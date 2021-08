Scoreboard

MLB standings

Major League Baseball

All Times EDT

(Late Games Not Included)

NATIONAL LEAGUE

East Division

W L Pct GB

New York 59 55 .518 _

Philadelphia 60 56 .517 _

Atlanta 59 56 .513 ½

Washington 50 65 .435 9½

Miami 48 67 .417 11½

Central Division

W L Pct GB

Milwaukee 70 46 .603 _

CINCINNATI 63 54 .538 7½

St. Louis 58 56 .509 11

Chicago 52 65 .444 18½

Pittsburgh 41 74 .357 28½

West Division

W L Pct GB

San Francisco 74 41 .643 _

Los Angeles 69 46 .600 5

San Diego 66 51 .564 9

Colorado 51 64 .443 23

Arizona 36 80 .310 38½

Tuesday’s Games

Milwaukee 4, Chicago Cubs 2, 7 innings, 1st game

St. Louis 4, Pittsburgh 1

Atlanta 3, Cincinnati 2

L.A. Dodgers 5, Philadelphia 0

Milwaukee 6, Chicago Cubs 3, 7 innings, 2nd game

Houston 5, Colorado 0

San Francisco 8, Arizona 7

San Diego 6, Miami 5

Washington at N.Y. Mets, sus.

Wednesday’s Games

Houston 5, Colorado 1

Miami 7, San Diego 0

N.Y. Mets 8, Washington 7, 1st game

St. Louis 4, Pittsburgh 0

L.A. Dodgers 8, Philadelphia 2

Milwaukee 10, Chicago Cubs 0

Atlanta 8, Cincinnati 6, 11 innings

San Francisco 7, Arizona 2

Washington at N.Y. Mets, ppd., 2nd game

Thursday’s Games

N.Y. Mets 4, Washington 1, 7 innings, 1st game

St. Louis 7, Pittsburgh 6

Philadelphia 2, L.A. Dodgers 1

N.Y. Mets 5, Washington 4, 7 innings, 2nd game

Milwaukee 17, Chicago Cubs 4

CINCINNATI 12, Atlanta 3

San Francisco 7, Colorado 0

Arizona 12, San Diego 3

Friday’s Games

Atlanta at Washington, 7:05 p.m.

CINCINNATI 6, Philadelphia 1

Milwaukee at Pittsburgh, ppd.

Chicago Cubs at Miami, 7:10 p.m.

L.A. Dodgers at N.Y. Mets, 7:10 p.m.

St. Louis at Kansas City, 8:10 p.m.

San Diego at Arizona, 9:40 p.m.

Colorado at San Francisco, 9:45 p.m.

Saturday’s Games

CINCINNATI (Castillo 6-11) at Philadelphia (TBD), 4:05 p.m.

Atlanta (Fried 9-7) at Washington (Corbin 6-11), 6:05 p.m.

Chicago Cubs (Davies 6-9) at Miami (TBD), 6:10 p.m.

Milwaukee (TBD) at Pittsburgh (Wilson 2-5), 7:05 p.m.

L.A. Dodgers (Buehler 12-2) at N.Y. Mets (Walker 7-7), 7:10 p.m.

St. Louis (Lester 3-6) at Kansas City (Keller 7-11), 7:10 p.m.

San Diego (Musgrove 8-7) at Arizona (Gilbert 0-1), 8:10 p.m.

Colorado (Freeland 3-6) at San Francisco (TBD), 9:05 p.m.

Sunday’s Games

Atlanta at Washington, 1:05 p.m.

CINCINNATI at Philadelphia, 1:05 p.m.

Milwaukee at Pittsburgh, 1:05 p.m.

Chicago Cubs at Miami, 1:10 p.m.

St. Louis at Kansas City, 2:10 p.m.

Colorado at San Francisco, 4:05 p.m.

San Diego at Arizona, 4:10 p.m.

L.A. Dodgers at N.Y. Mets, 7:08 p.m.

