Friday’s OHSAA football scores

Published 12:11 am Saturday, September 30, 2023

By The Associated Press

Ohio High School Athletic Association

Friday’s Football Scores

Ada 28, Delphos Jefferson 0

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Akr. Ellet 20, Akr. North 14

Akr. Hoban 57, Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 7

Akr. Manchester 19, Massillon Tuslaw 7

Albany Alexander 21, Bidwell River Valley 0

Andover Pymatuning Valley 40, Fairport Harbor Harding 0

Ansonia 30, New Paris National Trail 0

Antwerp 30, Haviland Wayne Trace 21

Archbold 49, Swanton 7

Ashland Crestview 56, Plymouth 7

Ashtabula Lakeside 44, Jefferson Area 14

Ashtabula St. John 36, Windham 33

Ashville Teays Valley 34, Amanda-Clearcreek 21

Athens 48, Pomeroy Meigs 27

Attica Seneca E. 44, Bucyrus 14

Aurora 38, Tallmadge 0

Avon 41, Berea-Midpark 0

Avon Lake 38, Elyria 30

Bainbridge Paint Valley 49, Piketon 30

Barberton 29, Richfield Revere 12

Barnesville 41, Caldwell 7

Bascom Hopewell-Loudon 72, Willard 33

Bay Village Bay 34, Fairview 7

Beaver Eastern 49, Willow Wood Symmes Valley 0

Bedford 21, Garfield Hts. 2

Bellbrook 31, Franklin 0

Bellefontaine 42, New Carlisle Tecumseh 0

Belmont Union Local 44, Cambridge 14

Beloit W. Branch 56, Alliance Marlington 0

Bethel-Tate 38, Batavia Clermont NE 0

Bishop Hartley 51, Cle. VASJ 20

Bishop Ready 56, Whitehall-Yearling 8

Bishop Watterson 51, Cols. KIPP 0

Bloom-Carroll 35, Circleville Logan Elm 6

Bloomdale Elmwood 28, Arcadia 14

Bluffton 21, Convoy Crestview 0

Bowerston Conotton Valley 33, New Matamoras Frontier 8

Bridgeport 49, Beallsville 39

Brookville 35, Day. Oakwood 0

Brunswick 14, Euclid 0

Bryan 35, Metamora Evergreen 7

Bucyrus Wynford 45, New Washington Buckeye Cent. 0

Cadiz Harrison Cent. 32, Wintersville Indian Creek 6

Caledonia River Valley 28, Shelby 24

Camden Preble Shawnee 52, Lewisburg Tri-County N. 22

Can. Cent. Cath. 20, Mogadore 13

Can. Glenoak 21, Massillon Jackson 16

Can. McKinley 29, Uniontown Lake 22

Can. South 35, Wooster Triway 28

Canal Fulton Northwest 70, Orrville 45

Canal Winchester 24, Westerville N. 7

Canal Winchester Harvest Prep 47, Richmond Hts. 0

Canfield S. Range 49, Girard 21

Carey 28, Sycamore Mohawk 13

Carrollton 31, Alliance 28

Casstown Miami E. 26, Troy Christian 7

Cedarville 35, Spring. Cath. Cent. 0

Celina 52, Lima Bath 36

Centerburg 28, Mt. Gilead 11

Centerville 38, Beavercreek 6

Chagrin Falls Kenston 38, Mayfield 20

Chardon 49, Willoughby S. 0

Chardon NDCL 34, Cle. Hay 7

Chesterland W. Geauga 21, Chagrin Falls 7

Chillicothe Huntington 47, Southeastern 12

Chillicothe Unioto 52, Frankfort Adena 0

Chillicothe Zane Trace 42, Williamsport Westfall 14

Cin. Anderson 46, Morrow Little Miami 20

Cin. Country Day 49, Cin. Clark Montessori 8

Cin. Indian Hill 37, Reading 6

Cin. Mariemont 21, Cin. Madeira 14

Cin. Moeller 38, Cin. Elder 7

Cin. Princeton 35, Fairfield 14

Cin. Purcell Marian 29, Cin. Hills Christian Academy 6

Cin. Sycamore 38, Liberty Twp. Lakota E. 30

Cin. Taft 45, Cin. Hughes 7

Cin. Western Hills 16, Cin. Aiken 8

Cin. Winton Woods 13, Kings Mills Kings 12

Cin. Wyoming 42, Cin. Deer Park 6

Clarksville Clinton-Massie 50, Goshen 0

Clayton Northmont 26, Huber Hts. Wayne 24

