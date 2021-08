Scoreboard

MLB standings

Major League Baseball

All Times EDT

(Late Games Not Included)

NATIONAL LEAGUE

East Division

W L Pct GB

New York 56 52 .519 _

Philadelphia 56 53 .514 ½

Atlanta 55 54 .505 1½

Washington 49 60 .450 7½

Miami 47 62 .431 9½

Central Division

W L Pct GB

Milwaukee 65 44 .596 _

CINCINNATI 59 51 .536 6½

St. Louis 53 55 .491 11½

Chicago 52 59 .468 14

Pittsburgh 41 69 .373 24½

West Division

W L Pct GB

San Francisco 69 40 .633 _

Los Angeles 65 44 .596 4

San Diego 62 48 .564 7½

Colorado 48 61 .440 21

Arizona 34 76 .309 35½

Thursday’s Games

Miami 4, N.Y. Mets 2

Colorado 6, Chicago Cubs 5

San Francisco 5, Arizona 4, 10 innings

Philadelphia 7, Washington 6

CINCINNATI 7, Pittsburgh 4

Atlanta 8, St. Louis 4

Friday’s Games

Chicago White Sox 8, Chicago Cubs 6, 10 innings

CINCINNATI 10, Pittsburgh 0

N.Y. Mets at Philadelphia, 7:05 p.m.

Washington at Atlanta, 7:20 p.m.

San Francisco at Milwaukee, 8:10 p.m.

Kansas City at St. Louis, 8:15 p.m.

Miami at Colorado, 8:40 p.m.

Arizona at San Diego, 10:10 p.m.

L.A. Angels at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Saturday’s Games

Chicago White Sox (Rodón 8-5) at Chicago Cubs (Alzolay 4-11), 2:20 p.m.

N.Y. Mets (Megill 1-1) at Philadelphia (Suárez 5-3), 4:15 p.m.

Pittsburgh (Keller 3-8) at CINCINNATI (Gutierrez 6-3), 7:10 p.m.

San Francisco (TBD) at Milwaukee (Woodruff 7-6), 7:10 p.m.

Kansas City (Keller 7-10) at St. Louis (Kim 6-6), 7:15 p.m.

Washington (Gray 0-0) at Atlanta (Morton 10-4), 7:20 p.m.

Miami (Luzardo 3-4) at Colorado (Gomber 8-6), 8:10 p.m.

Arizona (Widener 1-1) at San Diego (Darvish 7-6), 8:40 p.m.

L.A. Angels (Barria 2-0) at L.A. Dodgers (Urías 13-3), 9:10 p.m.

Sunday’s Games

N.Y. Mets at Philadelphia, 1:05 p.m.

Pittsburgh at CINCINNATI, 1:10 p.m.

Washington at Atlanta, 1:20 p.m.

San Francisco at Milwaukee, 2:10 p.m.

Kansas City at St. Louis, 2:15 p.m.

Miami at Colorado, 3:10 p.m.

Arizona at San Diego, 4:10 p.m.

L.A. Angels at L.A. Dodgers, 4:10 p.m.

Chicago White Sox at Chicago Cubs, 7:08 p.m.

—————

American League

East Division

W L Pct GB

Tampa Bay 65 44 .596 _

Boston 64 46 .582 1½

New York 59 49 .546 5½

Toronto 57 49 .538 6½

Baltimore 38 69 .355 26

Central Division

W L Pct GB

Chicago 64 46 .582 _

Cleveland 52 54 .491 10

Detroit 53 58 .477 11½

Kansas City 47 60 .439 15½

Minnesota 46 63 .422 17½

West Division

W L Pct GB

Houston 65 44 .596 _

Oakland 61 48 .560 4

Seattle 58 52 .527 7½

Los Angeles 55 54 .505 10

Texas 39 70 .358 26

Thursday’s Games

Detroit 8, Boston 1

L.A. Angels 5, Texas 0

Toronto 3, Cleveland 0

N.Y. Yankees 5, Seattle 3

Kansas City 3, Chicago White Sox 2

Minnesota 5, Houston 3

Friday’s Games

Chicago White Sox 8, Chicago Cubs 6, 10 innings

Seattle at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Tampa Bay at Baltimore, 7:05 p.m.

Boston at Toronto, 7:07 p.m.

Detroit at Cleveland, 7:10 p.m.

Minnesota at Houston, 8:10 p.m.

Kansas City at St. Louis, 8:15 p.m.

Texas at Oakland, 9:40 p.m.

L.A. Angels at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Saturday’s Games

Seattle (Flexen 10-5) at N.Y. Yankees (Heaney 6-8), 1:05 p.m.

Chicago White Sox (Rodón 8-5) at Chicago Cubs (Alzolay 4-11), 2:20 p.m.