American League

East Division

W L Pct GB

Tampa Bay 70 45 .609 _

Boston 67 51 .568 4½

New York 63 52 .548 7

Toronto 62 52 .544 7½

Baltimore 38 76 .333 31½

Central Division

W L Pct GB

Chicago 68 48 .586 _

Cleveland 56 58 .491 11

Detroit 57 61 .483 12

Minnesota 50 65 .435 17½

Kansas City 49 64 .434 17½

West Division

W L Pct GB

Houston 68 46 .596 _

Oakland 67 48 .583 1½

Seattle 61 55 .526 8

Los Angeles 58 58 .500 11

Texas 40 75 .348 28½

Tuesday’s Games

L.A. Angels 6, Toronto 3, 7 innings, 1st game

Detroit 9, Baltimore 4

Tampa Bay 8, Boston 4

Oakland 4, Cleveland 3, 10 innings

Minnesota 4, Chicago White Sox 3

Kansas City 8, N.Y. Yankees 4

Houston 5, Colorado 0

Toronto 4, L.A. Angels 0, 7 innings, 2nd game

Texas 5, Seattle 4, 10 innings

Wednesday’s Games

Minnesota 1, Chicago White Sox 0

Houston 5, Colorado 1

N.Y. Yankees 5, Kansas City 2

Detroit 5, Baltimore 2

Oakland 6, Cleveland 3

Boston 20, Tampa Bay 8

Toronto 10, L.A. Angels 2

Seattle 2, Texas 1

Thursday’s Games

Oakland 17, Cleveland 0

Seattle 3, Texas 1

Detroit 6, Baltimore 4

Tampa Bay 8, Boston 1

Chicago White Sox 9, N.Y. Yankees 8

L.A. Angels 6, Toronto 3

Friday’s Games

Cleveland 7, Detroit 4

Boston 8, Baltimore 1

Oakland at Texas, 8:05 p.m.

St. Louis at Kansas City, 8:10 p.m.

Tampa Bay at Minnesota, 8:10 p.m.

Houston at L.A. Angels, 9:38 p.m.

Toronto at Seattle, 10:10 p.m.

Saturday’s Games

Baltimore (López 3-12) at Boston (Sale 0-0), 4:10 p.m.

Cleveland (TBD) at Detroit (Peralta 3-2), 6:10 p.m.

Oakland (Kaprielian 6-4) at Texas (Lyles 5-9), 7:05 p.m.

N.Y. Yankees (Taillon 7-4) at Chicago White Sox (Cease 9-6), 7:10 p.m.

St. Louis (Lester 3-6) at Kansas City (Keller 7-11), 7:10 p.m.

Tampa Bay (TBD) at Minnesota (Maeda 5-4), 7:10 p.m.

Houston (Garcia 8-6) at L.A. Angels (Barria 2-0), 9:07 p.m.

Toronto (Ryu 11-5) at Seattle (Kikuchi 7-6), 10:10 p.m.

Sunday’s Games

Baltimore at Boston, 1:10 p.m.

Cleveland at Detroit, 1:10 p.m.

N.Y. Yankees at Chicago White Sox, 2:10 p.m.

St. Louis at Kansas City, 2:10 p.m.

Tampa Bay at Minnesota, 2:10 p.m.

Oakland at Texas, 2:35 p.m.

Houston at L.A. Angels, 4:07 p.m.

Toronto at Seattle, 4:10 p.m.

Major League Baseball Leaders

NATIONAL LEAGUE

BATTING–A.Frazier, San Diego, .320; N.Castellanos, Cincinnati, .319; T.Turner, Los Angeles, .317; Segura, Philadelphia, .310; Winker, Cincinnati, .309; Reynolds, Pittsburgh, .306; Soto, Washington, .301; B.Harper, Philadelphia, .297; Crawford, San Francisco, .296; J.Harrison, Oakland, .294.

RUNS–F.Freeman, Atlanta, 82; C.Taylor, Los Angeles, 80; Tatis Jr., San Diego, 78; Winker, Cincinnati, 77; Cronenworth, San Diego, 76; Soto, Washington, 74; M.Machado, San Diego, 73; Acuña Jr., Atlanta, 72; Albies, Atlanta, 72; T.Turner, Los Angeles, 71.

RBI–J.Aguilar, Miami, 79; Duvall, Atlanta, 78; M.Machado, San Diego, 78; Albies, Atlanta, 76; Votto, Cincinnati, 75; E.Escobar, Milwaukee, 72; Winker, Cincinnati, 71; Tatis Jr., San Diego, 70; Riley, Atlanta, 70; Crawford, San Francisco, 69; A.García, Milwaukee, 69; Arenado, St. Louis, 69.

HITS–A.Frazier, San Diego, 141; T.Turner, Los Angeles, 130; Winker, Cincinnati, 129; Reynolds, Pittsburgh, 125; F.Freeman, Atlanta, 122; Cronenworth, San Diego, 119; Riley, Atlanta, 119; N.Castellanos, Cincinnati, 117; Goldschmidt, St. Louis, 117; Albies, Atlanta, 114; Tapia, Colorado, 114.

DOUBLES­–Winker, Cincinnati, 32; Albies, Atlanta, 31; N.Castellanos, Cincinnati, 30; A.Frazier, San Diego, 30; Arenado, St. Louis, 29; Hoskins, Philadelphia, 29; Edman, St. Louis, 28; Swanson, Atlanta, 28; Cronenworth, San Diego, 26; B.Harper, Philadelphia, 26; Reynolds, Pittsburgh, 26; Story, Colorado, 26.