Cle. Glenville 42, Cle. Rhodes 6

Cle. Hts. 42, Solon 28

Cle. JFK 26, Cle. Lincoln W. 0

Cle. John Marshall 37, Cle. John Adams 6

Coldwater 41, Delphos St. John’s 7

Cols. Beechcroft 40, Cols. Mifflin 7

Cols. Eastmoor 30, South 24

Cols. Hamilton Twp. 55, Circleville 19

Cols. Independence 18, Cols. Briggs 12

Cols. Marion-Franklin 20, Cols. Africentric 6

Cols. Northland 51, Cols. Centennial 0

Cols. Walnut Ridge 36, West 0

Cols. Whetstone 16, East 6

Columbia Station Columbia 40, Wellington 14

Columbiana Crestview 20, Newton Falls 14

Columbus Grove 28, Leipsic 14

Copley 48, Cuyahoga Falls 29

Corning Miller 43, Lancaster Fisher Cath. 20

Coshocton 55, Byesville Meadowbrook 22

Creston Norwayne 43, Apple Creek Waynedale 0

Crown City S. Gallia 46, Portsmouth Sciotoville 8

Cuyahoga Falls CVCA 23, Navarre Fairless 0

Cuyahoga Hts. 31, Wickliffe 0

Dalton 54, West Salem Northwestern 7

Danville 61, Cardington-Lincoln 21

DeGraff Riverside 35, Sidney Lehman 21

Defiance Tinora 14, Defiance Ayersville 8

Delaware Buckeye Valley 28, Cols. St. Charles 20

Delaware Hayes 36, Westerville S. 33

Delaware Olentangy Berlin 27, Hilliard Darby 7

Dola Hardin Northern 48, Mt. Victory Ridgemont 6

Dover 38, Cols. DeSales 7

Dresden Tri-Valley 59, Warsaw River View 0

Dublin Scioto 27, Cols. Franklin Hts. 24, 2OT

E. Liverpool 17, Richmond Edison 14

E. Palestine 40, Wellsville 22

Eaton 48, Monroe 7

Edon 41, Northwood 7

Elida 19, Defiance 18

Elmore Woodmore 41, Fremont St. Joseph 0

Fairfield Christian 61, Zanesville Rosecrans 58

Fayetteville-Perry 22, Manchester 12

Findlay Liberty-Benton 42, Mt. Blanchard Riverdale 0

Fredericktown 28, Loudonville 14

Fremont Ross 41, Oregon Clay 28

Ft. Loramie 35, Norwalk St. Paul 28

Gahanna Cols. Academy 35, Cols. Bexley 13

Gahanna Lincoln 20, New Albany 7

Galion 23, Sparta Highland 21

Galion Northmor 27, Howard E. Knox 6

Gallipolis Gallia 28, Coal Grove Dawson-Bryant 12

Garfield Hts. Trinity 37, Beachwood 6

Garrettsville Garfield 42, Youngs. Liberty 21

Geneva 55, Conneaut 0

Genoa Area 42, Maumee 28

Germantown Valley View 49, Middletown Madison Senior 6

Gibsonburg 34, Kansas Lakota 3

Glouster Trimble 40, Belpre 0

Grafton Midview 35, N. Ridgeville 28

Granville 43, Cols. Linden-McKinley 0

Green 42, Louisville 7

Greenfield McClain 20, Chillicothe 17

Grove City Christian 55, Millersport 0

Groveport-Madison 13, Lancaster 3

Hamilton 18, Middletown 14

Hamilton Badin 42, Day. Carroll 14

Hannibal River 53, Shadyside 20

Hanoverton United 35, Leetonia 0

Harrison 42, Cin. Mt. Healthy 6

Harrod Allen E. 49, Spencerville 7

Heath 21, Utica 14

Hilliard Bradley 37, Hilliard Davidson 10

Hillsboro 36, Washington C.H. 6

Holgate 80, Stryker 20

Hubbard 29, Lisbon Beaver 25

Hudson 17, Brecksville-Broadview Hts. 6

Huron 37, Bellevue 18

Independence 35, Brooklyn 0

Indpls Cathedral, Ind. 39, Cin. La Salle 26

Ironton 42, Ironton Rock Hill 0

Jackson 42, Washington C.H. Miami Trace 13

Jamestown Greeneview 20, S. Charleston SE 13

Jeromesville Hillsdale 33, Smithville 14

Johnstown Northridge 19, Hebron Lakewood 7

Kettering Alter 28, Cin. McNicholas 7

Kirtland 47, Burton Berkshire 0

LaGrange Keystone 28, Sheffield Brookside 7

Lakeside Danbury 30, Sebring McKinley 28

Lancaster Fairfield Union 17, Baltimore Liberty Union 7

