINCINNATI 4

St. Louis 3, Arizona 2

Milwaukee 2, Chicago Cubs 1

L.A. Dodgers 3, San Francisco 1

Wednesday’s Games

St. Louis 7, Arizona 4

Milwaukee 15, Chicago Cubs 7

Colorado 6, Pittsburgh 2

Washington 15, Tampa Bay 6

San Diego 7, CINCINNATI 5, 6 innings

Atlanta 20, N.Y. Mets 2

Miami 11, Philadelphia 6

Thursday’s Games

L.A. Dodgers 6, Washington 2, 5 innings

Atlanta 4, N.Y. Mets 3

Milwaukee 7, Pittsburgh 2

CINCINNATI 5, San Diego 4

Colorado 5, St. Louis 2

Arizona 5, San Francisco 3

Miami at Philadelphia, ppd.

Friday’s Games

Philadelphia 4, San Diego 3, 10 innings

Milwaukee 7, Pittsburgh 2

L.A. Dodgers 10, Washington 5

CINCINNATI 2, Chicago Cubs 1

Miami at Atlanta, 7:20 p.m.

St. Louis at Colorado, 8:10 p.m.

San Francisco at Arizona, 9:40 p.m.

N.Y. Mets at N.Y. Yankees, ppd.

Saturday’s Games

N.Y. Mets (Stroman 6-6) at N.Y. Yankees (Cole 8-4), 1:05 p.m.

Milwaukee (Lauer 2-3) at Pittsburgh (TBD), 4:05 p.m.

San Diego (Darvish 7-2) at Philadelphia (Eflin 2-6), 4:05 p.m.

Chicago Cubs (Alzolay 4-7) at CINCINNATI (Mahle 7-3), 4:10 p.m.

Miami (Alcantara 4-7) at Atlanta (Muller 1-1), 4:10 p.m.

L.A. Dodgers (Kershaw 9-7) at Washington (Espino 2-2), 7:15 p.m.

St. Louis (LeBlanc 0-1) at Colorado (Freeland 1-2), 9:10 p.m.

San Francisco (Long 1-1) at Arizona (Faria 0-0), 10:10 p.m.

Sunday’s Games

L.A. Dodgers at Washington, 11:05 a.m.

Milwaukee at Pittsburgh, 1:05 p.m.

San Diego at Philadelphia, 1:05 p.m.

Chicago Cubs at CINCINNATI, 1:10 p.m.

Miami at Atlanta, 1:20 p.m.

N.Y. Mets at N.Y. Yankees, 2:05 p.m., 1st game

St. Louis at Colorado, 3:10 p.m.

N.Y. Mets at N.Y. Yankees, 7:08 p.m., 2nd game

San Francisco at Arizona, 9:10 p.m.

—————

American League

East Division

W L Pct GB

Boston 51 31 .622 _

Tampa Bay 47 35 .573 4

Toronto 42 38 .525 8

New York 41 39 .513 9

Baltimore 27 54 .333 23½

Central Division

W L Pct GB

Chicago 48 32 .600 _

Cleveland 42 36 .538 5

Detroit 36 45 .444 12½

Minnesota 33 46 .418 14½

Kansas City 33 47 .413 15

West Division

W L Pct GB

Houston 49 33 .598 _

Oakland 48 35 .578 1½

Seattle 43 39 .524 6

Los Angeles 39 41 .488 9

Texas 32 49 .395 16½

Wednesday’s Games

Detroit 9, Cleveland 4, 7 innings, 1st game

Washington 15, Tampa Bay 6

Boston 6, Kansas City 2

L.A. Angels 11, N.Y. Yankees 8

Chicago White Sox 13, Minnesota 3

Seattle 9, Toronto 7, 10 innings

Baltimore 5, Houston 2

Oakland 3, Texas 1

Detroit 7, Cleveland 1, 7 innings, 2nd game

Thursday’s Games

Boston 15, Kansas City 1

Seattle 7, Toronto 2

Chicago White Sox 8, Minnesota 5

Texas 8, Oakland 3

Houston 7, Cleveland 2

L.A. Angels at N.Y. Yankees, ppd.

