2021 Southeast Ohio Soccer Coaches All-District Teams

Southeast Ohio All-District Soccer

Boys Division 1

First Team

PLAYER, SCHOOL GR. POS.

Max Black, Logan 11 GK

Mason Siberell, Chillicothe 11 D

Ethan St. Clair, Logan 12 MD

Honorable Mention

Danny Bentley, Chillicothe 11 MD

Isaac Crawford, Chillicothe 12 F

Ayden St. Clair, Logan 10 F

Noah Swart, Logan 10 MD

Boys Division 2

First Team

PLAYER, SCHOOL GR. POS.

Connor Ball, Jackson 11

Parker Bolin, Alexander 12 F

Caleb Boyer, Waverly 12

Connor Bucher, Miami Trace 12

Maddux Camden, Gallia Academy 11 MD

Cole Conaway, Logan Elm 12

Kyler D’Augustino, Alexander 11 F

Ben Goodman, Warren 12 MD

Nolan Haislop, Jackson 12

Lucas Hanes, Unioto 10 F

Brayden Hurley, Warren 12 MD

Kamden Lankford, Marietta 12 MD

Nfanly Marol, Miami Trace 12

Andrew Newland, McClain 12

Andy Pagan, Athens 12 F

Charles Phillips, Hillsboro 12

Caleb Redding, Fairfield Union 10

Braulio Rosas-Clouse, Athens 12

David Sarver, Marietta 12 MD

Caleb Schmelzer, Fairfield Union 10 CB

Lucas Shepherd, Chesapeake 12

Keagan Smith, Waverly 12 F

Cameron Thompson, Unioto 10

Mac Threatt, Marietta 10 F

Landon Weber, Hillsboro 12

Brody Wilt, Gallia Academy 12 F

Edwin Zheng, Circleville 12

Jase Allison, McClain 12

Jake Anderson, Chesapeake 12

Eric Carpenter, Athens

Ayden Cornell, Warren 11

Jace Ervin, Alexander 12

Caden Fyffe, Fairfield Union 11 MD

Keagen Daniels, Gallia Academy 11

Justin Darnell, Circleville 10

Haydon Hice, McClain 11

Brady Jaunarajs, Athens 10

Landon Long, Logan Elm 12

Sekon Marol, Miami Trace 10

Elijah McCain, Waverly 12

Dillon Meagle, Marietta 11 F

Alex Norris, Alexander 11

Noah Perry, Miami Trace 12

River Pettigrew, Unioto 10

Dylan Rigsby, Hillsboro 12

Ronnie Rowley, Fairfield Union 11 MD

Wes Saunders, Gallia Academy 10

Dylan Schurman, Hillsboro 12

Ashten Sigler, Unioto 12

Ashton Swann, Jackson 12 MD

Drake Teeters, Waverly 12

Cayden Wheeler, Marietta 12 MD

Broc Williams, Jackson 12 D

Honorable Mention

Dylan Alliosn, Alexander 11 MD

Jude Braun, Logan Elm 12 MD

Kaiden Chea, Circleville 12 MD

Walji Dadem, Athens

Koen Eichhorn, Fairfield Union 10 F

Owen Elswick, Logan Elm 11 MD

Zane Evans, Athens 11 F

Micah Geise, Unioto 11 GK

Eli Hayton, Chesapeake 11 GK

Brady Jaunarajs, Athens 11 D

Logan Johnson, Miami Trace 12 MD

Nathan Kallet, Athens

Landon Koscho, Marietta 9 D

Waylon Lamerson, Waverly 12 CB/F

Anthony Langley, Miami Trace 12 D

Derek McAfee, Warren 12 MD

Carson Moore, Waverly 9 CB

Cohen Myers, Hillsboro 11 MD

Dayne Neff, Jackson 10 MD/D

Ethan Neidhart, Alexander 11 MD

Michael Parana, Jackson 10 D

Sam Perdue, Warren 9 MD/F

Ayden Roettker, Gallia Academy 12 CB

Ethan Rooney, Fairfield Union 10 CB

Jacob Scott, Circleville 12 CB

Jacob Spears, Chesapeake 11 MD

JC Stark Unioto 11 MD

Nick Turner, Hillsboro 11 CB

Carson Wamsley, Gallia Academy 11 MD

Seth Weller, McClain 10 F

Cash Wheeler, Marietta 10 D

Emerson Yates, McClain 11 CB

Boys Division 3

First Team

PLAYER, SCHOOL GR. POS.

