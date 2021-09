Scoreboard

MLB standings

Major League Baseball

All Times EDT

(Late Games Not Included)

NATIONAL LEAGUE

East Division

W L Pct GB

Atlanta 72 64 .529 _

Philadelphia 71 66 .518 1½

New York 69 69 .500 4

Miami 57 80 .416 15½

Washington 57 80 .416 15½

Central Division

W L Pct GB

Milwaukee 84 55 .604 _

CINCINNATI 73 66 .525 11

St. Louis 69 67 .507 13½

Chicago 64 75 .460 20

Pittsburgh 49 89 .355 34½

West Division

W L Pct GB

San Francisco 88 50 .638 _

Los Angeles 87 51 .630 1

San Diego 73 64 .533 14½

Colorado 63 75 .457 25

Arizona 45 93 .326 43

Saturday’s Games

N.Y. Mets 11, Washington 9, 1st game

Chicago Cubs 7, Pittsburgh 6

Washington 4, N.Y. Mets 3, 7 innings, 2nd game

Miami 3, Philadelphia 2

Milwaukee 4, St. Louis 0

CINCINNATI 7, Detroit 4

Colorado 7, Atlanta 6

Seattle 8, Arizona 5

San Diego 10, Houston 2

L.A. Dodgers 6, San Francisco 1

Sunday’s Games

Detroit 4, CINCINNATI 1

N.Y. Mets 13, Washington 6

Philadelphia 4, Miami 3, 10 innings

Atlanta 9, Colorado 2

Milwaukee 6, St. Louis 5

Chicago Cubs 11, Pittsburgh 8

San Diego 4, Houston 3

Seattle 10, Arizona 4, 11 innings

San Francisco 6, L.A. Dodgers 4

Monday’s Games

Pittsburgh 6, Detroit 3

Washington 4, N.Y. Mets 3

Chicago Cubs 4, CINCINNATI 3

Philadelphia 12, Milwaukee 0

L.A. Dodgers 5, St. Louis 1

San Francisco 10, Colorado 5

Tuesday’s Games

Detroit at Pittsburgh, 6:35 p.m.

N.Y. Mets at Miami, 6:40 p.m.

Washington at Atlanta, 7:20 p.m.

CINCINNATI at Chicago Cubs, 7:40 p.m.

Philadelphia at Milwaukee, 7:40 p.m.

L.A. Dodgers at St. Louis, 7:45 p.m.

San Francisco at Colorado, 8:40 p.m.

Texas at Arizona, 9:40 p.m.

L.A. Angels at San Diego, 10:10 p.m.

Wednesday’s Games

San Francisco at Colorado, 3:10 p.m.

Texas at Arizona, 3:40 p.m.

Detroit at Pittsburgh, 6:35 p.m.

N.Y. Mets at Miami, 6:40 p.m.

Washington at Atlanta, 7:20 p.m.

CINCINNATI at Chicago Cubs, 7:40 p.m.

Philadelphia at Milwaukee, 7:40 p.m.

L.A. Dodgers at St. Louis, 7:45 p.m.

L.A. Angels at San Diego, 8:10 p.m.

