Ohio High Schools Friday Night Football Scores
Published 2:55 am Sunday, September 4, 2022
Ohio High School Athletic Association
Friday’s Football Scores
Alliance 47, Bedford 20
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Anna 26, St. Henry 7
Ansonia 59, New Lebanon Dixie 7
Antwerp 65, W. Unity Hilltop 8
Arcanum 46, Union City Mississinawa Valley 13
Archbold 52, Millbury Lake 28
Arlington 16, Findlay Liberty-Benton 13
Ashland 34, Delaware Buckeye Valley 16
Ashland Crestview 37, Sparta Highland 17
Ashland Mapleton 59, Rittman 19
Ashtabula Lakeside 26, Eastlake North 0
Aurora 42, Twinsburg 23
Austintown Fitch 48, Can. Glenoak 18
Avon Lake 31, St. John the Baptist, N.Y. 7
Barnesville 35, Lore City Buckeye Trail 7
Bascom Hopewell-Loudon 34, Fostoria 12
Batavia 35, Batavia Clermont NE 28
Beavercreek 56, Day. Ponitz Tech. 23
Bellbrook 14, New Carlisle Tecumseh 7
Bellefontaine 28, Pataskala Licking Hts. 13
Bellevue 24, Shelby 9
Bellville Clear Fork 38, Lexington 7
Belmont Union Local 60, Martins Ferry 14
Beloit W. Branch 49, Richfield Revere 7
Beverly Ft. Frye 40, Zanesville 27
Bishop Fenwick 17, Clarksville Clinton-Massie 7
Bishop Watterson 21, Bishop Ready 7
Bloom-Carroll 35, Plain City Jonathan Alder 0
Bloomdale Elmwood 53, Harrod Allen E. 21
Brookfield 47, Berlin Center Western Reserve 3
Brooklyn 53, Oberlin 6
Brookville 44, Tipp City Bethel 13
Bryan 56, Sherwood Fairview 13
Burton Berkshire 24, Garfield Hts. Trinity 14
Caldwell 66, Strasburg-Franklin 0
Cambridge 63, Byesville Meadowbrook 0
Campbell Memorial 21, E. Palestine 14
Can. South 56, Magnolia Sandy Valley 30
Canal Winchester 24, Bishop Hartley 11
Canal Winchester Harvest Prep 43, Cols. Eastmoor 6
Canfield 31, Poland Seminary 7
Canfield S. Range 34, Can. Cent. Cath. 21
Cardington-Lincoln 49, Crestline 0
Carey 42, Tol. Waite 6
Carrollton 63, Louisville Aquinas 6
Castalia Margaretta 28, Monroeville 21
Celina 19, Lima Shawnee 10
Centerburg 34, Worthington Christian 28
Centerville 10, Gahanna Lincoln 0
Chagrin Falls 42, Sheffield Brookside 14
Chagrin Falls Kenston 31, Chardon NDCL 17
Chesapeake 42, Willow Wood Symmes Valley 6
Chillicothe Unioto 48, Waverly 27
Chillicothe Zane Trace 40, Greenfield McClain 0
Cin. Deer Park 52, Hamilton New Miami 6
Cin. Elder 21, Springboro 20
Cin. McNicholas 49, Goshen 13
Cin. Princeton 71, Liberty Twp. Lakota E. 0
Cin. Taft 41, Cin. Indian Hill 0
Cin. Wyoming 41, Cin. Aiken 0
Circleville Logan Elm 35, Washington C.H. Miami Trace 10
Clayton Northmont 31, Hilliard Davidson 0
Cle. Glenville 27, Avon 21
Cle. VASJ 49, Youngs. East 0
Coldwater 42, Ft. Recovery 0
Cols. Grandview Hts. 20, Johnstown Northridge 13
Cols. KIPP 36, Cols. Bexley 7
Columbus Grove 7, Hamler Patrick Henry 0
Convoy Crestview 14, Haviland Wayne Trace 6
Cortland Lakeview 21, Youngs. Liberty 8
Covington 24, Bradford 6
Creston Norwayne 23, Clyde 13
Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 48, Canisius, N.Y. 6
Day. Chaminade Julienne 42, Cin. NW 20
Day. Northridge 28, Carlisle 8
DeGraff Riverside 24, Lewistown Indian Lake 0
Defiance Ayersville 28, Bluffton 19
Delaware Hayes 45, Mt. Vernon 10
Delaware Olentangy Berlin 10, Dublin Scioto 7
Delta 64, Paulding 0
Dover 20, Gnadenhutten Indian Valley 6
Doylestown Chippewa 40, Mantua Crestwood 7
Dresden Tri-Valley 14, Jackson 13