Kevin Alvarez, West Union 12

Connor Bender, South Webster 11

Mike Bennett, Western 10

Nathan Brown, Lynchburg Clay 12

Garrett Bunn, North Adams 12

Cameron Campbell, North Adams 12

Treyvin Craft, Portsmouth 12

Adam Crank, Minford 11

Max Hagans, Wheelersburg 10

Christina Hoskins, Eastern Brown 12

Preston Jackson, New Boston 11

Brayden Jarrell, Zane Trace 12

Jay Jenkins, Northwest 10

Zachary Johnson, St. Joseph 11

Mason Kazee, South Point 12

Malachi Loper, Portsmouth Clay

Jacob Lenox, Southeastern 12

Jacob Maze, Belpre 12

Dane Morgensen, Piketon 11

Zane Miller, Minford 12

Brady Mullins, Westfall 10

Ethan Nelson, Zane Trace 12

Cory Reed, Peebles 11

Elijah Rowe, St. Joseph 12

Jackson Schwamburger, Wheelersburg

Sam Simpson, Rock Hill 11

Mason Sims, Peebles 11

Austin Sommers, Valley 12

Bryce Stuart, Valley 12

Reese Teeters, Fairfield 12

Parker Wyant, Fairland 11

Brady Voiers, New Boston 12

Trae Zimmerman, South Webster 12

Lucie Ashkettle, Valley 11

Tyler Brammer, Rock Hill 12

Caleb Breedlove, Belpre 12

Levi Bruch, Northwest 10

Harrison Burge, Lynchburg Clay 12

Ivan Chavez, Zane Trace 9

Marco Chavez, Zane Trace 10

Xander Dornon, South Point 11 GK

Connor Estep, Wheelersburg 10

Parker George, Southeastern 12

Josh Helton, South Point 12

Luke Henson, New Boston 11

Cody Hesler, North Adams 10

Jack Holbrook, Portsmouth Clay 10

Sean Kerns, Western 12

Caleb Lewis, Northwest 10

Jacob Lewis, Minford 12

Jaren Lower, South Webster 11

Michael Mahlmeister, St. Joseph 12

Myle Montgomery, Minford 9

Gabe Polcyn, Fairland 9

Zane Porter, Peebles 11

Chris Queen, Valley

Zander Rawlins, South Webster 11

Sage Rider, Piketon 12

Colt Recsinger, Westfall 10

Alonso Salinas, Portsmouth 12

Lane Wagner, North Adams 12

Ian Waits, Lynchburg Clay 11

Isaiah West, West Union 12

Carter Woollard, Eastern Brown 12

Nolan Wright, Wheelersburg 11

Koben Zink, Fairfield 12

Honorable Mention

Evan Amburgey, Northwest 12 CB

Henry Barnes, Westfall 10

MJ Basham, Valley 11 CB

Joey Bloebaum, South Point

Michael Bonilla, Eastern Brown 12

Levi Bowman, New Boston 12 MD

Try Bracken, West Union 10 F

Hunter Burns, Fairfield 12

Ethan Carroll, Southeastern 12 GK

Rion Chafin, Fairland 12 MD

Will Collins, South Webster 11 D

Troy Comer, Western 12 CB