—————

American League

East Division

W L Pct GB

Tampa Bay 87 51 .630 _

New York 78 59 .569 8½

Boston 79 61 .564 9

Toronto 74 62 .544 12

Baltimore 43 93 .316 43

Central Division

W L Pct GB

Chicago 79 58 .577 _

Cleveland 68 67 .504 10

Detroit 65 74 .468 15

Kansas City 62 75 .453 17

Minnesota 60 77 .438 19

West Division

W L Pct GB

Houston 80 57 .584 _

Seattle 75 63 .543 5½

Oakland 74 63 .540 6

Los Angeles 68 69 .496 12

Texas 48 88 .353 31½

Saturday’s Games

Baltimore 4, N.Y. Yankees 3

Toronto 10, Oakland 8

Tampa Bay 11, Minnesota 4

Boston 4, Cleveland 3

CINCINNATI 7, Detroit 4

Chicago White Sox 10, Kansas City 7

Seattle 8, Arizona 5

L.A. Angels 4, Texas 1

San Diego 10, Houston 2

Sunday’s Games

Detroit 4, CINCINNATI 1

Toronto 8, Oakland 0

Minnesota 6, Tampa Bay 5

Kansas City 6, Chicago White Sox 0

Baltimore 8, N.Y. Yankees 7

Cleveland 11, Boston 5

San Diego 4, Houston 3

Texas 7, L.A. Angels 3

Seattle 10, Arizona 4, 11 innings

Monday’s Games

Toronto 8, N.Y. Yankees 0

Kansas City 3, Baltimore 2

Pittsburgh 6, Detroit 3

Tampa Bay 11, Boston 10, 10 innings

Minnesota 5, Cleveland 2

Houston 11, Seattle 2

Texas at L.A. Angels, 9:07 p.m.

Tuesday’s Games

Minnesota at Cleveland, 6:10 p.m.

Detroit at Pittsburgh, 6:35 p.m.

Kansas City at Baltimore, 7:05 p.m.

Toronto at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Tampa Bay at Boston, 7:10 p.m.

Seattle at Houston, 8:10 p.m.

Chicago White Sox at Oakland, 9:40 p.m.

Texas at Arizona, 9:40 p.m.

L.A. Angels at San Diego, 10:10 p.m.

Wednesday’s Games

Seattle at Houston, 2:10 p.m.

Texas at Arizona, 3:40 p.m.

Minnesota at Cleveland, 6:10 p.m.

Detroit at Pittsburgh, 6:35 p.m.

Kansas City at Baltimore, 7:05 p.m.

Toronto at N.Y. Yankees, 7:05 p.m.

Tampa Bay at Boston, 7:10 p.m.

L.A. Angels at San Diego, 8:10 p.m.

Chicago White Sox at Oakland, 9:40 p.m.

Major League Baseball Leaders

NATIONAL LEAGUE

BATTING–N.Castellanos, Cincinnati, .321_; T.Turner, Los Angeles, .319; Winker, Cincinnati, .307; Riley, Atlanta, .305; A.Frazier, San Diego, .302; B.Harper, Philadelphia, .301; Reynolds, Pittsburgh, .299; Soto, Washington, .298; Segura, Philadelphia, .295; F.Freeman, Atlanta, .292.

RUNS–F.Freeman, Atlanta, 101; Soto, Washington, 90; Tatis Jr., San Diego, 89; Cronenworth, San Diego, 88; C.Taylor, Los Angeles, 87; Albies, Atlanta, 86; T.Turner, Los Angeles, 86; B.Harper, Philadelphia, 82; India, Cincinnati, 82; N.Castellanos, Cincinnati, 81; Muncy, Los Angeles, 81.

RBI–Duvall, Atlanta, 94; J.Aguilar, Miami, 93; M.Machado, San Diego, 89; Albies, Atlanta, 89; Arenado, St. Louis, 88; Riley, Atlanta, 87; Votto, Cincinnati, 85; Tatis Jr., San Diego, 85; Goldschmidt, St. Louis, 82; Alonso, New York, 81; Reynolds, Pittsburgh, 81.

HITS–T.Turner, Los Angeles, 159; A.Frazier, San Diego, 150; Riley, Atlanta, 149; F.Freeman, Atlanta, 148; Goldschmidt, St. Louis, 148; Reynolds, Pittsburgh, 145; N.Castellanos, Cincinnati, 144; Edman, St. Louis, 144; Albies, Atlanta, 137; Cronenworth, San Diego, 134.

DOUBLES–Edman, St. Louis, 37; N.Castellanos, Cincinnati, 35; Albies, Atlanta, 34; Arenado, St. Louis, 32; B.Harper, Philadelphia, 32; Winker, Cincinnati, 32; Story, Colorado, 31; A.Frazier, San Diego, 30; Reynolds, Pittsburgh, 30; J.Rojas, Arizona, 30; Swanson, Atlanta, 30.

