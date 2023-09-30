Friday’s OHSAA football scores
Published 12:11 am Saturday, September 30, 2023
Ohio High School Athletic Association
Friday’s Football Scores
Ada 28, Delphos Jefferson 0
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Akr. Ellet 20, Akr. North 14
Akr. Hoban 57, Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 7
Akr. Manchester 19, Massillon Tuslaw 7
Albany Alexander 21, Bidwell River Valley 0
Andover Pymatuning Valley 40, Fairport Harbor Harding 0
Ansonia 30, New Paris National Trail 0
Antwerp 30, Haviland Wayne Trace 21
Archbold 49, Swanton 7
Ashland Crestview 56, Plymouth 7
Ashtabula Lakeside 44, Jefferson Area 14
Ashtabula St. John 36, Windham 33
Ashville Teays Valley 34, Amanda-Clearcreek 21
Athens 48, Pomeroy Meigs 27
Attica Seneca E. 44, Bucyrus 14
Aurora 38, Tallmadge 0
Avon 41, Berea-Midpark 0
Avon Lake 38, Elyria 30
Bainbridge Paint Valley 49, Piketon 30
Barberton 29, Richfield Revere 12
Barnesville 41, Caldwell 7
Bascom Hopewell-Loudon 72, Willard 33
Bay Village Bay 34, Fairview 7
Beaver Eastern 49, Willow Wood Symmes Valley 0
Bedford 21, Garfield Hts. 2
Bellbrook 31, Franklin 0
Bellefontaine 42, New Carlisle Tecumseh 0
Belmont Union Local 44, Cambridge 14
Beloit W. Branch 56, Alliance Marlington 0
Bethel-Tate 38, Batavia Clermont NE 0
Bishop Hartley 51, Cle. VASJ 20
Bishop Ready 56, Whitehall-Yearling 8
Bishop Watterson 51, Cols. KIPP 0
Bloom-Carroll 35, Circleville Logan Elm 6
Bloomdale Elmwood 28, Arcadia 14
Bluffton 21, Convoy Crestview 0
Bowerston Conotton Valley 33, New Matamoras Frontier 8
Bridgeport 49, Beallsville 39
Brookville 35, Day. Oakwood 0
Brunswick 14, Euclid 0
Bryan 35, Metamora Evergreen 7
Bucyrus Wynford 45, New Washington Buckeye Cent. 0
Cadiz Harrison Cent. 32, Wintersville Indian Creek 6
Caledonia River Valley 28, Shelby 24
Camden Preble Shawnee 52, Lewisburg Tri-County N. 22
Can. Cent. Cath. 20, Mogadore 13
Can. Glenoak 21, Massillon Jackson 16
Can. McKinley 29, Uniontown Lake 22
Can. South 35, Wooster Triway 28
Canal Fulton Northwest 70, Orrville 45
Canal Winchester 24, Westerville N. 7
Canal Winchester Harvest Prep 47, Richmond Hts. 0
Canfield S. Range 49, Girard 21
Carey 28, Sycamore Mohawk 13
Carrollton 31, Alliance 28
Casstown Miami E. 26, Troy Christian 7
Cedarville 35, Spring. Cath. Cent. 0
Celina 52, Lima Bath 36
Centerburg 28, Mt. Gilead 11
Centerville 38, Beavercreek 6
Chagrin Falls Kenston 38, Mayfield 20
Chardon 49, Willoughby S. 0
Chardon NDCL 34, Cle. Hay 7
Chesterland W. Geauga 21, Chagrin Falls 7
Chillicothe Huntington 47, Southeastern 12
Chillicothe Unioto 52, Frankfort Adena 0
Chillicothe Zane Trace 42, Williamsport Westfall 14
Cin. Anderson 46, Morrow Little Miami 20
Cin. Country Day 49, Cin. Clark Montessori 8
Cin. Indian Hill 37, Reading 6
Cin. Mariemont 21, Cin. Madeira 14
