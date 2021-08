Scoreboard

MLB standings

Major League Baseball

All Times EDT

(Late Games Not Included)

NATIONAL LEAGUE

East Division

W L Pct GB

Atlanta 69 58 .543 _

Philadelphia 64 64 .500 5½

New York 61 67 .477 8½

Washington 55 72 .433 14

Miami 53 76 .411 17

Central Division

W L Pct GB

Milwaukee 78 51 .605 _

CINCINNATI 71 59 .546 7½

St. Louis 65 62 .512 12

Chicago 56 74 .431 22½

Pittsburgh 47 82 .364 31

West Division

W L Pct GB

San Francisco 83 45 .648 _

Los Angeles 81 47 .633 2

San Diego 69 61 .531 15

Colorado 58 69 .457 24½

Arizona 44 86 .338 40

Wednesday’s Games

Chicago Cubs 5, Colorado 2, 7 innings, 1st game

St. Louis 3, Detroit 2, 10 innings

Tampa Bay 7, Philadelphia 4

San Francisco 3, N.Y. Mets 2

Arizona 5, Pittsburgh 2

Miami 4, Washington 3, 10 innings

Colorado 13, Chicago Cubs 10, 10 innings, 2nd game

Milwaukee 4, CINCINNATI 1

L.A. Dodgers 5, San Diego 3, 16 innings

Thursday’s Games

CINCINNATI 5, Milwaukee 1

Pittsburgh 11, St. Louis 7

San Francisco 3, N.Y. Mets 2

Miami 7, Washington 5

Arizona 8, Philadelphia 7

L.A. Dodgers 4, San Diego 0

Friday’s Games

CINCINNATI 6, Miami 0

Washington 2, N.Y. Mets 1

Atlanta 6, San Francisco 5

St. Louis 4, Pittsburgh 3

Philadelphia 7, Arizona 6, 11 innings

Minnesota 2, Milwaukee 0

Chicago White Sox 17, Chicago Cubs 13

San Diego 5, L.A. Angels 0

Colorado at L.A. Dodgers, 10:10 p.m.

Saturday’s Games

Arizona (Mejía 0-0) at Philadelphia (Gibson 9-5), 6:05 p.m.

CINCINNATI (Gutierrez 9-4) at Miami (Alcantara 7-12), 6:10 p.m.

St. Louis (Wainwright 12-7) at Pittsburgh (Brault 0-2), 7:05 p.m.

Chicago Cubs (Mills 5-6) at Chicago White Sox (Lynn 10-3), 7:10 p.m.

Milwaukee (Houser 7-5) at Minnesota (Barnes 0-3), 7:10 p.m.

Washington (Nolin 0-2) at N.Y. Mets (Stroman 9-12), 7:10 p.m.

San Francisco (Webb 7-3) at Atlanta (Ynoa 4-3), 7:20 p.m.

San Diego (Weathers 4-6) at L.A. Angels (Suarez 5-7), 9:07 p.m.

Colorado (Gray 7-10) at L.A. Dodgers (Price 4-2), 9:10 p.m.

Sunday’s Games

Arizona at Philadelphia, 1:05 p.m.

St. Louis at Pittsburgh, 1:05 p.m.

CINCINNATI at Miami, 1:10 p.m.

Washington at N.Y. Mets, 1:10 p.m.

San Francisco at Atlanta, 1:20 p.m.

Chicago Cubs at Chicago White Sox, 2:10 p.m.

Milwaukee at Minnesota, 2:10 p.m.

Colorado at L.A. Dodgers, 4:10 p.m.

