Scoreboard

MLB standings

Major League Baseball

All Times EDT

(Late Games Not Included)

NATIONAL LEAGUE

East Division

W L Pct GB

Atlanta 66 56 .541 _

Philadelphia 61 60 .504 4½

New York 60 61 .496 5½

Washington 52 68 .433 13

Miami 51 72 .415 15½

Central Division

W L Pct GB

Milwaukee 74 48 .607 _

CINCINNATI 67 57 .540 8

St. Louis 62 58 .517 11

Chicago 54 70 .435 21

Pittsburgh 42 79 .347 31½

West Division

W L Pct GB

San Francisco 78 43 .645 _

Los Angeles 76 46 .623 2½

San Diego 67 56 .545 12

Colorado 55 66 .455 23

Arizona 41 81 .336 37½

Wednesday’s Games

Chicago Cubs 7, CINCINNATI 1

Colorado 7, San Diego 5

Washington 8, Toronto 5

N.Y. Mets 6, San Francisco 2, 12 innings

Atlanta 11, Miami 9

Milwaukee 6, St. Louis 4, 10 innings

Arizona 4, Philadelphia 2

L.A. Dodgers 9, Pittsburgh 0

Thursday’s Games

Arizona 6, Philadelphia 2

CINCINNATI 6, Miami 1

Milwaukee at St. Louis, 7:45 p.m.

N.Y. Mets at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Friday’s Games

Kansas City 6, Chicago Cubs 2

Atlanta 3, Baltimore 0

CINCINNATI 5, Miami 3

Washington at Milwaukee, 8:10 p.m.

Pittsburgh at St. Louis, 8:15 p.m.

Arizona at Colorado, 8:40 p.m.

San Francisco at Oakland, 9:40 p.m.

N.Y. Mets at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Philadelphia at San Diego, 10:10 p.m.

Saturday’s Games

Kansas City (Bubic 3-6) at Chicago Cubs (Thompson 3-2), 2:20 p.m.

N.Y. Mets (Hill 6-4) at L.A. Dodgers (Scherzer 10-4), 4:05 p.m.

Washington (Espino 3-4) at Milwaukee (Lauer 4-4), 4:05 p.m.

San Francisco (Gausman 12-5) at Oakland (Manaea 8-8), 4:07 p.m.

Miami (TBD) at CINCINNATI (Miley 10-4), 6:40 p.m.

Atlanta (Smyly 8-3) at Baltimore (Harvey 6-12), 7:05 p.m.

Pittsburgh (Peters 0-1) at St. Louis (Happ 7-6), 7:15 p.m.

Arizona (Gallen 1-7) at Colorado (Freeland 4-6), 8:10 p.m.

Philadelphia (Nola 7-7) at San Diego (Musgrove 8-8), 8:40 p.m.

Sunday’s Games

Atlanta at Baltimore, 1:05 p.m.

Miami at CINCINNATI, 1:10 p.m.

Washington at Milwaukee, 2:10 p.m.

Pittsburgh at St. Louis, 2:15 p.m.

Kansas City at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

Arizona at Colorado, 3:10 p.m.

Philadelphia at San Diego, 3:40 p.m.

San Francisco at Oakland, 4:07 p.m.

N.Y. Mets at L.A. Dodgers, 4:10 p.m.