Cin. Moeller 38, Cin. Elder 7
Cin. Princeton 35, Fairfield 14
Cin. Purcell Marian 29, Cin. Hills Christian Academy 6
Cin. Sycamore 38, Liberty Twp. Lakota E. 30
Cin. Taft 45, Cin. Hughes 7
Cin. Western Hills 16, Cin. Aiken 8
Cin. Winton Woods 13, Kings Mills Kings 12
Cin. Wyoming 42, Cin. Deer Park 6
Clarksville Clinton-Massie 50, Goshen 0
Clayton Northmont 26, Huber Hts. Wayne 24
Cle. Glenville 42, Cle. Rhodes 6
Cle. Hts. 42, Solon 28
Cle. JFK 26, Cle. Lincoln W. 0
Cle. John Marshall 37, Cle. John Adams 6
Coldwater 41, Delphos St. John’s 7
Cols. Beechcroft 40, Cols. Mifflin 7
Cols. Eastmoor 30, South 24
Cols. Hamilton Twp. 55, Circleville 19
Cols. Independence 18, Cols. Briggs 12
Cols. Marion-Franklin 20, Cols. Africentric 6
Cols. Northland 51, Cols. Centennial 0
Cols. Walnut Ridge 36, West 0
Cols. Whetstone 16, East 6
Columbia Station Columbia 40, Wellington 14
Columbiana Crestview 20, Newton Falls 14
Columbus Grove 28, Leipsic 14
Copley 48, Cuyahoga Falls 29
Corning Miller 43, Lancaster Fisher Cath. 20
Coshocton 55, Byesville Meadowbrook 22
Creston Norwayne 43, Apple Creek Waynedale 0
Crown City S. Gallia 46, Portsmouth Sciotoville 8
Cuyahoga Falls CVCA 23, Navarre Fairless 0
Cuyahoga Hts. 31, Wickliffe 0
Dalton 54, West Salem Northwestern 7
Danville 61, Cardington-Lincoln 21
DeGraff Riverside 35, Sidney Lehman 21
Defiance Tinora 14, Defiance Ayersville 8
Delaware Buckeye Valley 28, Cols. St. Charles 20
Delaware Hayes 36, Westerville S. 33
Delaware Olentangy Berlin 27, Hilliard Darby 7
Dola Hardin Northern 48, Mt. Victory Ridgemont 6
Dover 38, Cols. DeSales 7
Dresden Tri-Valley 59, Warsaw River View 0
Dublin Scioto 27, Cols. Franklin Hts. 24, 2OT
E. Liverpool 17, Richmond Edison 14
E. Palestine 40, Wellsville 22
Eaton 48, Monroe 7
Edon 41, Northwood 7
Elida 19, Defiance 18
Elmore Woodmore 41, Fremont St. Joseph 0
Fairfield Christian 61, Zanesville Rosecrans 58
Fayetteville-Perry 22, Manchester 12
Findlay Liberty-Benton 42, Mt. Blanchard Riverdale 0
Fredericktown 28, Loudonville 14
Fremont Ross 41, Oregon Clay 28
Ft. Loramie 35, Norwalk St. Paul 28
Gahanna Cols. Academy 35, Cols. Bexley 13
Gahanna Lincoln 20, New Albany 7
Galion 23, Sparta Highland 21
Galion Northmor 27, Howard E. Knox 6
Gallipolis Gallia 28, Coal Grove Dawson-Bryant 12
Garfield Hts. Trinity 37, Beachwood 6
Garrettsville Garfield 42, Youngs. Liberty 21
Geneva 55, Conneaut 0
Genoa Area 42, Maumee 28
Germantown Valley View 49, Middletown Madison Senior 6
Gibsonburg 34, Kansas Lakota 3
Glouster Trimble 40, Belpre 0
Grafton Midview 35, N. Ridgeville 28
Granville 43, Cols. Linden-McKinley 0
Green 42, Louisville 7
Greenfield McClain 20, Chillicothe 17
Grove City Christian 55, Millersport 0
Groveport-Madison 13, Lancaster 3
Hamilton 18, Middletown 14
Hamilton Badin 42, Day. Carroll 14
Hannibal River 53, Shadyside 20
Hanoverton United 35, Leetonia 0
Harrison 42, Cin. Mt. Healthy 6
Harrod Allen E. 49, Spencerville 7