American League

East Division

W L Pct GB

Tampa Bay 80 48 .625 _

New York 76 52 .594 4

Boston 74 56 .569 7

Toronto 66 61 .520 13½

Baltimore 40 87 .315 39½

Central Division

W L Pct GB

Chicago 75 55 .577 _

Cleveland 63 63 .500 10

Detroit 62 67 .481 12½

Kansas City 57 70 .449 16½

Minnesota 56 72 .438 18

West Division

W L Pct GB

Houston 76 52 .594 _

Oakland 70 59 .543 6½

Seattle 69 59 .539 7

Los Angeles 63 67 .485 14

Texas 44 84 .344 32

Wednesday’s Games

St. Louis 3, Detroit 2, 10 innings

Houston 6, Kansas City 5, 10 innings

Tampa Bay 7, Philadelphia 4

Cleveland 7, Texas 2

Toronto 3, Chicago White Sox 1

Baltimore 10, L.A. Angels 6

Minnesota 9, Boston 6, 10 innings

Thursday’s Games

Baltimore 13, L.A. Angels 1

Chicago White Sox 10, Toronto 7

Cleveland 10, Texas 6

Boston 12, Minnesota 2

N.Y. Yankees 7, Oakland 6

Kansas City 6, Seattle 4

Friday’s Games

Tampa Bay at Baltimore, 7:05 p.m.

Boston at Cleveland, 7:10 p.m.

Toronto at Detroit, 7:10 p.m.

Houston at Texas, 8:05 p.m.

Chicago Cubs at Chicago White Sox, 8:10 p.m.

Milwaukee at Minnesota, 8:10 p.m.

San Diego at L.A. Angels, 9:38 p.m.

N.Y. Yankees at Oakland, 9:40 p.m.

Kansas City at Seattle, 10:10 p.m.

Friday’s Games

Tampa Bay 6, Baltimore 3

Detroit 2, Toronto 1

Boston 4, Cleveland 3

Houston 5, Texas 4

Minnesota 2, Milwaukee 0

Chicago White Sox 17, Chicago Cubs 13

San Diego 5, L.A. Angels 0

N.Y. Yankees at Oakland, 9:40 p.m.

Kansas City at Seattle, 10:10 p.m.

Saturday’s Games

Boston (Eovaldi 10-8) at Cleveland (Quantrill 4-2), 4:05 p.m.

N.Y. Yankees (Cortes Jr. 2-1) at Oakland (Montas 9-9), 4:07 p.m.

Kansas City (Hernández 4-1) at Seattle (Anderson 6-8), 4:10 p.m.

Toronto (Manoah 5-2) at Detroit (Ureña 2-8), 6:10 p.m.

Houston (Valdez 8-4) at Texas (Allard 3-10), 7:05 p.m.

Tampa Bay (Patiño 3-3) at Baltimore (Means 5-6), 7:05 p.m.

Chicago Cubs (Mills 5-6) at Chicago White Sox (Lynn 10-3), 7:10 p.m.

Milwaukee (Houser 7-5) at Minnesota (Barnes 0-3), 7:10 p.m.

San Diego (Weathers 4-6) at L.A. Angels (Suarez 5-7), 9:07 p.m.

Sunday’s Games

Tampa Bay at Baltimore, 1:05 p.m.

Boston at Cleveland, 1:10 p.m.

Toronto at Detroit, 1:10 p.m.

Chicago Cubs at Chicago White Sox, 2:10 p.m.

Milwaukee at Minnesota, 2:10 p.m.

Houston at Texas, 2:35 p.m.

Kansas City at Seattle, 4:10 p.m.

N.Y. Yankees at Oakland, 7:08 p.m.

MLB standings

Major League Baseball Leaders

(Late Games Not Included)

NATIONAL LEAGUE

BATTING–T.Turner, Los Angeles, .320; N.Castellanos, Cincinnati, .319; Winker, Cincinnati, .307; A.Frazier, San Diego, .304; Riley, Atlanta, .303; Reynolds, Pittsburgh, .299; B.Harper, Philadelphia, .298; Soto, Washington, .297; Crawford, San Francisco, .296; F.Freeman, Atlanta, .294.

RUNS–F.Freeman, Atlanta, 93; Tatis Jr., San Diego, 85; C.Taylor, Los Angeles, 85; Cronenworth, San Diego, 84; Soto, Washington, 84; T.Turner, Los Angeles, 81; Albies, Atlanta, 80; India, Cincinnati, 78; Muncy, Los Angeles, 77; Winker, Cincinnati, 77.