Friday’s Games

Toronto 11, Tampa Bay 1

Chicago White Sox at Detroit, 7:10 p.m.

Houston at Cleveland, 7:10 p.m.

Minnesota at Kansas City, 8:10 p.m.

Baltimore at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Boston at Oakland, 9:40 p.m.

Texas at Seattle, 10:10 p.m.

N.Y. Mets at N.Y. Yankees, ppd.

Saturday’s Games

N.Y. Mets (Stroman 6-6) at N.Y. Yankees (Cole 8-4), 1:05 p.m.

Tampa Bay (McClanahan 3-2) at Toronto (Stripling 3-4), 3:07 p.m.

Chicago White Sox (Keuchel 6-2) at Detroit (Skubal 4-7), 4:10 p.m.

Minnesota (TBD) at Kansas City (Duffy 4-3), 4:10 p.m.

Boston (Richards 4-5) at Oakland (Irvin 6-7), 7:15 p.m.

Houston (Odorizzi 2-3) at Cleveland (Morgan 1-2), 7:15 p.m.

Baltimore (López 2-10) at L.A. Angels (Cobb 5-3), 10:07 p.m.

Texas (Lyles 3-5) at Seattle (Gonzales 1-4), 10:10 p.m.

Sunday’s Games

Tampa Bay at Toronto, 1:07 p.m.

Chicago White Sox at Detroit, 1:10 p.m.

Houston at Cleveland, 1:10 p.m.

N.Y. Mets at N.Y. Yankees, 2:05 p.m., 1st game

Minnesota at Kansas City, 2:10 p.m.

Baltimore at L.A. Angels, 4:07 p.m.

Boston at Oakland, 4:07 p.m.

Texas at Seattle, 4:10 p.m.

N.Y. Mets at N.Y. Yankees, 7:08 p.m., 2nd game

MLB leaders

National League Leaders

(Late Games Not Included)

BATTING–N.Castellanos, Cincinnati, .344; A.Frazier, Pittsburgh, .326; T.Turner, Washington, .318; Winker, Cincinnati, .317; Reynolds, Pittsburgh, .314; Tatis Jr., San Diego, .302; J.Turner, Los Angeles, .296; Tapia, Colorado, .290; Acuña Jr., Atlanta, .283; Soto, Washington, .281.

RUNS–Acuña Jr., Atlanta, 63; Tatis Jr., San Diego, 62; C.Taylor, Los Angeles, 59; Cronenworth, San Diego, 56; Winker, Cincinnati, 56; N.Castellanos, Cincinnati, 54; F.Freeman, Atlanta, 53; Albies, Atlanta, 50; A.Frazier, Pittsburgh, 50; T.Turner, Washington, 50.

RBI–Tatis Jr., San Diego, 57; Albies, Atlanta, 57; Duvall, Miami, 56; Schwarber, Washington, 53; N.Castellanos, Cincinnati, 53; Escobar, Arizona, 53; Arenado, St. Louis, 52; Crawford, San Francisco, 51; Aguilar, Miami, 51; M.Machado, San Diego, 50.

HITS–N.Castellanos, Cincinnati, 104; A.Frazier, Pittsburgh, 102; T.Turner, Washington, 100; Winker, Cincinnati, 91; Reynolds, Pittsburgh, 89; Tapia, Colorado, 88; Cronenworth, San Diego, 86; Edman, St. Louis, 85; J.Turner, Los Angeles, 82; Albies, Atlanta, 80; Arenado, St. Louis, 80.

DOUBLES–N.Castellanos, Cincinnati, 27; Arenado, St. Louis, 24; A.Frazier, Pittsburgh, 24; Albies, Atlanta, 23; Betts, Los Angeles, 21; Reynolds, Pittsburgh, 21; Tapia, Colorado, 19; Yastrzemski, San Francisco, 19; Acuña Jr., Atlanta, 18; Edman, St. Louis, 18; Heredia, Atlanta, 18.

TRIPLES–D.Peralta, Arizona, 6; Albies, Atlanta, 5; Hampson, Colorado, 5; A.Frazier, Pittsburgh, 4; Alcántara, Chicago, 3; Betts, Los Angeles, 3; Carlson, St. Louis, 3; Chisholm Jr., Miami, 3; C.Dickerson, Toronto, 3; Edman, St. Louis, 3; Owings, Colorado, 3; P.Smith, Arizona, 3; C.Taylor, Los Angeles, 3.