—————

American League

East Division

W L Pct GB

Tampa Bay 75 47 .615 _

New York 70 52 .574 5

Boston 69 54 .561 6½

Toronto 63 56 .529 10½

Baltimore 38 83 .314 36½

Central Division

W L Pct GB

Chicago 71 51 .582 _

Cleveland 58 61 .487 11½

Detroit 58 65 .472 13½

Minnesota 54 68 .443 17

Kansas City 53 68 .438 17½

West Division

W L Pct GB

Houston 71 50 .587 _

Oakland 69 53 .566 2½

Seattle 66 56 .541 5½

Los Angeles 62 61 .504 10

Texas 42 79 .347 29

Wednesday’s Games

Minnesota 8, Cleveland 7, 11 innings

Washington 8, Toronto 5

L.A. Angels 3, Detroit 1

Tampa Bay 8, Baltimore 4

N.Y. Yankees 5, Boston 2

Kansas City 3, Houston 2

Seattle 3, Texas 1

Chicago White Sox 3, Oakland 2

Thursday’s Games

Tampa Bay 7, Baltimore 2

Oakland 5, Chicago White Sox 4

L.A. Angels 13, Detroit 10

Houston 6, Kansas City 3, 10 innings

Seattle 9, Texas 8, 11 innings

N.Y. Yankees 7, Minnesota 5

Friday’s Games

Kansas City 6, Chicago Cubs 2

Atlanta 3, Baltimore 0

Minnesota at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Detroit at Toronto, 7:07 p.m.

Chicago White Sox at Tampa Bay, 7:10 p.m.

L.A. Angels at Cleveland, 7:10 p.m.

Texas at Boston, 7:10 p.m.

Seattle at Houston, 8:10 p.m.

San Francisco at Oakland, 9:40 p.m.

Saturday’s Games

Minnesota (Maeda 6-4) at N.Y. Yankees (Cole 11-6), 1:05 p.m.

Chicago White Sox (Keuchel 8-6) at Tampa Bay (Patiño 2-3), 1:10 p.m.

Kansas City (Bubic 3-6) at Chicago Cubs (Thompson 3-2), 2:20 p.m.

Detroit (Peralta 3-2) at Toronto (Ryu 11-6), 3:07 p.m.

San Francisco (Gausman 12-5) at Oakland (Manaea 8-8), 4:07 p.m.

L.A. Angels (Detmers 1-2) at Cleveland (McKenzie 2-5), 4:10 p.m.

Seattle (Gilbert 5-4) at Houston (Odorizzi 5-6), 4:10 p.m.

Atlanta (Smyly 8-3) at Baltimore (Harvey 6-12), 7:05 p.m.

Texas (Lyles 5-10) at Boston (Rodríguez 9-6), 7:10 p.m.

Sunday’s Games

Atlanta at Baltimore, 1:05 p.m.

Minnesota at N.Y. Yankees, 1:05 p.m.

Detroit at Toronto, 1:07 p.m.

Chicago White Sox at Tampa Bay, 1:10 p.m.

Texas at Boston, 1:10 p.m.

Seattle at Houston, 2:10 p.m.

Kansas City at Chicago Cubs, 2:20 p.m.

San Francisco at Oakland, 4:07 p.m.

L.A. Angels at Cleveland, 7:10 p.m.

MLB standings

Major League Baseball Leaders

(Late Games Not Included)

NATIONAL LEAGUE

BATTING–A.Frazier, San Diego, .320; N.Castellanos, Cincinnati, .319; T.Turner, Los Angeles, .317; Segura, Philadelphia, .310; Winker, Cincinnati, .309; Reynolds, Pittsburgh, .306; Soto, Washington, .301; B.Harper, Philadelphia, .297; Crawford, San Francisco, .296; J.Harrison, Oakland, .294.

RUNS–F.Freeman, Atlanta, 82; C.Taylor, Los Angeles, 80; Tatis Jr., San Diego, 78; Winker, Cincinnati, 77; Cronenworth, San Diego, 76; Soto, Washington, 74; M.Machado, San Diego, 73; Acuña Jr., Atlanta, 72; Albies, Atlanta, 72; T.Turner, Los Angeles, 71.

RBI–J.Aguilar, Miami, 79; Duvall, Atlanta, 78; M.Machado, San Diego, 78; Albies, Atlanta, 76; Votto, Cincinnati, 75; E.Escobar, Milwaukee, 72; Winker, Cincinnati, 71; Tatis Jr., San Diego, 70; Riley, Atlanta, 70; Crawford, San Francisco, 69; A.García, Milwaukee, 69; Arenado, St. Louis, 69.

HITS–A.Frazier, San Diego, 141; T.Turner, Los Angeles, 130; Winker, Cincinnati, 129; Reynolds, Pittsburgh, 125; F.Freeman, Atlanta, 122; Cronenworth, San Diego, 119; Riley, Atlanta, 119; N.Castellanos, Cincinnati, 117; Goldschmidt, St. Louis, 117; Albies, Atlanta, 114; Tapia, Colorado, 114.