Leavittsburg LaBrae 43, Brookfield 33

Lebanon 21, Cin. West Clermont 14

Lees Creek E. Clinton 35, Union City Mississinawa Valley 0

Lewis Center Olentangy 52, Thomas Worthington 7

Lewis Center Olentangy Orange 35, Dublin Coffman 14

Lewistown Indian Lake 48, Bellefontaine Benjamin Logan 0

Liberty Center 62, Hamler Patrick Henry 0

Lima Cent. Cath. 34, Lucas 27

Lima Perry 41, Cory-Rawson 24

Lima Sr. 58, Tol. Rogers 6

Lisbon David Anderson 14, Youngs. Valley Christian 7

Lockland 48, Hamilton New Miami 7

Logan 17, Marietta 0

London 57, Plain City Jonathan Alder 48

Lorain 47, Warrensville Hts. 14

Lorain Clearview 19, Oberlin Firelands 16

Lou. Trinity, Ky. 17, Cin. St. Xavier 3

Loveland 49, Cin. Turpin 23

Lowellville 40, McDonald 6

Madison 20, Ashtabula Edgewood 17, OT

Malvern 28, Lore City Buckeye Trail 7

Mansfield Sr. 14, Ashland 6

Maple Hts. 54, E. Cle. Shaw 0

Maria Stein Marion Local 49, Ft. Recovery 0

Marion Harding 35, Bellville Clear Fork 7

Martins Ferry 42, Sugar Grove Berne Union 0

Marysville 34, Dublin Jerome 27

Mason 45, Cin. Colerain 19

Massillon 28, St. John’s, D.C. 7

McArthur Vinton County 33, McDermott Scioto NW 0

McComb 49, Arlington 21

McConnelsville Morgan 35, New Lexington 28

McGuffey Upper Scioto Valley 81, Crestline 0

Mechanicsburg 47, Milford Center Fairbanks 7

Medina 56, Strongsville 21

Medina Buckeye 52, Lakewood 7

Medina Highland 42, Kent Roosevelt 0

Mentor 44, Shaker Hts. 29

Mentor Lake Cath. 21, Parma Padua 13

Miamisburg 28, Kettering Fairmont 17

Middlefield Cardinal 34, Mantua Crestwood 14

Milford 41, Cin. Walnut Hills 7

Millbury Lake 34, Rossford 33

Millersburg W. Holmes 62, Lexington 28

Milton-Union 48, Covington 0

Mineral Ridge 46, Vienna Mathews 12

Minster 34, Rockford Parkway 8

Monroeville 44, Collins Western Reserve 36

Montpelier 35, Vanlue 8

Morral Ridgedale 37, N. Baltimore 15

Mt. Orab Western Brown 55, New Richmond 40

Mt. Vernon 35, Wooster 28

N. Bend (Cleves) Taylor 42, Cin. Finneytown 7

N. Can. Hoover 37, Massillon Perry 34, OT

N. Jackson Jackson-Milton 19, Atwater Waterloo 6

N. Olmsted 19, Elyria Cath. 17

N. Robinson Col. Crawford 41, Upper Sandusky 6

Napoleon 48, Tol. Bowsher 6

Nelsonville-York 46, Wellston 12

New Concord John Glenn 10, Zanesville Maysville 7

New Madison Tri-Village 43, Arcanum 0

New Middletown Spring. 26, Berlin Center Western Reserve 7

New Philadelphia 21, Mansfield Madison 10

Newark Licking Valley 21, Pataskala Watkins Memorial 14

Norton 55, Akr. Springfield 7

Norwood 44, Cin. N. College Hill 14

Oak Harbor 49, Tontogany Otsego 21

Olmsted Falls 43, Amherst Steele 14

Ontario 45, Marion Pleasant 14

Oxford Talawanda 44, Cin. NW 12

Painesville Harvey 42, Orwell Grand Valley 0

Painesville Riverside 43, Eastlake North 14

Pandora-Gilboa 53, Van Buren 13

Parma Hts. Holy Name 21, Parma Normandy 20

Pataskala Licking Hts. 35, Zanesville 7

Paulding 48, Hicksville 21

Pemberville Eastwood 62, Fostoria 20

Peninsula Woodridge 42, Lodi Cloverleaf 14

Perry 42, Orange 14

Pickerington Cent. 48, Grove City Cent. Crossing 0

Pickerington N. 55, Galloway Westland 6

Pioneer N. Central 34, Cin. Shroder 6

Point Pleasant, W.Va. 20, Beverly Ft. Frye 13

Poland Seminary 28, Niles McKinley 14

Port Clinton 24, Vermilion 21