Luke Corcoran, Southeastern 12 MD

Levi Coriell, Minford 12 GK

Andrew Cumberland, Lynchburg Clay 12 D

Evan Day, Peebles 11 F

Nick Diaz, Belpre 11 F

Hannah Ford, West Union 11 D

Dylan Griffith, Rock Hill 10 CB

Jordan Harrington, Zane Trace 10 CB

Cayden Hesler, North Adams 11 D

JR Holbrook, Valley 11 D

Trey Hoop, North Adams 11 GK

Beau Hunt, Westfall 10

Dalton Jackson, New Boston 11 CB

Erikai Jackson, South Point 11 MD

Jamison Lauder, Fairland 10 GK

Hendrix Likerman, Eastern Brown 12 F

Gavin Lute-Defoe, Northwest 11 F

Brady Medinger, St. Joseph 10 MD

Gabe Morgensen, Piketon 12 MD

Logan Miller, Zane Trace 11 D

Dominick Neal, Piketon 12 F

Wesley Neal, St. Joseph 9 MD

Isaiah Pedraza, Portsmouth 10 CB

Nathan Penn, Portsmouth Clay 12 MD

Trey Pitzer, Lynchburg Clay 11 F

Carson Porginski, Portmouth Clay 12 MD

Luke Rader, Minford 11 F

Braxton Rase, Wheelersburg 12 F

Zach Roth, Portsmouth 10 MD

Bradyn Ruble, Belpre 12 MD

Jeremiah Smith, South Webster 11 D

Nathan Sylvia, Wheelersburg 12 MD

Noah Whitt, Western 12 MD

Dallas Wilkinson, Peebles 11 D

Blake Wilson, Rock Hill 12 GK

Brayden Zimmerman, Fairfield 12 MD

BOYS DIVISION I

COACH OF THE YEAR

Michael McCorkle Chillicothe

BOYS DIVISION II

COACH OF THE YEAR

Kirk Crow Alexander

BOYS DIVISION III

COACH OF THE YEAR

Jacob Hackworth Minford

RON PINSENSHAUM AWARD

Luke Simpson Rock Hill

BOYS DIVISION I

ASSISTANT COACH OF THE YEAR

Ryan Merrill Logan

BOYS DIVISION II

ASSISTANT COACH OF THE YEAR

Colten Holdren Marietta

BOYS DIVISION 3

ASSISTANT COACH OF THE YEAR

Brandon Mann Fairfield Leesburg

Bryce Romanello Valley

REFEREE OF THE YEAR

Greg Romanello Tammy Gillogly

PLAYER SCHOOL

BOYS DIVISION I PLAYER OF THE YEAR

Brady Wood Chillicothe

BOYS DIVISION II PLAYER OF THE YEAR

Brody Wilt Gallia Academy

BOYS DIVISION III PLAYER OF THE YEAR

Zane Miller Minford

Girls Division 1

First Team

PLAYER, SCHOOL GR. POS.

Avery Erslan, Chillicothe 11 MD

Brooklin Harris, Logan 12 F

Ali Mathis, Chillicothe 10 MD

Second Team

Gemma Maimone, Chillicothe 11 MD

Danika Mahaffey, Logan 9 CB

Kati Straus, Logan 10 GK

Honorable Mention

Emilee Kessler, Logan 12 CB

Blair Kline, Logan 12 CB

Paige Huggins, Chillicothe 11 MD

Addie Price, Chillicothe 11 CB

Girls Division 2

First Team

PLAYER, SCHOOL GR. POS.

