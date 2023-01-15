Ironton honor roll
Published 12:00 am Sunday, January 15, 2023
Ironton High School All A Honor Roll
Second Nine Weeks, 2022-2023
Seniors: Andrew Allen, Tayden Carpenter, Trevor Kleinman, Tessa Shelton, Jones Taylor, Ethan White, Evan Williams and Haleigh Zimmerman.
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Juniors: Isaac Fitzpatrick, Kaeli Huff, Xander Knore, Daniella Leonard, Katelyn Moore, Tate Munion, Evelyn Smith, Emily Weber and Katelyn Williams.
Sophomores: Judah Barnes, Annika McCown, Mason Phillips, and Abigail Pierson Workman.
Freshmen: Mason Davidson, Brady Easthom, Evelynn Gallion, Justun Harper, Alora Hayden, Aurelien Lewis, Khamil Martin and Tori Moore.
Ironton High School All AB Honor Roll
Second Nine Weeks, 2022-2023
Seniors: Eli Adkins, Sara Bowen, Abigail Carey, Teegan Carpenter, Trevor Carter, Katelyn Cecil, Edie Fadis, Amari Felder, Cole Freeman, Lydia Freeman, Bryce Glockner, Breanna Gool, Sydney Hairston, Tyler Jenkins, Anthony Kirk, Evan Koerper, Mary Lackey, Sara Leith, Luke Linville, Ben Love, C. J. Martin, Gavin Pack, Devan Spears, Landen Wilson and Westley Worley.
Juniors: Josie Arden, Olivia Bartram, Wyatt Baumgardner, Haleigh Colegrove, Kiarah Cox, Tobias Davis, Olivia Duncan, Tori Hill, Calease Jackson, Jade Joseph, Aubree Kemper, Bella Klaiber, Connor Lowe, Connor McDaniel, Tatum Moore, Noah Patterson, Mattox Perry, Bailey Peyton, Mya Pinkerman, Aris Pittman, Jessica Riedel, Kate Rudmann, Shayna Schultz, Ben Sloan, Isabella Sorbilli, Thomas Stapleton, Bailey Thacker, Emma Triplett, Braylin Wallace, Collin Willis and Jonathon Wylie.
Sophomores: Layla Adams, Natalie Carter, Grant Day, Peyton Deer, Avary Delong, Hunter Freeman, Greyson Friesenhengst, Ian Ginger, Kennedi Greene, Londyn Haney, Kassy Harvey, Trinity Holt, Adriana Hurd, D.J. Imes, Isabella Kerns, Bryce Markins, Bryce McDaniel, Alex Munion, Elijah Posch, Tyler Roach, Braden Schreck, Aubry Shavers, Kylie Sierer, Josiah Stewart, Taylor Vanderhoof, Malee Vass, Emerson White and Emily York.
Freshmen: Carson Blankenship, Tyson Cox, Alli Davis, Gracie Day, Connor Frush, Tanner Kleinman, Lilly Lewis, Lexi McCall, Derek Pack, Chloie Patterson, Amber Ritter, Haley Shimer, Nate Sloan, Ethan Spears and A.J. Wright.
Ironton High School 3.0 Honor Roll
Second Nine Weeks, 2022-2023
Seniors: Lincoln Barnes, Dakota Bledsoe, Landon Bowles, Kaley Cade, Eli Carter, Anna Davis, Brianna Hardy, Talia Johnson, Carleigh Justice, Victoria Keairns, Sara McCarty, Hunter Moore, Isabel Morgan, Kelsey Neal, Tanner Patrick, Grady Phillips, Cadence Rawlins, Cheyenne Riedel, Andrew Schoener, Kennedie Smith, Cami Stevens, Bishop Strait and Cole Triplett.
Juniors: Hunter Barber, Sidnea Belville, Haley Blake, Bret Bowman, Graycie Brammer, Creighton Bryant, Alexis Cade, Lacey Fryer, Bryson Hayes, Ethan Hellyer, Chaydan Kerns, Callie Kleinman, Connor Kleinman, Austin Masters, Brady Moatz, Phoenix Payne, Lydia Salyers, Caitlyn Thomas-White, Charlie Williams and Tashawna Young.
Sophomores: Dagan Bryant, Harley Carpenter, Aryssa Delong, Avary Delong, Ivy Farrow, Aubrey Ferguson, Ariyah Freeman, Kaegan Henderson, Logan Holbrook, Isabella Inbody, Leah Jacobs, Payton Justice, Trenton Kates, Madyson Kelley, Jessica Kincaid, Hannah Leith, Jayson Maddy, Ramsey Malone, Peyton McKnight, Laney Morgan, Zayda Radford, Trinity Sharp, Elle Shepherd, Nicholas Sites, Braxton Slusher, Braylon Sturgill, Leila Thomas, Hayden Trammell, Morgan Travis, Sophie Turvey, Brayzen Williams and Kaitlyn Williams.
Freshmen: Sandra Algarakhuly, Braydon Baker, Ace Collins, Katelyn Cremeans, Brice Davidson, Gabriel Fitzpatrick, Carson Freeman, Kylie Haynes, Caleb Jacobs, Ryleigh Kouns, Simone Lewis, Ariana Lopez, Nathan Malone, Maddix Markel, Addison Neal, Kenley Neal, Aria Pennington, Dawson Philyaw, Olive Wade and Zayne Williams.