ACTC fall 2022 scholarship recipients announced Published 12:00 am Friday, November 25, 2022

ASHLAND, KENTUCKY. – Ashland Community and Technical College has awarded more than $171,000 in scholarships for the fall 2022 semester.

Recipients are listed below in no particular order:

Deanna Daniels, Jacob Messer, Hannah Morgan, Brian Nelson, Larry Steele, Colton Ferrell, Hailey Wise, Travis Blevins, Charles Cox, Samuel Duvall, Misty Hutchison, Marco Aguilar, Delaney Stacy, Caleb Lambert, George Fryer, Connor Greenhill, Sean Hackney, Alec Horth, Caleb James, Samuel Jones, Dylan Kiser, Emily Lemaster, William Willis, Hailie Gullett, Kylie Peterman, Elaina Sexton, Tiffani Claxon, Kourtney Westbrook, Tyler Williams, James Isaac Campbell, Caleb Campbell, Madison Canterbury, Addie Howard, Kathy Maxie, Brett Mullins, Josey Nelson, Chanda Rodgers, Taylor Smith, Braden Spears, Jason Staley, Justin Tackett, Destinee Taylor, Emma Williams, Dylan Bond, Josiah Thacker, Trevor Davis, Billy Messer, Ara Scott, Benjamin Black, Emily Dixon, Jessica Slone, Annabelle Imel, Branden Fisher, Brooklyn Wireman, Connor Lykins, Courtney Potter, Samuel Harrison, Jason Crum, Kimberly Risner, Logan Bradford, Jonathan Looney, Hannah McCarty, Nathan Justice, Aiden Sammons, Samuel Haislop, Sutton Imel, Violet Sparks, Simeon Harrison, Jacob Kelley, Garrett Hensley, John Michael Henson, Jamie Lewis, Ryan Phillips, Isaac Shepard, James Alexander, Destiny Cox, Francis Hendricks, Kayla Lockhart, Krystal McWhorter, Makayla Sparks, William Whaley, Jasmine Mills, Lindsey Brown, Ashton Higgins, Heather Davis, Iesha Elam, Maggie Harrison, Jayde Henry, Abigail Adkins, Daniel Adkins, Ashley Casey, Courtney Clarke, Jessica Diamond, Danielle Doss, Brett Justice, Brooke Loudenback, Desira (Colvin) Middleton, Chloe Nance, Brittaney Worthington, Evan Latimer, Parker Miller, Brandon Willis, Hailey, Christopher Holbrook, Robert McFarland, Patricia Meade, Matthew Whitt, Kirk Wyatt, Mary Wireman, Ashton Pennington, Jacob Atkins, Vicky Baldridge, Tayten Barker, Carl Bell, Michael Brooks, Anna Carter, Charis Chambers, Jackson Childers, Millie DeBoard, Belinda Dingess, Gabriella Downing, Kelly Flaugher, Emilee Henderson, Kayla Hogsten, Tabitha Houston, Ethan Huffman, Zachary Huffman, Garrett Kinney, Serenity Lizotte, Jennifer Mansour, Kristin McGlone, Shaelyn Myers, Terrance Oney, Taylor Plaster, Sarah Porter, Jacquelyn Pritchard, Kristin Queen, Joanna Rakow, Braden Rucker, Edward Smith, Jr., Katelyn Sparks, Alexis Thomas, Kylie Lynn Thomas, Amanda Thompson, Garrett Waddell, Halie Waugh, Matthew Wireman, Kaeli Fannin, Emily Gorby, Bradley Brooks, Hunter Caudill, Phillip Stanley, Tyler Barber, Adrian Compston, Austin Gutheridge, Abigail Huff, Tyler Smith, Natalie Tackett, Harley Bailey, Dakota Queen, William (Isaac) Bond, Jett Martin, Nicholas Porter, Sarah Caldwell, Kala Chapman, Avery Childs, Courtney Gray, Drake Wells, Connor Goodall, Charlie Jachimczuk, Kierra Tackett, Macy Newman, Zachary Enyart, Kenneth Mauk, Maci Moore, Elizabeth Caudill, Aubree Kitchen, Reid Burton, Jacob Claar, Jasmine Ison, Katelyn Johnson, Lucas Hammond, Adison Caldwell, Garrett Leach, Cole Williamson, Alyssa Navarre, Liberty Mays, Kailyn Barada, Kynzie Borders, Charles Bradley, Brayden Coffey, Christopher Deyo, Cynthia Spakaka, Cecily Napier, Christopher Cordle, Zoie Conley, Evan Napier, Gracie Greenhill, Harley Prater, Haven Sparks, Lincoln Hurt, Ian Rice, Jude Garner, Kaylee Lester, Logan May, Mikaila Cox, Lacasta Roar, Shaley Marshall, Skylier Bloemer, Alexis Slone, Tiffany Blankenship, Tessa Carter, Chase Bradley, Crystal Elkins, Darwin Fidler, Jennifer Gilkerson, Jayla Lewis, Jonlyn Carter, Hannah Kiser, Ashley Nulter, Paige Holley, Sabrina Sheridan, Lekaelynn Sparks, Kayla Tennant, Eric Byrd, Ashley Bell, Erin Montgomery and Samantha Ulery.