Olivia Adams , Logan Elm 12 GK

Payton Alloway, Warren 11 F

Brynn Bledsoe, Hillsboro 12 MD

Caroline Brown, Fairfield Union 12 F

Addi Chambers, Washington CH 11 MD

Nilyn Cockerham, Circleville 11 MD

Emma Davis, Waverly 10 F

Alexis Frazee, Warren 11 D

Ava Kristofco, Athens 12 D

Sarah Lefever, Jackson 12 D

Katie Mannix, Marietta 11 MD/D

Luca Matesic, McClain 10 F

Kandice Mathews, Miami Trace 12 MD/D

Macey McCune, McClain 12 GK

Jaidyn McKell, Unioto 12 D

Katie McMahon, Fairfield Union 9 CB

Avery Miller, Unioto 12 MD

Preslee Reed, Gallia Academy 12 MD/D

Claire Schenkel, Marietta 12 F

Brooke Ulicny, Hillsboro 12 F

Faith Yancey, Circleville 10 F

Second Team

Katie Baucom, Hillsboro 12 D

Hannah Brandyberry, Hillsboro 12 MD

Chloe Chen, Marietta 12 D

Makya Cockerham, Circleville 9 MD

Alexis Cymanski, Fairfield Union 12 D

Payton Ford, Circleville 10 D

Lyndyn Gibbs, Washington CH 9 CB

Jana Griffith, Miami Trace 11 MD/F

Josie Martin, Logan Elm 12 MD

Riley Medley, Marietta 11 D

Lauren Murphy, Waverly 11 MD

Isabella Neal, Fairfield Union 11 GK

Arielle Pelletier, Unioto 12 D

Alysa Pinkerton, Warren 12 MD

Payton Pryor,

Karllee Renner, Unioto 12 Md

Krysten Sanders, Gallia Academy 12 MD

Abby Seimetz, Jackson 11 MD

Macie Smith, Warren 12 F

Mattie Walburn, Jackson 10 GK

Tess Wilhelm, Athens 11 MD

Honorable Mention

Lilly Cochran, Warren 10 D

Sophie Cochran, Warren 11 F

Ariane Davis, Waverly 11 MD

Niah DeHainaut, Fairfield Union 12 D/F

Kenzie Dietrick, Hillsboro 12 GK

Carmen Enochs, Miami Trace 12 MD

Sydney Fain, Jackson 10 F

Karma Fugate, Athens 12 MD

Emma Hammons, Gallia Academy 10 GK

Grace Heath, Unioto 12 MD

Breanna Karnes, Hillsboro 12 GK

Alivia Lear, Gallia Academy 12

Ashtyn Miller, Unioto 11 F

Annie Moulton, Athens 11 F

Payton Mullen, Marietta 12 CB

Mallory Pavey, Miami Trace 12 D

Claudia Rhymer, Fairfield Union 11 D

Morgan Sark, Circleville 12 D

Sarah Snyder, McClain 12 D

Sophie Stonerock, Logan Elm 12 D

Delani Teeters, Waverly 10 MD

Kenzley Urban, Marietta 11 D

Olivia Wastier, Circleville 12 D

Katie Wilson, Logan Elm 10 MD

Jade Winters, Jackson 11 D

Kenzie Wise, McClain 9 D

Girls Division 3

First Team

Amora Albano, Alexander 12 MD

Harlee Brand, North Adams 10 GK

Olivia Chambers, Northwest 12 D

Natalie Cooper, Piketon 11 GK

Annie Coriell, Wheelersburg 11 MD

Mychal Cron, Minford 11 MD

Natasha Davidson, Lynchburg Clay 12 D

Adriana Deal, Portsmouth Clay 12 D

Jenelle Fauber, Alexander 12 MD

Katie Hunter, West Union 10

Haley Knore, Minford 11 F

Rylee Leonard, Eastern Brown 11 F

Mary Litzinger, Eastern Brown 12 F

Olivia MacCrae, Piketon 11 MD

Maddie Miller, Fairland 12 F

Keilanee Montgomery, South Point 12 D

Ella Newkirk, Fairfield Leesburg 12 F

Bri Reynolds, Rock Hill 11 MD

Lily Rose Zane Trace 10 GK

Laney Ruckel, North Adams 11 D

Cadence Saunders, Fairfield Leesburg 12 F

Chloe Sheridan, St. Joseph 12 D

Emmi Stevens, Rock Hill 12 F