Dublin Coffman 28, Can. McKinley 26
Dublin Jerome 39, Shaker Hts. 7
Eaton 31, Oxford Talawanda 14
Edgerton 35, Montpelier 0
Edon 42, Hicksville 6
Elida 21, Ottawa-Glandorf 12
Elmore Woodmore 7, Fremont St. Joseph 0, OT
Elyria Cath. 35, Grafton Midview 14
Fairfield 34, Cin. Colerain 7
Findlay 35, Bowling Green 19
Franklin Furnace Green 41, Morral Ridgedale 14
Fredericktown 39, Utica 13
Fremont Ross 42, Sandusky 21
Ft. Loramie 35, Spencerville 7
Galion 28, Upper Sandusky 7
Galion Northmor 27, Bucyrus 7
Gallipolis Gallia 22, Point Pleasant, W.Va. 21
Gates Mills Gilmour 41, Gates Mills Hawken 34
Germantown Valley View 33, Hamilton Ross 0
Gibsonburg 28, Sycamore Mohawk 22
Girard 42, Akr. Ellet 13
Grove City 42, Thomas Worthington 26
Grove City Cent. Crossing 21, Galloway Westland 14
Grove City Christian 62, Paden City, W.Va. 16
Groveport-Madison 21, Worthington Kilbourne 6
Hamilton 17, Middletown 0
Hamilton Badin 24, Cin. Withrow 17
Hannibal River 48, Woodsfield Monroe Cent. 8
Heath 24, Cols. Hamilton Twp. 17
Hilliard Bradley 28, Westerville Cent. 17
Hilliard Darby 31, Westerville S. 14
Hillsboro 41, Lees Creek E. Clinton 27
Hubbard 20, Warren Howland 8
Huber Hts. Wayne 10, Pickerington Cent. 9
Hudson 21, Warren Harding 7
Hunting Valley University 28, Bay Village Bay 7
Ironton 34, Proctorville Fairland 13
Ironton Rock Hill 20, Oak Hill 7
Jefferson Area 56, Ashtabula Edgewood 14
Kenton 20, Lima Bath 6
Kettering Fairmont 10, Cin. La Salle 3
Kirtland 52, Beachwood 6
Lakewood 28, Fairview 7
Lancaster Fairfield Union 34, Hebron Lakewood 19
Lewis Center Olentangy 35, Lancaster 20
Liberty Center 9, Tontogany Otsego 0
Lodi Cloverleaf 36, Sullivan Black River 6
Loudonville 14, Jeromesville Hillsdale 0
Louisville 16, Canal Fulton Northwest 6
Lowellville 49, Greenwich S. Cent. 15
Lucas 42, Bucyrus Wynford 14
Lucasville Valley 21, Piketon 14
Macedonia Nordonia 48, Mayfield 27
Malvern 28, Atwater Waterloo 20
Maria Stein Marion Local 34, Minster 0
Marietta 12, Athens 7
Marysville 33, Reynoldsburg 21
Mason 23, Cin. Oak Hills 3
Massillon 33, Mansfield Sr. 0
Massillon Jackson 43, Youngs. Boardman 14
Massillon Perry 42, Euclid 21
Massillon Tuslaw 38, Zoarville Tuscarawas Valley 20
McArthur Vinton County 34, Glouster Trimble 6
McComb 55, Vanlue 0
McConnelsville Morgan 7, Philo 6
Medina 45, Wadsworth 35
Medina Highland 27, Brunswick 6
Mentor 7, Painesville Riverside 6
Miami Valley Christian Academy 22, Manchester 6
Miamisburg 43, Harrison 14
Middletown Madison Senior 27, Troy Christian 7
Milan Edison 28, Collins Western Reserve 7
Millersburg W. Holmes 56, Newark Licking Valley 15
Mineral Ridge 33, Newton Falls 14
Minford 53, Wellston 12
Mogadore 37, Akr. Manchester 7
Morrow Little Miami 35, Cin. Turpin 6
Mt. Blanchard Riverdale 41, Cory-Rawson 0
Mt. Gilead 42, Marion Elgin 6
Mt. Orab Western Brown 65, Monroe 51
- Can. Hoover 41, Akron Garfield 6
- Jackson Jackson-Milton 34, Leavittsburg LaBrae 0
- Lewisburg Triad 38, Cedarville 14
- Olmsted 58, Amherst Steele 14
- Ridgeville 51, Parma Normandy 10
- Robinson Col. Crawford 37, Howard E. Knox 7
- Royalton 28, Parma Padua 21
Navarre Fairless 35, Uhrichsville Claymont 6
Nelsonville-York 48, Baltimore Liberty Union 7
New Albany 58, Cols. Walnut Ridge 8
New Bremen 34, Rockford Parkway 7