TRIPLES–D.Peralta, Arizona, 8; Albies, Atlanta, 6; Cronenworth, San Diego, 6; E.Escobar, Milwaukee, 5; A.Frazier, San Diego, 5; Hampson, Colorado, 5; Blackmon, Colorado, 4; Chisholm Jr., Miami, 4; Reynolds, Pittsburgh, 4; Sosa, St. Louis, 4; Story, Colorado, 4; C.Taylor, Los Angeles, 4.

HOME RUNS–Tatis Jr., San Diego, 37; Duvall, Atlanta, 31; Muncy, Los Angeles, 30; Alonso, New York, 30; Riley, Atlanta, 29; Arenado, St. Louis, 29; Votto, Cincinnati, 28; B.Harper, Philadelphia, 28; Báez, New York, 28; F.Freeman, Atlanta, 28.

STOLEN BASES–T.Turner, Los Angeles, 26; Tatis Jr., San Diego, 24; Edman, St. Louis, 23; S.Marte, Oakland, 22; Tapia, Colorado, 20; Chisholm Jr., Miami, 18; Story, Colorado, 18; Acuña Jr., Atlanta, 17; Albies, Atlanta, 17; Hampson, Colorado, 16.

PITCHING–J.Urías, Los Angeles, 16-3; Hendricks, Chicago, 14-6; Wainwright, St. Louis, 14-7; Buehler, Los Angeles, 13-3; Scherzer, Los Angeles, 13-4; Gausman, San Francisco, 13-5; Morton, Atlanta, 13-5; Suter, Milwaukee, 12-5; Wheeler, Philadelphia, 12-9; Mahle, Cincinnati, 11-5; Miley, Cincinnati, 11-5.

ERA–Scherzer, Los Angeles, 2.28; Buehler, Los Angeles, 2.31; Burnes, Milwaukee, 2.38; Woodruff, Milwaukee, 2.48; Gausman, San Francisco, 2.58; Musgrove, San Diego, 2.87; Wheeler, Philadelphia, 2.91; Wainwright, St. Louis, 2.92; Stroman, New York, 2.93; Miley, Cincinnati, 2.97.

STRIKEOUTS–Wheeler, Philadelphia, 217; Scherzer, Los Angeles, 210; Burnes, Milwaukee, 196; Gausman, San Francisco, 192; Woodruff, Milwaukee, 191; Aa.Nola, Philadelphia, 186; Morton, Atlanta, 185; Buehler, Los Angeles, 184; Mahle, Cincinnati, 182; Musgrove, San Diego, 173.

—————

AMERICAN LEAGUE

BATTING_Guerrero Jr., Toronto, .321; Gurriel, Houston, .314; Brantley, Houston, .313; Mullins, Baltimore, .307; Ti.Anderson, Chicago, .302; Bogaerts, Boston, .298; France, Seattle, .292; T.Hernández, Toronto, .292; Bichette, Toronto, .291; Judge, New York, .291.

RUNS–Guerrero Jr., Toronto, 105; Bichette, Toronto, 103; Semien, Toronto, 97; Haniger, Seattle, 94; Altuve, Houston, 90; J.Ramírez, Cleveland, 90; Correa, Houston, 89; Ohtani, Los Angeles, 89; Olson, Oakland, 88; Devers, Boston, 85.

RBI–J.Abreu, Chicago, 103; S.Perez, Kansas City, 103; Devers, Boston, 101; Guerrero Jr., Toronto, 98; Meadows, Tampa Bay, 97; T.Hernández, Toronto, 93; Ohtani, Los Angeles, 93; Seager, Seattle, 93; Alvarez, Houston, 89; Olson, Oakland, 89; Martinez, Boston, 89.

HITS–Guerrero Jr., Toronto, 162; Mullins, Baltimore, 158; Bichette, Toronto, 156; D.Fletcher, Los Angeles, 154; Merrifield, Kansas City, 154; Schoop, Detroit, 152; Semien, Toronto, 146; S.Perez, Kansas City, 145; Martinez, Boston, 144; Kiner-Falefa, Texas, 143.