HOME RUNS–Tatis Jr., San Diego, 26; Schwarber, Washington, 25; Acuña Jr., Atlanta, 22; Winker, Cincinnati, 19; Muncy, Los Angeles, 18; Duvall, Miami, 18; Báez, Chicago, 18; Crawford, San Francisco, 17; F.Freeman, Atlanta, 17; Hoskins, Philadelphia, 17; Escobar, Arizona, 17.

STOLEN BASES–T.Turner, Washington, 18; Tatis Jr., San Diego, 17; Acuña Jr., Atlanta, 16; Edman, St. Louis, 14; Story, Colorado, 14; Albies, Atlanta, 12; Hampson, Colorado, 12; S.Marte, Miami, 12; Pham, San Diego, 12; Tapia, Colorado, 11.

PITCHING–J.Urías, Los Angeles, 10-3; Hendricks, Chicago, 10-4; Kershaw, Los Angeles, 9-7; Buehler, Los Angeles, 8-1; Flaherty, St. Louis, 8-1; Gausman, San Francisco, 8-2; DeSclafani, San Francisco, 8-3; Suter, Milwaukee, 8-3; Bauer, Los Angeles, 8-5; Darvish, San Diego, 7-2; F.Peralta, Milwaukee, 7-2; deGrom, New York, 7-2; Mahle, Cincinnati, 7-3.

ERA–deGrom, New York, 0.95; Gausman, San Francisco, 1.68; Woodruff, Milwaukee, 1.87; Wheeler, Philadelphia, 2.05; Scherzer, Washington, 2.10; Tr.Rogers, Miami, 2.14; F.Peralta, Milwaukee, 2.17; Buehler, Los Angeles, 2.35; T.Walker, New York, 2.38; Burnes, Milwaukee, 2.42.

STRIKEOUTS–Wheeler, Philadelphia, 139; Bauer, Los Angeles, 137; deGrom, New York, 136; Scherzer, Washington, 127; Kershaw, Los Angeles, 124; F.Peralta, Milwaukee, 122; Burnes, Milwaukee, 120; Woodruff, Milwaukee, 119; Aa.Nola, Philadelphia, 118; Gausman, San Francisco, 116.

—————

American League Leaders

BATTING–Brantley, Houston, .340; Guerrero Jr., Toronto, .338; Bogaerts, Boston, .329; Gurriel, Houston, .325; Mullins, Baltimore, .322; Cruz, Minnesota, .310; Martinez, Boston, .305; Alvarez, Houston, .300; T.Hernández, Toronto, .300; Correa, Houston, .295.

RUNS–Bichette, Toronto, 68; Guerrero Jr., Toronto, 65; Semien, Toronto, 63; Altuve, Houston, 61; Correa, Houston, 59; Martinez, Boston, 58; Canha, Oakland, 55; Devers, Boston, 55; Ohtani, Los Angeles, 55; J.Ramírez, Cleveland, 54.

RBI–Guerrero Jr., Toronto, 69; Devers, Boston, 69; Ohtani, Los Angeles, 63; Walsh, Los Angeles, 58; A.García, Texas, 55; J.Abreu, Chicago, 55; Martinez, Boston, 55; Meadows, Tampa Bay, 54; Grichuk, Toronto, 54; Semien, Toronto, 54; Bichette, Toronto, 54.

HITS–Mullins, Baltimore, 99; Guerrero Jr., Toronto, 98; Bichette, Toronto, 96; Semien, Toronto, 96; Bogaerts, Boston, 95; Merrifield, Kansas City, 91; Kiner-Falefa, Texas, 90; Martinez, Boston, 90; Gurriel, Houston, 89; Brantley, Houston, 88.

DOUBLES–Bogaerts, Boston, 25; Devers, Boston, 24; Brantley, Houston, 23; Mullins, Baltimore, 22; Martinez, Boston, 21; Semien, Toronto, 21; Correa, Houston, 20; Crawford, Seattle, 20; Meadows, Tampa Bay, 20; Walsh, Los Angeles, 20.