DOUBLES­–Winker, Cincinnati, 32; Albies, Atlanta, 31; N.Castellanos, Cincinnati, 30; A.Frazier, San Diego, 30; Arenado, St. Louis, 29; Hoskins, Philadelphia, 29; Edman, St. Louis, 28; Swanson, Atlanta, 28; Cronenworth, San Diego, 26; B.Harper, Philadelphia, 26; Reynolds, Pittsburgh, 26; Story, Colorado, 26.

TRIPLES–D.Peralta, Arizona, 7; Cronenworth, San Diego, 6; Albies, Atlanta, 5; E.Escobar, Milwaukee, 5; A.Frazier, San Diego, 5; Hampson, Colorado, 5; C.Taylor, Los Angeles, 4; 18 tied at 3.

HOME RUNS–Tatis Jr., San Diego, 31; Votto, Cincinnati, 26; Duvall, Atlanta, 25; Schwarber, Boston, 25; Alonso, New York, 25; Báez, New York, 24; Acuña Jr., Atlanta, 24; E.Escobar, Milwaukee, 24; Hoskins, Philadelphia, 24; Winker, Cincinnati, 24; F.Freeman, Atlanta, 24.

STOLEN BASES–Tatis Jr., San Diego, 23; S.Marte, Oakland, 22; T.Turner, Los Angeles, 22; Edman, St. Louis, 19; Tapia, Colorado, 19; Acuña Jr., Atlanta, 17; Story, Colorado, 17; Albies, Atlanta, 14; Hampson, Colorado, 14; Báez, New York, 13; Pham, San Diego, 13; Polanco, Pittsburgh, 13.

PITCHING–J.Urías, Los Angeles, 13-3; Hendricks, Chicago, 13-5; Buehler, Los Angeles, 12-2; Gausman, San Francisco, 11-5; Suter, Milwaukee, 11-5; Wainwright, St. Louis, 11-6; Mahle, Cincinnati, 10-3; Morton, Atlanta, 10-4; DeSclafani, San Francisco, 10-5; Wheeler, Philadelphia, 10-7.

ERA–Buehler, Los Angeles, 2.13; Woodruff, Milwaukee, 2.18; Burnes, Milwaukee, 2.23; F.Peralta, Milwaukee, 2.26; Gausman, San Francisco, 2.29; Wheeler, Philadelphia, 2.56; Scherzer, Los Angeles, 2.67; Stroman, New York, 2.79; Musgrove, San Diego, 2.81; Miley, Cincinnati, 3.00.

STRIKEOUTS–Wheeler, Philadelphia, 187; Burnes, Milwaukee, 172; Scherzer, Los Angeles, 163; Woodruff, Milwaukee, 163; Gausman, San Francisco, 162; F.Peralta, Milwaukee, 162; Aa.Nola, Philadelphia, 159; Darvish, San Diego, 158; Mahle, Cincinnati, 155; Buehler, Los Angeles, 152.

—————

AMERICAN LEAGUE

BATTING–Brantley, Houston, .332; Gurriel, Houston, .324; Mullins, Baltimore, .322; Guerrero Jr., Toronto, .311; D.Fletcher, Los Angeles, .306; Bogaerts, Boston, .304; T.Hernández, Toronto, .304; Ti.Anderson, Chicago, .300; Bichette, Toronto, .292; Martinez, Boston, .292.

RUNS–Bichette, Toronto, 87; Guerrero Jr., Toronto, 87; Semien, Toronto, 85; Altuve, Houston, 82; Ohtani, Los Angeles, 77; Haniger, Seattle, 76; Correa, Houston, 74; Devers, Boston, 74; Martinez, Boston, 74; Olson, Oakland, 73; J.Ramírez, Cleveland, 73.

RBI–Guerrero Jr., Toronto, 88; J.Abreu, Chicago, 85; Devers, Boston, 85; Ohtani, Los Angeles, 84; T.Hernández, Toronto, 78; Meadows, Tampa Bay, 77; Bichette, Toronto, 77; Olson, Oakland, 76; Alvarez, Houston, 74; Martinez, Boston, 73; S.Perez, Kansas City, 73.