RBI–J.Aguilar, Miami, 89; Duvall, Atlanta, 87; Albies, Atlanta, 85; M.Machado, San Diego, 84; Arenado, St. Louis, 84; Votto, Cincinnati, 82; Tatis Jr., San Diego, 78; Riley, Atlanta, 78; Reynolds, Pittsburgh, 77; Swanson, Atlanta, 77.

HITS–A.Frazier, San Diego, 147; T.Turner, Los Angeles, 147; F.Freeman, Atlanta, 139; Goldschmidt, St. Louis, 139; Riley, Atlanta, 138; Reynolds, Pittsburgh, 136; N.Castellanos, Cincinnati, 132; Edman, St. Louis, 130; Cronenworth, San Diego, 129; Winker, Cincinnati, 129.

DOUBLES–Albies, Atlanta, 33; Edman, St. Louis, 33; Arenado, St. Louis, 32; N.Castellanos, Cincinnati, 32; Winker, Cincinnati, 32; A.Frazier, San Diego, 30; Swanson, Atlanta, 30; B.Harper, Philadelphia, 29; Hoskins, Philadelphia, 29; Story, Colorado, 29.

TRIPLES–D.Peralta, Arizona, 8; Albies, Atlanta, 6; Cronenworth, San Diego, 6; E.Escobar, Milwaukee, 5; A.Frazier, San Diego, 5; Hampson, Colorado, 5; Reynolds, Pittsburgh, 4; C.Taylor, Los Angeles, 4; 17 tied at 3.

HOME RUNS–Tatis Jr., San Diego, 35; Alonso, New York, 29; Votto, Cincinnati, 28; Muncy, Los Angeles, 28; Duvall, Atlanta, 28; Hoskins, Philadelphia, 27; Riley, Atlanta, 27; F.Freeman, Atlanta, 27; Arenado, St. Louis, 26; Schwarber, Boston, 25; B.Harper, Philadelphia, 25; Báez, New York, 25; Swanson, Atlanta, 25.

STOLEN BASES–T.Turner, Los Angeles, 25; Tatis Jr., San Diego, 24; S.Marte, Oakland, 22; Edman, St. Louis, 21; Tapia, Colorado, 19; Acuña Jr., Atlanta, 17; Story, Colorado, 17; Albies, Atlanta, 16; Chisholm Jr., Miami, 16; Hampson, Colorado, 16.

PITCHING–J.Urías, Los Angeles, 14-3; Hendricks, Chicago, 14-5; Buehler, Los Angeles, 13-2; Scherzer, Los Angeles, 12-4; Gausman, San Francisco, 12-5; Morton, Atlanta, 12-5; Suter, Milwaukee, 12-5; Wainwright, St. Louis, 12-7; Miley, Cincinnati, 11-4; DeSclafani, San Francisco, 11-5; Mahle, Cincinnati, 10-4.

ERA–Buehler, Los Angeles, 2.02; Burnes, Milwaukee, 2.30; Woodruff, Milwaukee, 2.38; Gausman, San Francisco, 2.49; Scherzer, Los Angeles, 2.51; Miley, Cincinnati, 2.74; Musgrove, San Diego, 2.85; Stroman, New York, 2.85; Wheeler, Philadelphia, 2.90; Wainwright, St. Louis, 3.10.

STRIKEOUTS–Wheeler, Philadelphia, 204; Scherzer, Los Angeles, 188; Aa.Nola, Philadelphia, 181; Burnes, Milwaukee, 180; Buehler, Los Angeles, 178; Woodruff, Milwaukee, 177; Gausman, San Francisco, 176; Morton, Atlanta, 173; Musgrove, San Diego, 169; Mahle, Cincinnati, 168.

AMERICAN LEAGUE

BATTING–Brantley, Houston, .316; Gurriel, Houston, .316; Guerrero Jr., Toronto, .310; Mullins, Baltimore, .307; Ti.Anderson, Chicago, .303; T.Hernández, Toronto, .303; Bogaerts, Boston, .302; D.Fletcher, Los Angeles, .293; France, Seattle, .291; A.Rosario, Cleveland, .287; Verdugo, Boston, .287.