TRIPLES–Arraez, Minnesota, 4; Baddoo, Detroit, 4; Canha, Oakland, 4; Madrigal, Chicago, 4; Ohtani, Los Angeles, 4; A.Rosario, Cleveland, 4; M.Chapman, Oakland, 3; Dalbec, Boston, 3; Lopez, Kansas City, 3; Mullins, Baltimore, 3.

HOME RUNS–Ohtani, Los Angeles, 28; Guerrero Jr., Toronto, 27; Semien, Toronto, 21; Gallo, Texas, 20; A.García, Texas, 20; Olson, Oakland, 20; Walsh, Los Angeles, 20; Devers, Boston, 20; Perez, Kansas City, 19.

STOLEN BASES–Merrifield, Kansas City, 22; Kiner-Falefa, Texas, 15; Mullins, Baltimore, 15; T.Anderson, Chicago, 14; Moore, Seattle, 13; Baddoo, Detroit, 12; Bichette, Toronto, 12; Goodrum, Detroit, 12; Straw, Houston, 12; Arozarena, Tampa Bay, 11; Ohtani, Los Angeles, 11; Phillips, Tampa Bay, 11.

PITCHING–Civale, Cleveland, 10-2; Bassitt, Oakland, 9-2; Eovaldi, Boston, 9-4; Greinke, Houston, 8-2; Lynn, Chicago, 8-3; G.Cole, New York, 8-4; Petit, Oakland, 7-1; Berríos, Minnesota, 7-2; Cease, Chicago, 7-3; Matz, Toronto, 7-3; Loaisiga, New York, 7-3.

ERA–Gibson, Texas, 2.00; Lynn, Chicago, 2.02; Rodón, Chicago, 2.37; G.Cole, New York, 2.66; Glasnow, Tampa Bay, 2.66; Bassitt, Oakland, 3.04; Manaea, Oakland, 3.13; Kikuchi, Seattle, 3.18; Bieber, Cleveland, 3.28; Civale, Cleveland, 3.32.

STRIKEOUTS–Bieber, Cleveland, 130; G.Cole, New York, 129; Glasnow, Tampa Bay, 123; Rodón, Chicago, 122; Ray, Toronto, 113; Giolito, Chicago, 111; Bassitt, Oakland, 109; Cease, Chicago, 103; Manaea, Oakland, 102; Lynn, Chicago, 99; Pivetta, Boston, 99.

CWS

College World Series

At TD Ameritrade Park Omaha

Omaha, Neb.

(Double Elimination; x-if necessary)

Saturday, June 19

Game 1 – N.C. State 10, No. 9 Stanford 4

Game 2 – No. 4 Vanderbilt 7, No. 5 Arizona 6, 12 innings

Sunday, June 20

Game 3 – Virginia 6, No. 3 Tennessee 0

Game 4 – No. 7 Mississippi St. 2, No. 2 Texas 1

Monday, June 21

Game 5 – No. 9 Stanford 14, No. 5 Arizona 5

Game 6 – N.C. State 1, No. 4 Vanderbilt 0

Tuesday, June 22

Game 7 – No. 2 Texas 8, No. 3 Tennessee 4

Game 8 – No. 7 Mississippi St. 6, Virginia 5

Wednesday, June 23

Game 9 – No. 4 Vanderbilt 6, Stanford 5

Thursday, June 24

Game 10 – No. 2 Texas 6, Virginia 2

Friday, June 25

Game 11 – No. 4 Vanderbilt 3, N.C. State 1

Game 12 – No. 2 Texas 8, No. 7 Mississippi St. 5

Saturday, June 26

Game 13 – N.C. State vs. No. 4 Vanderbilt, no-contest.

Game 14 – No. 7 Mississippi St. 4, No. 2 Texas 3

Championship Series

(Best-of-3)

Monday, June 28: No. 4 Vanderbilt 8, No. 7 Mississippi St. 2

Tuesday, June 29: No. 7 Mississippi St. 13, No. 4 Vanderbilt 2

Wednesday, June 30: No. 7 Mississippi St. 9, No. 4 Vanderbiltt 0