Boston (Pivetta 8-5) at Toronto (Ray 9-5), 3:07 p.m., 1st game

Texas (TBD) at Oakland (Irvin 7-10), 4:07 p.m.

Tampa Bay (McClanahan 5-4) at Baltimore (Watkins 2-2), 7:05 p.m.

Boston (Houck 0-2) at Toronto (Berríos 8-5), 7:07 p.m., 2nd game

Detroit (Alexander 1-1) at Cleveland (Morgan 1-3), 7:10 p.m.

Minnesota (Pineda 4-6) at Houston (Garcia 7-6), 7:10 p.m.

Kansas City (Keller 7-10) at St. Louis (Kim 6-6), 7:15 p.m.

L.A. Angels (Barria 2-0) at L.A. Dodgers (Urías 13-3), 9:10 p.m.

Sunday’s Games

Seattle at N.Y. Yankees, 1:05 p.m.

Tampa Bay at Baltimore, 1:05 p.m.

Boston at Toronto, 1:07 p.m.

Detroit at Cleveland, 1:10 p.m.

Minnesota at Houston, 2:10 p.m.

Kansas City at St. Louis, 2:15 p.m.

Texas at Oakland, 4:07 p.m.

L.A. Angels at L.A. Dodgers, 4:10 p.m.

Chicago White Sox at Chicago Cubs, 7:08 p.m.

Major League Baseball Leaders

NATIONAL LEAGUE

BATTING–N.Castellanos, Cincinnati, .326; T.Turner, Los Angeles, .322; A.Frazier, San Diego, .315; Segura, Philadelphia, .309; Reynolds, Pittsburgh, .306; B.Harper, Philadelphia, .305; Winker, Cincinnati, .300; Soto, Washington, .298; J.Harrison, Oakland, .294; J.Turner, Los Angeles, .293.

RUNS–F.Freeman, Atlanta, 79; C.Taylor, Los Angeles, 79; Tatis Jr., San Diego, 78; Cronenworth, San Diego, 73; Soto, Washington, 73; Acuña Jr., Atlanta, 72; Winker, Cincinnati, 70; M.Machado, San Diego, 68; Albies, Atlanta, 67; Betts, Los Angeles, 67.

RBI–J.Aguilar, Miami, 76; M.Machado, San Diego, 75; Duvall, Atlanta, 71; E.Escobar, Milwaukee, 71; Tatis Jr., San Diego, 70; Albies, Atlanta, 70; Báez, New York, 68; Hoskins, Philadelphia, 68; A.García, Milwaukee, 66; Arenado, St. Louis, 66.

HITS–A.Frazier, San Diego, 130; T.Turner, Los Angeles, 125; Reynolds, Pittsburgh, 119; Winker, Cincinnati, 119; F.Freeman, Atlanta, 118; Tapia, Colorado, 113; Riley, Atlanta, 112; N.Castellanos, Cincinnati, 111; Cronenworth, San Diego, 111; Goldschmidt, St. Louis, 110.

DOUBLES–Albies, Atlanta, 31; N.Castellanos, Cincinnati, 29; A.Frazier, San Diego, 29; Hoskins, Philadelphia, 29; Arenado, St. Louis, 28; Winker, Cincinnati, 28; Edman, St. Louis, 27; Swanson, Atlanta, 27; B.Harper, Philadelphia, 26; Betts, Los Angeles, 25; Reynolds, Pittsburgh, 25.

TRIPLES–D.Peralta, Arizona, 7; Albies, Atlanta, 5; Cronenworth, San Diego, 5; Hampson, Colorado, 5; E.Escobar, Milwaukee, 4; A.Frazier, San Diego, 4; C.Taylor, Los Angeles, 4; 17 tied at 3.

HOME RUNS–Tatis Jr., San Diego, 31; Schwarber, Boston, 25; Báez, New York, 24; Acuña Jr., Atlanta, 24; Alonso, New York, 24; E.Escobar, Milwaukee, 24; Hoskins, Philadelphia, 24; F.Freeman, Atlanta, 24; Duvall, Atlanta, 23; Riley, Atlanta, 23; Votto, Cincinnati, 22; Suarez, Cincinnati, 22.

STOLEN BASES–Tatis Jr., San Diego, 23; S.Marte, Oakland, 22; T.Turner, Los Angeles, 21; Edman, St. Louis, 19; Tapia, Colorado, 19; Acuña Jr., Atlanta, 17; Story, Colorado, 17; Hampson, Colorado, 14; Albies, Atlanta, 13; Báez, New York, 13; Pham, San Diego, 13; Polanco, Pittsburgh, 13.

