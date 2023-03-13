Reds Monday Boxscore

Published 9:26 pm Monday, March 13, 2023

By The Associated Press

Milwaukee Cincinnati
ab r h bi ab r h bi
Brsseau 2b 4 2 3 2 J.India 2b 2 0 0 0
P.Henry c 1 1 1 0 M.McLin 2b 0 0 0 0
Andrson 3b 4 1 1 0 W.Myers dh 3 0 1 0
Hrrison rf 1 0 0 0 Er.Yang c 1 0 0 0
Lu.Voit 1b 2 1 2 1 J.Frley rf 3 0 0 0
K.Hiura 1b 3 0 1 0 R.Mrtin cf 0 0 0 0
Cntrras dh 3 0 1 2 Stphnsn 1b 1 0 0 0
H.Mndez dh 2 0 1 0 Martini rf 1 0 0 0
Cratini c 3 0 2 1 T.Fredl cf 3 0 0 0
Mnstrio ss 3 0 0 0 D L Crz ss 1 0 0 0
O.Mller cf 3 0 0 0 K.Nwman ss 3 0 0 0
VnMeter 2b 2 1 2 0 A.Cerda ph 1 0 0 0
T.Nquin rf 2 1 1 0 W.Bnson cf 2 0 0 0
Perkins cf 1 0 0 0 A.Lopez lf 2 0 0 0
J.Wemer lf 3 1 1 0 S.Steer 3b 1 0 0 0
Alvarez 3b 2 0 1 0 J.Vsler 1b 2 0 0 0
B.Trang ss 2 0 2 0 L.Maile c 2 0 1 0
Chourio lf 2 0 0 0 Frnndez 3b 1 0 1 0
Totals 43 8 19 6 Totals 29 0 3 0

Milwaukee 201 120 110 = 8
Cincinnati 000 000 000 = 0

E–Caratini (1), Allen II (1). DP–Milwaukee 1, Cincinnati 3. LOB–Milwaukee 15, Cincinnati 8. 2B–Voit (2), VanMeter (1), Maile (1), Fernandez (1). SB–Newman (2).

IP H R ER BB SO
Milwaukee
Burnes W, 1-2 4 1 0 0 1 5
Robinson 1 1 0 0 1 0
Wilson S, 1-1 3 2-3 1 0 0 2 2
Cousins 1-3 0 0 0 0 1
Cincinnati
Williamson L, 0-1 2 1-3 4 3 3 2 4
Guerrero 1 1 1 1 1 0
Karcher 1 0 0 0 2 1
Sousa 1 5 2 2 0 0
Duarte 1 2 0 0 0 1
Norris 1 3 1 0 1 0

HBP–by Burnes (India), Wilson (Martin).

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PB–Maile.

Balk–Williamson.

Umpires–Home, Dan Merzel; First, Malachi Moore; Second, Austin Jones; Third, Chris Marco; .

 A–4353

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