DOUBLES–Candelario, Detroit, 39; Martinez, Boston, 36; Devers, Boston, 34; Semien, Toronto, 34; Bogaerts, Boston, 33; Mullins, Baltimore, 33; Olson, Oakland, 32; Merrifield, Kansas City, 31; K.Hernández, Boston, 30; 5 tied at 29.

TRIPLES–Baddoo, Detroit, 6; A.Rosario, Cleveland, 6; W.Castro, Detroit, 5; N.Lopez, Kansas City, 5; Ohtani, Los Angeles, 5; 10 tied at 4.

HOME RUNS–Ohtani, Los Angeles, 43; S.Perez, Kansas City, 41; Guerrero Jr., Toronto, 40; Semien, Toronto, 37; B.Lowe, Tampa Bay, 33; Devers, Boston, 33; Seager, Seattle, 33; J.Ramírez, Cleveland, 32; Olson, Oakland, 32; Gallo, New York, 31.

STOLEN BASES–Merrifield, Kansas City, 38; Mullins, Baltimore, 26; Ohtani, Los Angeles, 23; Straw, Cleveland, 23; Bichette, Toronto, 21; S.Marte, Oakland, 20; J.Ramírez, Cleveland, 20; N.Lopez, Kansas City, 19; Moore, Seattle, 18; Ti.Anderson, Chicago, 17.

PITCHING–G.Cole, New York, 14-6; Ryu, Toronto, 13-8; Bassitt, Oakland, 12-4; Ray, Toronto, 11-5; Greinke, Houston, 11-5; Flexen, Seattle, 11-5; Rodón, Chicago, 11-5; Cease, Chicago, 11-7; E.Rodríguez, Boston, 11-7; Montas, Oakland, 11-9.

ERA–Ray, Toronto, 2.60; G.Cole, New York, 2.73; Bassitt, Oakland, 3.22; Mize, Detroit, 3.51; Berríos, Toronto, 3.55; Flexen, Seattle, 3.56; Greinke, Houston, 3.66; Montas, Oakland, 3.68; Giolito, Chicago, 3.70; Eovaldi, Boston, 3.73.

STRIKEOUTS–G.Cole, New York, 215; Ray, Toronto, 212; Cease, Chicago, 197; Giolito, Chicago, 180; Montas, Oakland, 174; Berríos, Toronto, 169; Rodón, Chicago, 168; Manaea, Oakland, 165; Eovaldi, Boston, 163; E.Rodríguez, Boston, 156.

Reds’ linescore

Sunday’s First Game

Detroit 000 003 010 — 4 6 0

Cincinnati 000 000 010 — 1 6 1

Mize, Ureña (4), Fulmer (6), Cisnero (8), G.Soto (8) and Haase; L.Castillo, Cessa (7), Brach (8), Garrett (9) and Barnhart, T.Stephenson. W–Ureña 3-8. L–L.Castillo 7-15. Sv–G.Soto (18).

Monday’s Second Game

Cincinnati 000 003 000 = 3 6 1

Chicago 300 000 01x = 4 7 0

S.Gray, Sims (6), Cessa (7), Lorenzen (8) and T.Stephenson; Steele, Heuer (6), Effross (7), A.Morgan (9) and Contreras. W–Effross 2-0. L–Lorenzen 0-2. Sv–A.Morgan (2). HRs–Chicago, I.Happ (19).

MLB Wild Card

NATIONAL LEAGUE

Wild Card Standings

W L Pct GB

Los Angeles 87 51 .630 _

San Diego 73 64 .533 _

CINCINNATI 73 66 .525 1

Philadelphia 71 66 .518 2

St. Louis 69 67 .507 3½

New York 69 69 .500 4½

AMERICAN LEAGUE

Wild Card Standings

W L Pct GB

New York 78 59 .569 _

Boston 79 61 .564 _

Toronto 74 62 .544 3

Seattle 75 63 .543 3

Oakland 74 63 .540 3½