PITCHING–J.Urías, Los Angeles, 13-3; Hendricks, Chicago, 13-4; Buehler, Los Angeles, 11-2; Morton, Atlanta, 10-4; Gausman, San Francisco, 10-5; DeSclafani, San Francisco, 10-5; Suter, Milwaukee, 10-5; Wood, San Francisco, 9-3; Scherzer, Los Angeles, 9-4; Wheeler, Philadelphia, 9-6; Wainwright, St. Louis, 9-6; Miley, Cincinnati, 9-4; Mahle, Cincinnati, 8-3.

ERA–Buehler, Los Angeles, 2.16; F.Peralta, Milwaukee, 2.21; Woodruff, Milwaukee, 2.26; Gausman, San Francisco, 2.31; Tr.Rogers, Miami, 2.46; Wheeler, Philadelphia, 2.57; Scherzer, Los Angeles, 2.75; Stroman, New York, 2.80; Musgrove, San Diego, 2.87; Miley, Cincinnati, 2.92.

STRIKEOUTS–Wheeler, Philadelphia, 170; Gausman, San Francisco, 157; Scherzer, Los Angeles, 157; F.Peralta, Milwaukee, 154; Burnes, Milwaukee, 152; Aa.Nola, Philadelphia, 152; Woodruff, Milwaukee, 152; deGrom, New York, 146; Buehler, Los Angeles, 144; Darvish, San Diego, 142; Mahle, Cincinnati, 138.

—————

AMERICAN LEAGUE

BATTING–Brantley, Houston, .331; Gurriel, Houston, .324; Mullins, Baltimore, .323; Guerrero Jr., Toronto, .322; Bogaerts, Boston, .307; D.Fletcher, Los Angeles, .307; Ti.Anderson, Chicago, .295; T.Hernández, Toronto, .294; Bichette, Toronto, .293; Schoop, Detroit, .287.

RUNS–Bichette, Toronto, 84; Guerrero Jr., Toronto, 83; Altuve, Houston, 80; Semien, Toronto, 80; Ohtani, Los Angeles, 74; Haniger, Seattle, 73; Correa, Houston, 70; Martinez, Boston, 69; Olson, Oakland, 69; J.Ramírez, Cleveland, 69.

RBI–Guerrero Jr., Toronto, 85; Ohtani, Los Angeles, 82; J.Abreu, Chicago, 82; Devers, Boston, 82; Meadows, Tampa Bay, 76; Bichette, Toronto, 76; Olson, Oakland, 72; Alvarez, Houston, 71; Grichuk, Toronto, 68; Martinez, Boston, 68; Seager, Seattle, 68; Perez, Kansas City, 68.

HITS–Mullins, Baltimore, 130; D.Fletcher, Los Angeles, 128; Bichette, Toronto, 125; Guerrero Jr., Toronto, 124; Schoop, Detroit, 119; Gurriel, Houston, 117; Semien, Toronto, 117; Ti.Anderson, Chicago, 116; Merrifield, Kansas City, 116; Perez, Kansas City, 116.

DOUBLES–Bogaerts, Boston, 30; Candelario, Detroit, 28; Devers, Boston, 28; Martinez, Boston, 28; Mullins, Baltimore, 28; Brantley, Houston, 27; Semien, Toronto, 27; Olson, Oakland, 26; Correa, Houston, 25; France, Seattle, 25; K.Hernández, Boston, 25; Tucker, Houston, 25.

TRIPLES–Baddoo, Detroit, 5; Lopez, Kansas City, 5; Arraez, Minnesota, 4; Canha, Oakland, 4; W.Castro, Detroit, 4; Dozier, Kansas City, 4; Madrigal, Chicago, 4; Mullins, Baltimore, 4; Ohtani, Los Angeles, 4; A.Rosario, Cleveland, 4.

HOME RUNS–Ohtani, Los Angeles, 37; Guerrero Jr., Toronto, 34; Olson, Oakland, 28; Devers, Boston, 27; Perez, Kansas City, 27; Gallo, New York, 26; Altuve, Houston, 25; Haniger, Seattle, 25; Semien, Toronto, 25; J.Ramírez, Cleveland, 24.

STOLEN BASES–Merrifield, Kansas City, 29; Mullins, Baltimore, 20; Straw, Cleveland, 18; Bichette, Toronto, 17; Moore, Seattle, 17; Ti.Anderson, Chicago, 16; Kiner-Falefa, Texas, 16; Ohtani, Los Angeles, 15; Baddoo, Detroit, 14; 5 tied at 12.

PITCHING–Bassitt, Oakland, 11-3; Ryu, Toronto, 11-5; Civale, Cleveland, 10-2; Greinke, Houston, 10-3; Lynn, Chicago, 10-3; Flexen, Seattle, 10-5; G.Cole, New York, 10-6; McCullers Jr., Houston, 9-2; Ray, Toronto, 9-5; Fleming, Tampa Bay, 9-5.