Portsmouth 28, Chesapeake 6

Portsmouth Notre Dame 72, Franklin Furnace Green 0

Portsmouth W. 41, Lucasville Valley 7

Powell Olentangy Liberty 19, Cols. Upper Arlington 16, OT

Proctorville Fairland 35, S. Point 14

Ravenna 49, Akr. Coventry 13

Ravenna SE 21, Louisville Aquinas 8

Reedsville Eastern 59, Buffalo, W.Va. 16

Reynoldsburg 35, Newark 21

Richwood N. Union 38, Spring. NW 6

Rittman 41, Doylestown Chippewa 0

Riverside Stebbins 30, Greenville 0

Rocky River 55, Westlake 28

Rocky River Lutheran W. 41, Gates Mills Hawken 30

Rootstown 49, Warren JFK 14

Salem 36, Minerva 7

Salineville Southern 51, Columbiana 21

Sandusky 48, Norwalk 12

Sandusky Perkins 49, Milan Edison 14

Sherwood Fairview 44, Edgerton 35

Spring. Greenon 48, London Madison Plains 10

Spring. NE 44, N. Lewisburg Triad 6

Spring. Shawnee 47, St. Paris Graham 7

Springfield 28, Springboro 9

St Bernard-Elmwood Place 52, Miami Valley Christian Academy 22

St. Bernard Roger Bacon 34, Cin. Summit Country Day 0

St. Henry 13, New Bremen 10

St. Marys Memorial 49, Lima Shawnee 12

Steubenville 27, Linsly, W.Va. 19

Stow-Munroe Falls 21, N. Royalton 17

Strasburg-Franklin 12, E. Can. 7

Streetsboro 40, Mogadore Field 6

Struthers 40, Cortland Lakeview 6

Sugarcreek Garaway 35, Gnadenhutten Indian Valley 14

Sullivan Black River 56, Oberlin 6

Sunbury Big Walnut 49, Worthington Kilbourne 7

Sylvania Northview 17, Holland Springfield 7

Sylvania Southview 41, Bowling Green 0

Thornville Sheridan 33, Philo 0

Tiffin Calvert 27, Castalia Margaretta 14

Tiffin Columbian 49, Clyde 14

Tipp City Bethel 17, Day. Northridge 12

Tipp City Tippecanoe 47, Sidney 14

Tol. Cent. Cath. 35, Toledo St. John’s Jesuit 7

Tol. Christian 49, Sandusky St. Mary 14

Tol. Ottawa Hills 59, W. Unity Hilltop 0

Tol. Start 34, Tol. Waite 26

Tol. Whitmer 25, Perrysburg 15

Toronto 42, Rayland Buckeye 7

Trenton Edgewood 42, Hamilton Ross 21

Trotwood-Madison 54, Day. Ponitz Tech. 6

Troy 43, Xenia 6

Twinsburg 42, Lyndhurst Brush 7

Uhrichsville Claymont 34, Zoarville Tuscarawas Valley 21

Urbana 41, Spring. Kenton Ridge 7

Van Wert 28, Ottawa-Glandorf 21

Vandalia Butler 49, Fairborn 13

Versailles 41, Anna 14

W. Alexandria Twin Valley S. 61, New Lebanon Dixie 6

W. Carrollton 14, Piqua 13

W. Chester Lakota W. 59, Cin. Oak Hills 7

W. Jefferson 62, W. Liberty-Salem 47

W. Lafayette Ridgewood 35, Magnolia Sandy Valley 21

Wadsworth 55, Macedonia Nordonia 14

Wapakoneta 35, Kenton 0

Warren Champion 7, Campbell Memorial 0

Warren De La Salle, Mich. 67, Tol. St. Francis 7

Warren Harding 38, Youngs. Boardman 20

Waterford 49, Racine Southern 7

Wauseon 38, Delta 6

Waverly 33, Minford 7

Waynesfield-Goshen 57, Marion Elgin 22

Waynesville 55, Carlisle 14

Westerville Cent. 33, Grove City 28

Whitehouse Anthony Wayne 18, Findlay 14

Williamsburg 40, Blanchester 34

Wilmington 36, Batavia 7

Woodsfield Monroe Cent. 34, Sarahsville Shenandoah 26

Worthington Christian 21, Cols. Grandview Hts. 14

Youngs. Chaney High School 28, Youngs. Mooney 12

Youngs. East 30, Warren Howland 16

Youngs. Ursuline 34, STVM 20

Zanesville W. Muskingum 48, Crooksville 0

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Oak Hill vs. Wheelersburg, ccd.

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