Rock Hill Elementary Honor Roll Published 5:59 am Monday, November 14, 2022

First Nine Weeks 2022-2023 School year

Second Grade Honor Roll: Ashton Perkins, Jaxon Logsdon, Link Kelley, Aiden Eicher, Gabriel Dyer, Riley Boyd, Jacob Anderson, Alex Ackison, Beau Anderson, Sophie Bryant, Lucas Brown, Laramie Harper, Bridget Jenkins, Colton Lewis, Brigston Medinger, Evan Albright, Justice Boggs, Bo Carmon, Carson Crain, Aubrey Mains, Adalyn McEwen, Kyia Stamper, Brantley Stapleton, Alvia Stevens, Peyton Wilson, ShyAnn Beard, Jackson Dillon, Carson Holmes, Grace Johnson, Esther Pemberton, Abigail Scarbro, Tanner Settle, Rhiannon Wilson, Griffyn Zornes, Oliver Youkers, Coleton Baumgardner, Aubrey Rucker, Easton Phillips, Cayson GoMillion, Reid Easterling, Hunter Branam, Callie Hamlin, Gideon Kazee, Elaina Kitchen, Abigail Lister, Elijah Merritt, Averie Owens, Paisley Rife and Sawyer Wagner.

Third Grade Honor Roll: Jason Besco, Raeleigh Bryant, Lycan Chapman, Caydynce Delawder, Jonathan Hall, Austyn Howard, Bella McClaskey, Dylan McGhee, Carter Moore, Zachariah Smith, Isaiah Steinbrink, Jayce Travis, Paislee Friend, Jaylynn Gillispie, Hunter Grose, Brooklyn Litton, Jackson McFann, Akanni Payne, Levi Richendollar, Aleasha Webb, Colin Yancy, Colton Akers, Ella Albright, Claire Brown, Reece Collins, Beau Crank, Davin Fuhr, Lydia Johnson, Ethan Lewis, Rynlee Massie, Logan Wilson, Landon Rowe, Ainsley Knipp, Isabella Johnson, Damian Huff, Allison Fry, Sydney Cochran, Levi Scythes, Eli White, Amiya Robinson, Maiyah Marshall, Landon Laber, McKinley Jenkins, Jaxon Akers, Jessa Harper, Adelyn Evans, Harper England, Cuter England, Gavin Dalton, Emmett Dalton, Ariana Blagg, Max Addis, Johnnny Brewer, Alexis Freeman, Henry Fuller, Bonnie Gandee and Claire Mullins.

Fourth Grade Honor Roll: Anna Dilley, Tyler Mains, William Brown, Autumn Anderson, Jaycie Moore, Mayler McFann, Ava Wurts, Baylee Jiles, Deja Jenkins, David Heighton, Naimon Hackworth, Carter Malone, Mason Bostic, Gabby McCoy, Macy Ruggles, Addison Webb, Chace Jenkins, Lillyann Pemberton, Scarlet Robinson, Waylon Payne, McKenna Depriest, Layla Brooks, Caige Massie, Alexius Jenkins, Levi Pruitt, Aria Pemberton, Austyn Shuff, Ava Van Keuren, Daniel Workman, Adriana Fyffe, Vivian Heaberlin, Madison Lewis, Elisabeth Zornes, Bryar Long, Kable Kline and Ozzy Roach.

Fifth Grade Honor Roll: Layla Addis, Channing Bryant, Aiden Imes, Kambryn Joseph, Eliza Moore, Jaden Schug, Avery Bailey, Macy Boyd, Remington Carmon, Jordan Fox, Quinn Fraley, Adelia Frazee, Brody French, Payslee Slone, Gage Adams, Alison Blagg, Meredith Howard, Ryan Kellogg, Hunter Malone, MeKenzie Pennington, Amillia Rouse, Chloe Curry, Wyatt Gandee, Kerigan Kidd, Balor Knipp, Brady McFann, Dimmi Roller, Cindy Williams

M.C. Class Honor Roll: Daniel Noble, Haddon Campbell, Graham Smith, Tanner Fulton, Kenzlee Workman, Asher Ridenour and John Gates., Jaythan Autherson, Justin Brown, Tommy Dalton, Breanna Layne and Adam Driskell.

Cassie Patten’s Class: Liam Waddell and Brody Tate.