TRIPLES–D.Peralta, Arizona, 7; Cronenworth, San Diego, 6; Albies, Atlanta, 5; E.Escobar, Milwaukee, 5; A.Frazier, San Diego, 5; Hampson, Colorado, 5; C.Taylor, Los Angeles, 4; 18 tied at 3.

HOME RUNS–Tatis Jr., San Diego, 31; Votto, Cincinnati, 26; Duvall, Atlanta, 25; Schwarber, Boston, 25; Alonso, New York, 25; Báez, New York, 24; Acuña Jr., Atlanta, 24; E.Escobar, Milwaukee, 24; Hoskins, Philadelphia, 24; Winker, Cincinnati, 24; F.Freeman, Atlanta, 24.

STOLEN BASES–Tatis Jr., San Diego, 23; S.Marte, Oakland, 22; T.Turner, Los Angeles, 22; Edman, St. Louis, 19; Tapia, Colorado, 19; Acuña Jr., Atlanta, 17; Story, Colorado, 17; Albies, Atlanta, 14; Hampson, Colorado, 14; Báez, New York, 13; Pham, San Diego, 13; Polanco, Pittsburgh, 13.

PITCHING–J.Urías, Los Angeles, 13-3; Hendricks, Chicago, 13-5; Buehler, Los Angeles, 12-2; Gausman, San Francisco, 11-5; Suter, Milwaukee, 11-5; Wainwright, St. Louis, 11-6; Mahle, Cincinnati, 10-3; Morton, Atlanta, 10-4; DeSclafani, San Francisco, 10-5; Wheeler, Philadelphia, 10-7.

ERA–Buehler, Los Angeles, 2.13; Woodruff, Milwaukee, 2.18; Burnes, Milwaukee, 2.23; F.Peralta, Milwaukee, 2.26; Gausman, San Francisco, 2.29; Wheeler, Philadelphia, 2.56; Scherzer, Los Angeles, 2.67; Stroman, New York, 2.79; Musgrove, San Diego, 2.81; Miley, Cincinnati, 3.00.

STRIKEOUTS–Wheeler, Philadelphia, 187; Burnes, Milwaukee, 172; Scherzer, Los Angeles, 163; Woodruff, Milwaukee, 163; Gausman, San Francisco, 162; F.Peralta, Milwaukee, 162; Aa.Nola, Philadelphia, 159; Darvish, San Diego, 158; Mahle, Cincinnati, 155; Buehler, Los Angeles, 152.

AMERICAN LEAGUE

BATTING–Brantley, Houston, .332; Gurriel, Houston, .324; Mullins, Baltimore, .322; Guerrero Jr., Toronto, .311; D.Fletcher, Los Angeles, .306; Bogaerts, Boston, .304; T.Hernández, Toronto, .304; Ti.Anderson, Chicago, .300; Bichette, Toronto, .292; Martinez, Boston, .292.

RUNS–Bichette, Toronto, 87; Guerrero Jr., Toronto, 87; Semien, Toronto, 85; Altuve, Houston, 82; Ohtani, Los Angeles, 77; Haniger, Seattle, 76; Correa, Houston, 74; Devers, Boston, 74; Martinez, Boston, 74; Olson, Oakland, 73; J.Ramírez, Cleveland, 73.

RBI–Guerrero Jr., Toronto, 88; J.Abreu, Chicago, 85; Devers, Boston, 85; Ohtani, Los Angeles, 84; T.Hernández, Toronto, 78; Meadows, Tampa Bay, 77; Bichette, Toronto, 77; Olson, Oakland, 76; Alvarez, Houston, 74; Martinez, Boston, 73; S.Perez, Kansas City, 73.

HITS–Mullins, Baltimore, 138; D.Fletcher, Los Angeles, 136; Bichette, Toronto, 130; Guerrero Jr., Toronto, 129; Schoop, Detroit, 128; Ti.Anderson, Chicago, 125; Semien, Toronto, 125; Merrifield, Kansas City, 123; Bogaerts, Boston, 122; Martinez, Boston, 122.

DOUBLES–Semien, Toronto, 33; Candelario, Detroit, 32; Bogaerts, Boston, 31; Devers, Boston, 31; Martinez, Boston, 31; Mullins, Baltimore, 29; Brantley, Houston, 28; Olson, Oakland, 28; K.Hernández, Boston, 27; Correa, Houston, 26.

TRIPLES–Baddoo, Detroit, 6; W.Castro, Detroit, 5; Lopez, Kansas City, 5; Ohtani, Los Angeles, 5; A.Rosario, Cleveland, 5; Arraez, Minnesota, 4; Canha, Oakland, 4; Dalbec, Boston, 4; Dozier, Kansas City, 4; Madrigal, Chicago, 4; Mullins, Baltimore, 4.