RUNS–Guerrero Jr., Toronto, 94; Bichette, Toronto, 93; Semien, Toronto, 91; Altuve, Houston, 89; Haniger, Seattle, 86; Correa, Houston, 84; J.Ramírez, Cleveland, 84; Ohtani, Los Angeles, 83; Devers, Boston, 80; Ti.Anderson, Chicago, 79; Olson, Oakland, 79.

RBI–J.Abreu, Chicago, 97; Devers, Boston, 94; Guerrero Jr., Toronto, 90; Ohtani, Los Angeles, 89; Meadows, Tampa Bay, 88; Alvarez, Houston, 86; T.Hernández, Toronto, 84; Olson, Oakland, 82; Seager, Seattle, 82; S.Perez, Kansas City, 82.

HITS–D.Fletcher, Los Angeles, 147; Mullins, Baltimore, 146; Guerrero Jr., Toronto, 143; Merrifield, Kansas City, 142; Bichette, Toronto, 140; Schoop, Detroit, 139; Ti.Anderson, Chicago, 138; Semien, Toronto, 137; Kiner-Falefa, Texas, 135; Bogaerts, Boston, 133.

DOUBLES–Candelario, Detroit, 34; Devers, Boston, 34; Semien, Toronto, 34; Martinez, Boston, 33; Bogaerts, Boston, 32; K.Hernández, Boston, 30; Mullins, Baltimore, 30; Brantley, Houston, 28; Correa, Houston, 28; Mancini, Baltimore, 28; Merrifield, Kansas City, 28; Olson, Oakland, 28.

TRIPLES–Baddoo, Detroit, 6; A.Rosario, Cleveland, 6; W.Castro, Detroit, 5; N.Lopez, Kansas City, 5; Ohtani, Los Angeles, 5; Arraez, Minnesota, 4; Canha, Oakland, 4; Dalbec, Boston, 4; Dozier, Kansas City, 4; Kepler, Minnesota, 4; Madrigal, Chicago, 4; Mullins, Baltimore, 4; J.Ramírez, Cleveland, 4.

HOME RUNS–Ohtani, Los Angeles, 41; Guerrero Jr., Toronto, 36; S.Perez, Kansas City, 34; Olson, Oakland, 32; Semien, Toronto, 32; B.Lowe, Tampa Bay, 30; Devers, Boston, 30; Gallo, New York, 29; J.Ramírez, Cleveland, 29; Seager, Seattle, 29; Haniger, Seattle, 29.

STOLEN BASES–Merrifield, Kansas City, 37; Mullins, Baltimore, 24; Straw, Cleveland, 21; Bichette, Toronto, 19; Ohtani, Los Angeles, 19; J.Ramírez, Cleveland, 19; N.Lopez, Kansas City, 18; Moore, Seattle, 18; Ti.Anderson, Chicago, 17; S.Marte, Oakland, 17.

PITCHING–Bassitt, Oakland, 12-4; G.Cole, New York, 12-6; Ryu, Toronto, 12-7; Greinke, Houston, 11-4; Flexen, Seattle, 11-5; Civale, Cleveland, 10-2; Lynn, Chicago, 10-3; McCullers Jr., Houston, 10-4; Rodón, Chicago, 10-5; Cease, Chicago, 10-6; L.Garcia, Houston, 10-6; Fleming, Tampa Bay, 10-6.

ERA–Lynn, Chicago, 2.20; Ray, Toronto, 2.72; G.Cole, New York, 2.92; Bassitt, Oakland, 3.22; McCullers Jr., Houston, 3.32; Greinke, Houston, 3.41; Flexen, Seattle, 3.54; Mize, Detroit, 3.55; Giolito, Chicago, 3.68; Irvin, Oakland, 3.68.

STRIKEOUTS–Ray, Toronto, 192; G.Cole, New York, 191; Cease, Chicago, 177; Giolito, Chicago, 175; Rodón, Chicago, 163; Montas, Oakland, 161; Bassitt, Oakland, 154; Berríos, Toronto, 151; Manaea, Oakland, 151; McCullers Jr., Houston, 151.