Charity Teeters, Portsmouth West 12 D

Jocelyn Tilley, Wheelersburg 11 MD

Karlie Tipton, Lynchburg Clay 11 F

Kaiken Unger, St. Joseph 12 MD

Brooklynn Wade, Zane Trace 10 MD

Jaycie Walters, South Point 11 D

Jasmine Young, Chesapeake 11 MD

Second Team

Sabria Breech, Northwest 10 F

Sidney Clem, Belpre 11

Lexi Conkel, Minford 9 F

Madison Dean, Piketon 12 F

Marlee Grinstead, Alexander 12 MD

Ainsley Groom, North Adams 12 MD

Hunter Grooms, North Adams 10 F

Kylie Hayes, Fairland 12 D

Ellen Heaberlin, Rock Hill 12 MD

Ava Hoffer, Alexander 10

Jasmyn Jones, South Point 9 MD

Candace Pauley, Chesapeake 12 D

Alyssa Perkins, Eastern Brown 11 GK

Hannah Pickerrell, Zane Trace 12 MD

Nevaeh Porter, Minford 11 GK

Brynley Preston, Wheelersburg 12

Allison Rogers, Rock Hill 10 D

Raelynn Ruble, Lynchburg Clay 12 MD

Aubrey Sutton, St. Joseph 11 Md

Avery Teeters, Fairfield Leesburg 10 D

Philemina Toca, Lynchburg Clay 12 GK

Kaylee Turner, Fairland 11 D

Torie Utter, Eastern Brown 12 MD

Allie Vallance, Wheelersburg 12 D

Bella Whaley, St. Joseph 12

Elaysia Wilburn, South Point 12 F

Bailee Wilson, Chesapeake 11 D

Karlee York, Portsmouth West 11 MD

Kennedy Zink, Fairfield Leesburg 10 MD

Honorable Mention

Hadyn Bailey, Rock Hill 11 D

Sophia Balon, Lynchburg Clay 12 D

Silvia Beltran, Westfall 12 D

Grace Charles, Wheelersburg 11 F

Aliah Crace, Piketon 12 MD/CB

Riley Daniels, St. Joseph

Whitney Dean, Piketon 10 F

Mckinzie Dotson, Eastern Brown 11 D

Sarah Ellis, Chesapeake 12 D

Leah Esselburn, Alexander 11 MD

Cloe Gardner, Westfall 12 GK

Abby Guffey, Zane Trace 10 MD

Hallie Haines, Fairfield Leesburg 11 D

Brooke Hanes, Northwest 10 GK

Kenlie Jones, North Adams 10 F

Chloe Kunkel, Alexander 11 D

Angela Li, Fairland 9 MD

Gracelynn Little, Northwest 11 MD

Jade Massey, Lynchburg Clay 10 F

Hannah McLaughlin, Portsmouth West 11 Md

Bella Miller, Wheelersburg 10 F

Luca Pennington, South Point 11 D

Addison Philebaun, St. Joseph

Autumn Picklesimer, Minford 11 D

Emma Prine, Eastern Brown 12 D

Maggie Risner, Minford 9 MD

Gretchen Roberts, Zane Trace 11 D

Jasi Saleh, Rock Hill 12 MD

Morgan Shupert, North Adams 12 D

Gabby Sparks, Portsmouth West 11 D

Alli Stidham, South Point 9 MD

Hailey Tolle, Fairfield Leesburg 11 Md

Olivia White, Fairland 12 MD/F

GIRLS DIVISION 1

COACH OF THE YEAR

Greg Rimkus Logan

GIRLS DIVISION 2

COACH OF THE YEAR

Casey Bischof Fairfield Union

GIRLS DIVISION 3

COACH OF THE YEAR

Summer Collins Rock Hill

GIRLS DIVISION I

ASSISTANT COACH OF THE YEAR

Payten Davis Chillicothe

GIRLS DIVISION II

ASSISTANT COACH OF THE YEAR

Joe Webster Miami Trace

GIRLS DIVISION 3

ASSISTANT COACH OF THE YEAR

Zach Campbell Fairfield Leesburg

KIM MAHONEY AWARD

Morgan Hendrickson North Adams

GIRLS DIVISION 1

PLAYER OF THE YEAR

Brooklin Harris Logan

GIRLS DIVISION 2

PLAYER OF THE YEAR

Caroline Brown Fairfield Union

GIRLS DIVISION 3

PLAYER OF THE YEAR

Brianna Reynolds Rock Hill