HOME RUNS–Ohtani, Los Angeles, 38; Guerrero Jr., Toronto, 35; S.Perez, Kansas City, 29; Olson, Oakland, 28; Devers, Boston, 28; Gallo, New York, 26; B.Lowe, Tampa Bay, 26; Haniger, Seattle, 26; Semien, Toronto, 26; 5 tied at 25.

STOLEN BASES–Merrifield, Kansas City, 33; Mullins, Baltimore, 22; Straw, Cleveland, 19; Bichette, Toronto, 17; Moore, Seattle, 17; Ti.Anderson, Chicago, 16; Kiner-Falefa, Texas, 16; Ohtani, Los Angeles, 16; Baddoo, Detroit, 14; Grossman, Detroit, 13; J.Ramírez, Cleveland, 13.

PITCHING–Bassitt, Oakland, 12-3; Ryu, Toronto, 11-5; Civale, Cleveland, 10-2; Greinke, Houston, 10-3; Lynn, Chicago, 10-3; Flexen, Seattle, 10-5; G.Cole, New York, 10-6; Eovaldi, Boston, 10-7; McCullers Jr., Houston, 9-3; Ray, Toronto, 9-5; Rodón, Chicago, 9-5.

ERA–Lynn, Chicago, 2.26; Ray, Toronto, 2.90; Bassitt, Oakland, 3.06; G.Cole, New York, 3.11; Manaea, Oakland, 3.43; Irvin, Oakland, 3.45; Berríos, Toronto, 3.52; Ryu, Toronto, 3.62; Mize, Detroit, 3.67; Greinke, Houston, 3.69.

STRIKEOUTS–G.Cole, New York, 176; Rodón, Chicago, 160; Cease, Chicago, 159; Ray, Toronto, 159; Bassitt, Oakland, 153; Giolito, Chicago, 153; Montas, Oakland, 146; Manaea, Oakland, 143; Berríos, Toronto, 142; E.Rodríguez, Boston, 139.

Reds’ linescore

Thursday’s Linescore

Cincinnati 045 002 001 — 12 14 2

Atlanta 100 000 101 — 3 7 1

Gutierrez, Hoffman (7), Garrett (9) and T.Stephenson; Muller, Tomlin (3), Minter (7), E.Santana (9) and Vogt. W–Gutierrez 8-3. L–Muller 2-4. HRs–Cincinnati, Winker (24), Naquin (14), India (3), K.Farmer (11), T.Stephenson (0). Atlanta, Albies (3).

Friday’s Linescore

Cincinnati 000 301 002 — 6 8 0

Philadelphia 000 000 001 — 1 5 0

Mahle, Lorenzen (8), Hembree (9) and Barnhart; Wheeler, Hammer (7), Paulino (8) and Realmuto. W–Mahle 10-3. L–Wheeler 10-7. HRs–Cincinnati, Votto (26), Castellanos (3), E.Suárez (23).

NFL schedule

National Football League

Preseason Schedule

Thursday’s Games

New England 22, Washington 13

Pittsburgh 24, Philadelphia 16

Friday’s Games

Buffalo at Detroit, 7 p.m.

Tennessee at Atlanta, 7 p.m.

Dallas at Arizona, 10 p.m.

Saturday’s Games

Miami at Chicago, 1 p.m.

Denver at Minnesota, 4 p.m.

Cleveland at Jacksonville, 7 p.m.

New Orleans at Baltimore, 7 p.m.

Cincinnati at Tampa Bay, 7:30 p.m.

N.Y. Jets at N.Y. Giants, 7:30 p.m.

Houston at Green Bay, 8 p.m.

Kansas City at San Francisco, 8:30 p.m.

Seattle at Las Vegas, 9 p.m.

L.A. Chargers at L.A. Rams, 10 p.m.

Sunday’s Games

Carolina at Indianapolis, 1 p.m.

Thursday, Aug. 19

New England at Philadelphia, 7:30 p.m.

Friday, Aug. 20

Cincinnati at Washington, 8 p.m.

Kansas City at Arizona, 8 p.m.

Saturday, Aug. 21

Buffalo at Chicago, 1 p.m.

N.Y. Jets at Green Bay, 4:25 p.m.

Atlanta at Miami, 7 p.m.

Baltimore at Carolina, 7 p.m.

Detroit at Pittsburgh, 7:30 p.m.

Tennessee at Tampa Bay, 7:30 p.m.

Houston at Dallas, 8 p.m.

Indianapolis at Minnesota, 8 p.m.

Denver at Seattle, 10 p.m.

Las Vegas at L.A. Rams, 10 p.m.

Sunday, Aug. 22

N.Y. Giants at Cleveland, 1 p.m.

San Francisco at L.A. Chargers, 7:30 p.m.

Monday, Aug. 23

Jacksonville at New Orleans, 8 p.m.