Reds’ linescore

Tuesday’s Linescore

Cincinnati 000 301 000 — 4 7 0

Milwaukee 100 000 42x — 7 10 0

Mahle, Lorenzen (6), Givens (7), Antone (8), Cessa (8), Garrett (8) and Barnhart; Burnes, Strickland (7), D.Williams (8), Hader (9) and Narváez. W–Strickland 3-1. L–Lorenzen 0-1. Sv–Hader (27). HRs–Milwaukee, Wong (11).

Wednesday’s Linescore

Cincinnati 000 000 001 — 1 5 1

Milwaukee 000 100 12x — 4 5 0

Castillo, Sims (7), Garrett (8), Hoffman (8) and Barnhart; Woodruff, Boxberger (7), D.Williams (8), Cousins (9) and Narváez. W–Woodruff 8-7. L–Castillo 7-13. HRs–Cincinnati, Castellanos (23).

Thursday’s Linescore

Cincinnati 100 031 000 — 5 7 0

Milwaukee 000 000 100 — 1 6 1

S.Gray, Santillan (7), J.Wilson (7), Lorenzen (8), Givens (9) and Stephenson; Bre.Anderson, Strickland (5), Suter (6), Norris (7), Milner (8) and Narváez. W–S.Gray 6-6. L–Bre.Anderson 4-8. HRs–Cincinnati, India (3), Castellanos (24). Milwaukee, L.Urías (17).

Friday’s Linescore

Cincinnati 100 400 010 — 6 9 0

Miami 000 000 000 — 0 6 2

Miley, Hoffman (8) and Barnhart; Z.Thompson, Guenther (6), Campbell (8) and A.Jackson. W–Miley 11-4. L–Z.Thompson 2-6. HRs–Cincinnati, Naquin (19), Moustakas (6).

NFL schedule

National Football League

Preseason Schedule

Friday, Aug. 27

Indianapolis at Detroit, 7 p.m.

Philadelphia at N.Y. Jets, 7:30 p.m.

Pittsburgh at Carolina, 7:30 p.m.

Minnesota at Kansas City, 8 p.m.

Saturday, Aug. 28

Green Bay at Buffalo, 1 p.m.

Baltimore at Washington, 6 p.m.

Chicago at Tennessee, 7 p.m.

Arizona at New Orleans, 8 p.m.

Tampa Bay at Houston, 8 p.m.

L.A. Rams at Denver, 9:05 p.m.

L.A. Chargers at Seattle, 10 p.m.

Sunday, Aug. 29

Jacksonville at Dallas, 1 p.m.

Las Vegas at San Francisco, 4 p.m.

Miami at Cincinnati, 4 p.m.

New England at N.Y. Giants, 6 p.m.

Cleveland at Atlanta, 8 p.m.

REGULAR SEASON

WEEK 1

Thursday, Sept. 9

Dallas at Tampa Bay, 8:20 p.m. (NBC)

Sunday, Sept. 12

Philadelphia at Atlanta, 1 p.m. (FOX)

Pittsburgh at Buffalo, 1 p.m. (CBS)

New York at Carolina, 1 p.m. (CBS)

Minnesota at Cincinnati, 1 p.m. (FOX)

San Francisco at Detroit, 1 p.m. (FOX)

Jacksonville at Houston, 1 p.m. (CBS)

Seattle at Indianapolis, 1 p.m. (FOX)

Arizona at Tennessee, 1 p.m. (CBS)

L.A. Chargers at Washington, 1 p.m. (CBS)

Cleveland at Kansas City, 4:25 p.m. (CBS)

Miami at New England, 4:25 p.m. (CBS)

Green Bay at New Orleans, 4:25 p.m. (FOX)

Denver at N.Y. Giants, 4:25 p.m. (FOX)

Chicago at L.A. Rams, 8:20 p.m. (NBC)

Monday, Sept. 13

Baltimore at Las Vegas, 8:15 p.m. (ESPN/ABC)

WEEK 2

Thursday, Sept. 16

N.Y. Giants at Washington, 8:20 p.m.