ERA–Lynn, Chicago, 2.04; Gibson, Philadelphia, 2.87; Ray, Toronto, 3.04; G.Cole, New York, 3.11; Ryu, Toronto, 3.22; Manaea, Oakland, 3.26; Bassitt, Oakland, 3.29; Berríos, Toronto, 3.31; Irvin, Oakland, 3.50; Mize, Detroit, 3.57.

STRIKEOUTS–G.Cole, New York, 176; Ray, Toronto, 154; Cease, Chicago, 149; Rodón, Chicago, 149; Giolito, Chicago, 145; Manaea, Oakland, 141; Montas, Oakland, 140; Bassitt, Oakland, 139; Berríos, Toronto, 133; E.Rodríguez, Boston, 131.

Reds’ linescore

Thursday’s Linescore

Pittsburgh 000 040 000 — 4 8 1

Cincinnati 160 000 00x — 7 9 0

Crowe, Underwood Jr. (5), Banda (7), Mears (8) and Stallings; S.Gray, Hoffman (6), J.Wilson (8), Givens (9) and T.Stephenson, Barnhart. W–S.Gray 4-6. L–Crowe 3-6. Sv_Givens (1). HRs–Cincinnati, India (3), E.Suárez (22), Votto (22).

Friday’s Linescore

Pittsburgh 000 000 000 — 0 7 1

Cincinnati 720 001 00x — 10 9 0

Brubaker, K.Keller (6), Oviedo (7) and Stallings; Miley, Hembree (8), Doolittle (9) and Barnhart. W–Miley 9-4. L–Brubaker 4-11. HRs–Cincinnati, Barnhart (6), Winker (22), India (3).

MLB signing bonus

Major League Baseball

First Round Draft Selections

Signing Bonuses

The signing bonuses for the first-round selections in the 2021 baseball amateur draft:

1. Pittsburgh Pirates, Henry Davis, C, Louisville, $6.5 million

2. Texas Rangers, Jack Leiter, RHP, Vanderbilt, $7.9 million

3. Detroit Tigers, Jackson Jobe, RHP, Heritage Hall School, Okla., $6.9 million

4. Boston Red Sox, Marcelo Mayer, SS, Eastlake H.S., Calif., $6,664,000

5. Baltimore Orioles, Colton Cowser, OF, Sam Houston St., $4.9 million

6. Arizona Diamondbacks, Jordan Lawiar, SS, Jesuit College Prep, Texas

7. Kansas City Royals, Frank Mozzicato, LHP, East Catholic H.S., Conn., $5 million

8. Colorado Rockies, Benny Montgomery, OF, Red Land H.S., Lewisberry, Pa., $5 million

9. Los Angeles Angels, Sam Bachman, RHP, Miami (Ohio), $3,847,500

10. New York Mets, Kumar Rocker, RHP, Vanderbilt.

11. Washington Nationals, Brady House, SS, Winder-Barrow H.S., Ga., $5 million

12. Seattle Mariners, Harry Ford, North Cobb H.S., Ga., $4,366,400

13. Philadelphia Phillies, Andrew Painter, RHP, Calvary Christian Academy, Fla., $3.9 million

14. San Francisco Giants, Will Bednar, RHP, Mississippi St., $3,647,500

15. Milwaukee Brewers, Sal Frelick, OF, Boston College, $4 million

16. Miami Marlins, Kahlil Watson, SS, Wake Forest H.S., N.C.

17. Cincinnati Reds, Matt McLain, SS, UCLA, $4,625,000

18. St. Louis Cardinals, Michael McGreevy, RHP, UC Santa Barbara, $2.75 million

19. Toronto Blue Jays, Gunnar Hoglund, RHP, Mississippi, $3,247,500

20. New York Yankees, Trey Sweeney, SS, E. Illinois, $3 million

21. Chicago Cubs, Jordan Wicks, LHP, Kansas St., $3,132,300

22. Chicago White Sox, Colson Montgomery, SS, Southridge H.S., Ind., $3,027,000

23. Cleveland Indians, Gavin Williams, RHP, East Carolina, $2.25 million

24. Atlanta Braves, Ryan Cusick, RHP, Wake Forest, $2.7 million

25. Oakland Athletics, Max Muncy, SS, Thousand Oaks H.S., Calif., $2.85 million

26. Minnesota Twins, Chase Petty, RHP, Mainland Regional H.S., N.J., $2.5 million

27. San Diego Padres, Jackson Merrill, SS, Severna Park H.S., Md., $1.8 million

28. Tampa Bay Rays, Carson Williams, SS, Torrey Pines H.S., Calif., $2,347,500

29. Los Angeles Dodgers, Maddux Bruns, LHP, UMS Wright H.S., Ala., $2,197,500