New Lexington 26, New Concord John Glenn 14
New Madison Tri-Village 48, W. Alexandria Twin Valley S. 6
New Washington Buckeye Cent. 42, Mt. Victory Ridgemont 18
Newark 28, Marion Harding 21
Newcomerstown 58, Bowerston Conotton Valley 44
Newport Central Catholic, Ky. 17, St. Bernard Roger Bacon 9
Northwood 6, Kansas Lakota 0
Norton 39, Akr. Firestone 7
Norwalk St. Paul 33, Tiffin Calvert 6
Norwood 22, Cin. College Prep. 0
Oberlin Firelands 42, Vermilion 12
Olmsted Falls 49, Norwalk 6
Ontario 28, Mansfield Madison 14
Orrville 49, Akr. Springfield 8
Orwell Grand Valley 27, Andover Pymatuning Valley 6
Painesville Harvey 49, Wickliffe 0
Pandora-Gilboa 33, Leipsic 21
Parma Hts. Valley Forge 27, Rocky River 7
Pataskala Watkins Memorial 28, Ashville Teays Valley 14
Pemberville Eastwood 62, Maumee 14
Perry 37, Madison 0
Pickerington N. 18, Cols. Upper Arlington 13
Pioneer N. Central 38, Fremont, Ind. 8
Piqua 59, Troy 0
Portsmouth W. 41, Frankfort Adena 0
Rayland Buckeye 28, Shadyside 13
Reading 48, Cin. Summit Country Day 20
Richwood N. Union 28, Danville 0
Rocky River Lutheran W. 54, LaGrange Keystone 21
Rootstown 27, Mogadore Field 21
STVM 35, Barberton 0
Salem 38, E. Liverpool 6
Salineville Southern 34, E. Can. 6
Sandusky Perkins 49, Port Clinton 0
Sarahsville Shenandoah 18, Waterford 13
Sidney 49, Greenville 48
Smithville 20, Lorain Clearview 12
Solon 17, Stow-Munroe Falls 14
Southeastern 40, Beaver Eastern 22
Spring. NE 21, Jamestown Greeneview 20, OT
Spring. Shawnee 45, St. Paris Graham 19
Springfield 41, Trotwood-Madison 0
St. Bernard-Elmwood Place 22, Cin. Finneytown 7
St. Clairsville 30, Cols. Independence 20
Stryker 44, Morenci, Mich. 38
Sugarcreek Garaway 35, Dalton 0
Swanton 35, Tol. Rogers 20
Thornville Sheridan 28, Logan 7
Tiffin Columbian 64, Caledonia River Valley 28
Tipp City Tippecanoe 35, Vandalia Butler 0
Tol. Cent. Cath. 40, Lewis Center Olentangy Orange 10
Tol. St. Francis 56, Tol. Start 0
Toronto 42, Lisbon David Anderson 13
Trenton Edgewood 41, Franklin 7
Uniontown Lake 31, Akr. East 13
Urbana 40, Cols. Northland 20
Van Buren 32, Arcadia 0
Van Wert 36, Defiance 0
Versailles 31, Delphos St. John’s 0
Vienna Mathews 49, Leetonia 0
- Chester Lakota W. 59, Cin. Sycamore 7
- Jefferson 43, Spring. Greenon 20
- Lafayette Ridgewood 7, Alliance Marlington 0
Wapakoneta 29, St. Marys Memorial 22, OT
Warren Champion 45, Ravenna SE 14
Warren JFK 22, Garrettsville Garfield 21
Warsaw River View 36, Crooksville 0
Washington C.H. 48, Bainbridge Paint Valley 0
Wauseon 28, Napoleon 12
Waynesfield-Goshen 26, Sidney Lehman 7
Waynesville 45, Blanchester 0
Wheeling Central, W.Va. 62, Tuscarawas Cent. Cath. 21
Whitehall-Yearling 20, Marion Pleasant 13
Whitehouse Anthony Wayne 28, Tol. Whitmer 10
Wooster 21, New Philadelphia 0
Wooster Triway 43, Apple Creek Waynedale 0
Xenia 47, Fairborn 0
Youngs. Chaney High School 22, Youngs. Mooney 17
Youngs. Valley Christian 33, McDonald 0
Zanesville Maysville 20, Coshocton 12
POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS
Cin. Hughes vs. Lockland, ccd.
Gahanna Cols. Academy vs. Newark Cath., ccd.
Independence vs. Cle. E. Tech, ccd.
Lakeside Danbury vs. New London, ccd.
Lisbon Beaver vs. Minerva, ccd.
Niles McKinley vs. Leavittsburg LaBrae, ccd.
Windham vs. N. Jackson Jackson-Milton, ccd.