HITS–Mullins, Baltimore, 138; D.Fletcher, Los Angeles, 136; Bichette, Toronto, 130; Guerrero Jr., Toronto, 129; Schoop, Detroit, 128; Ti.Anderson, Chicago, 125; Semien, Toronto, 125; Merrifield, Kansas City, 123; Bogaerts, Boston, 122; Martinez, Boston, 122.

DOUBLES–Semien, Toronto, 33; Candelario, Detroit, 32; Bogaerts, Boston, 31; Devers, Boston, 31; Martinez, Boston, 31; Mullins, Baltimore, 29; Brantley, Houston, 28; Olson, Oakland, 28; K.Hernández, Boston, 27; Correa, Houston, 26.

TRIPLES–Baddoo, Detroit, 6; W.Castro, Detroit, 5; Lopez, Kansas City, 5; Ohtani, Los Angeles, 5; A.Rosario, Cleveland, 5; Arraez, Minnesota, 4; Canha, Oakland, 4; Dalbec, Boston, 4; Dozier, Kansas City, 4; Madrigal, Chicago, 4; Mullins, Baltimore, 4.

HOME RUNS–Ohtani, Los Angeles, 38; Guerrero Jr., Toronto, 35; S.Perez, Kansas City, 29; Olson, Oakland, 28; Devers, Boston, 28; Gallo, New York, 26; B.Lowe, Tampa Bay, 26; Haniger, Seattle, 26; Semien, Toronto, 26; 5 tied at 25.

STOLEN BASES–Merrifield, Kansas City, 33; Mullins, Baltimore, 22; Straw, Cleveland, 19; Bichette, Toronto, 17; Moore, Seattle, 17; Ti.Anderson, Chicago, 16; Kiner-Falefa, Texas, 16; Ohtani, Los Angeles, 16; Baddoo, Detroit, 14; Grossman, Detroit, 13; J.Ramírez, Cleveland, 13.

PITCHING–Bassitt, Oakland, 12-3; Ryu, Toronto, 11-5; Civale, Cleveland, 10-2; Greinke, Houston, 10-3; Lynn, Chicago, 10-3; Flexen, Seattle, 10-5; G.Cole, New York, 10-6; Eovaldi, Boston, 10-7; McCullers Jr., Houston, 9-3; Ray, Toronto, 9-5; Rodón, Chicago, 9-5.

ERA–Lynn, Chicago, 2.26; Ray, Toronto, 2.90; Bassitt, Oakland, 3.06; G.Cole, New York, 3.11; Manaea, Oakland, 3.43; Irvin, Oakland, 3.45; Berríos, Toronto, 3.52; Ryu, Toronto, 3.62; Mize, Detroit, 3.67; Greinke, Houston, 3.69.

STRIKEOUTS–G.Cole, New York, 176; Rodón, Chicago, 160; Cease, Chicago, 159; Ray, Toronto, 159; Bassitt, Oakland, 153; Giolito, Chicago, 153; Montas, Oakland, 146; Manaea, Oakland, 143; Berríos, Toronto, 142; E.Rodríguez, Boston, 139.

