Property transfers

• Brett L. Westfall and Cherie L. Westfall to Heather D. Harper and Hubert E. McKinney Jr., Proctorville, $265,000

• Garrison W. Salisbury and Lyndsey A. Salisbury to Dennis Summers and Candie Summers, Crown City, $138,000

• Teresa Watts McKinney NKA Teresa Darlene McKinney to Jason A. Adkins and Jennifer C. Adkins, Proctorville, $108,500

• David W. Stevenson and Brenda Stevenson to Nathaniel Lantz and Mackenzie Lantz, Proctorville, $167,000

• Davis Scott Thomas and Teena Jean Thomas to Harold S. Jeter and Teresa A. Jeter, South Point, $175,000

• Patricia McCullough and Mark McCullough to Ryan Massie, Kitts Hill, $149,900

• Sovereign Group LLC to James G. Hacker and Joni Z. Hacker, Ironton, $15,584

• Christopher and Lisa Nicely to Sara and Cody Bartram, South Point, $135,000

• Lori L. and Nikola Black to Bernard and Gerri Trosper, Chesapeake, $94,900

• Lorena R. Henry to Paul Yuenger, Proctorville, $142,000

• Aaron N Ross and Aundrea M. Ross to Casey Morgan McNeely, South Point, $100,000

• Andrew J. Carey to Emelie C. Bazell and Eric D. Bazell, Ironton, $167,300

• Vickie Payton, Bonnie and James W. O’Keefe, Lorrie and Timothy H. Mulvaney to Paul D. Brown and Alisa Brown, Mason, $22,000