Ohio H.S. scores

Ohio HIgh School Athletic Association

Thursday’s Football Scores

Akr. Hoban 38, Bishop Sycamore 0

Ashland Crestview 45, Loudonville 25

Bainbridge Paint Valley 35, Blanchester 7

Barnesville 17, Rayland Buckeye 14

Bellaire 34, Hannibal River 14

Cadiz Harrison Cent. 41, Uhrichsville Claymont 6

Can. Cent. Cath. 28, Massillon Perry 26, OT

Canfield 24, Poland Seminary 12

Cin. Gamble Montessori 31, Hamilton New Miami 0

Cin. Princeton 58, Cin. Anderson 45

Conneaut 41, Ashtabula Edgewood 6

Defiance 7, Napoleon 0

Dover 43, Mentor Lake Cath. 7

Eaton 32, Greenville 18

Jackson 42, Logan 7

Kent Roosevelt 6, Akr. Firestone 0

Kettering Fairmont 16, Kettering Alter 7

Lexington 45, Ontario 0

Lima Shawnee 20, Lima Cent. Cath. 13

Lima Sr. 60, Tol. Bowsher 0

Navarre Fairless 29, Magnolia Sandy Valley 28, OT

Portsmouth 35, Lucasville Valley 3

Ravenna SE 40, Jeromesville Hillsdale 14

Riverside Stebbins 55, Spring. NW 14

Salem 38, Columbiana Crestview 13

Sarahsville Shenandoah 28, Newcomerstown 7

St. Bernard Roger Bacon 24, Cin. Taft 20

Sycamore Mohawk 33, Tiffin Calvert 7

Tol. Whitmer 49, Tol. Start 18

Warren Howland 6, Niles McKinley 0

Youngs. Ursuline 62, Bishop Hartley 58

KHSAA scores

Kentucky High School Athletic Association

Friday’s Football Scores of Interest

Bath Co. 27, Fairview 0

Boone Co. 23, Russell 14

Raceland 16, Ashland Paul Blazer 7

Boyd County 49, South Point 10

Lexington Catholic 24, Ryle 21

Lincoln Co. 50, Somerset 20

Lou. Butler 20, Lou. Western 12

Conner 35, Lex. Lafayette 12

Cov. Holy Cross 43, Bellevue 6

Reds’ linescore

Thursday’s Linescore

Miami 000 100 000 — 1 8 0

Cincinnati 000 400 20x — 6 9 0

Neidert, Detwiler (6), Mitchell (7) and Jackson; L.Castillo, Lorenzen (8), Santillan (9) and Stephenson. W–L.Castillo 7-12. L–Neidert 1-2. HRs–Cincinnati, Votto (27).

Friday’s Linescore

Miami 000 000 030 — 3 4 2

Cincinnati 200 030 00x — 5 6 1

Hernandez, Okert (5), Bass (6), Bleier (7), Floro (8) and A.Jackson; Gray, Sims (8), Givens (9) and Barnhart. W–Gray 5-6. L–Hernandez 0-1. Sv–Givens (4). HRs–Miami, Chisholm Jr. (3). Cincinnati, Naquin (16), Votto (28).

NFL schedule

National Football League

Preseason Schedule

Thursday’s Games

New England 35, Philadelphia 0

Friday’s Games

Cincinnati at Washington, 8 p.m.

Kansas City at Arizona, 8 p.m.

Saturday’s Games

Buffalo at Chicago, 1 p.m.

N.Y. Jets at Green Bay, 4:25 p.m.

Atlanta at Miami, 7 p.m.

Baltimore at Carolina, 7 p.m.

Detroit at Pittsburgh, 7:30 p.m.

Tennessee at Tampa Bay, 7:30 p.m.

Houston at Dallas, 8 p.m.

Indianapolis at Minnesota, 8 p.m.

Denver at Seattle, 10 p.m.

Las Vegas at L.A. Rams, 10 p.m.

Sunday’s Games

N.Y. Giants at Cleveland, 1 p.m.

San Francisco at L.A. Chargers, 7:30 p.m.

Monday’s Games

Jacksonville at New Orleans, 8 p.m.

Friday, Aug. 27

Indianapolis at Detroit, 7 p.m.

Philadelphia at N.Y. Jets, 7:30 p.m.

Pittsburgh at Carolina, 7:30 p.m.

Minnesota at Kansas City, 8 p.m.

Saturday, Aug. 28

Green Bay at Buffalo, 1 p.m.

Baltimore at Washington, 6 p.m.

Chicago at Tennessee, 7 p.m.

Arizona at New Orleans, 8 p.m.

Tampa Bay at Houston, 8 p.m.

L.A. Rams at Denver, 9:05 p.m.

L.A. Chargers at Seattle, 10 p.m.

Sunday, Aug. 29

Jacksonville at Dallas, 1 p.m.

Las Vegas at San Francisco, 4 p.m.

Miami at Cincinnati, 4 p.m.

New England at N.Y. Giants, 6 p.m.

Cleveland at Atlanta, 8 p.m.