Heath 21, Utica 14
Hilliard Bradley 37, Hilliard Davidson 10
Hillsboro 36, Washington C.H. 6
Holgate 80, Stryker 20
Hubbard 29, Lisbon Beaver 25
Hudson 17, Brecksville-Broadview Hts. 6
Huron 37, Bellevue 18
Independence 35, Brooklyn 0
Indpls Cathedral, Ind. 39, Cin. La Salle 26
Ironton 42, Ironton Rock Hill 0
Jackson 42, Washington C.H. Miami Trace 13
Jamestown Greeneview 20, S. Charleston SE 13
Jeromesville Hillsdale 33, Smithville 14
Johnstown Northridge 19, Hebron Lakewood 7
Kettering Alter 28, Cin. McNicholas 7
Kirtland 47, Burton Berkshire 0
LaGrange Keystone 28, Sheffield Brookside 7
Lakeside Danbury 30, Sebring McKinley 28
Lancaster Fairfield Union 17, Baltimore Liberty Union 7
Leavittsburg LaBrae 43, Brookfield 33
Lebanon 21, Cin. West Clermont 14
Lees Creek E. Clinton 35, Union City Mississinawa Valley 0
Lewis Center Olentangy 52, Thomas Worthington 7
Lewis Center Olentangy Orange 35, Dublin Coffman 14
Lewistown Indian Lake 48, Bellefontaine Benjamin Logan 0
Liberty Center 62, Hamler Patrick Henry 0
Lima Cent. Cath. 34, Lucas 27
Lima Perry 41, Cory-Rawson 24
Lima Sr. 58, Tol. Rogers 6
Lisbon David Anderson 14, Youngs. Valley Christian 7
Lockland 48, Hamilton New Miami 7
Logan 17, Marietta 0
London 57, Plain City Jonathan Alder 48
Lorain 47, Warrensville Hts. 14
Lorain Clearview 19, Oberlin Firelands 16
Lou. Trinity, Ky. 17, Cin. St. Xavier 3
Loveland 49, Cin. Turpin 23
Lowellville 40, McDonald 6
Madison 20, Ashtabula Edgewood 17, OT
Malvern 28, Lore City Buckeye Trail 7
Mansfield Sr. 14, Ashland 6
Maple Hts. 54, E. Cle. Shaw 0
Maria Stein Marion Local 49, Ft. Recovery 0
Marion Harding 35, Bellville Clear Fork 7
Martins Ferry 42, Sugar Grove Berne Union 0
Marysville 34, Dublin Jerome 27
Mason 45, Cin. Colerain 19
Massillon 28, St. John’s, D.C. 7
McArthur Vinton County 33, McDermott Scioto NW 0
McComb 49, Arlington 21
McConnelsville Morgan 35, New Lexington 28
McGuffey Upper Scioto Valley 81, Crestline 0
Mechanicsburg 47, Milford Center Fairbanks 7
Medina 56, Strongsville 21
Medina Buckeye 52, Lakewood 7
Medina Highland 42, Kent Roosevelt 0
Mentor 44, Shaker Hts. 29
Mentor Lake Cath. 21, Parma Padua 13
Miamisburg 28, Kettering Fairmont 17
Middlefield Cardinal 34, Mantua Crestwood 14
Milford 41, Cin. Walnut Hills 7
Millbury Lake 34, Rossford 33
Millersburg W. Holmes 62, Lexington 28
Milton-Union 48, Covington 0
Mineral Ridge 46, Vienna Mathews 12
Minster 34, Rockford Parkway 8
Monroeville 44, Collins Western Reserve 36
Montpelier 35, Vanlue 8
Morral Ridgedale 37, N. Baltimore 15
Mt. Orab Western Brown 55, New Richmond 40
Mt. Vernon 35, Wooster 28
N. Bend (Cleves) Taylor 42, Cin. Finneytown 7
N. Can. Hoover 37, Massillon Perry 34, OT
N. Jackson Jackson-Milton 19, Atwater Waterloo 6
N. Olmsted 19, Elyria Cath. 17
N. Robinson Col. Crawford 41, Upper Sandusky 6
Napoleon 48, Tol. Bowsher 6
Nelsonville-York 46, Wellston 12
New Concord John Glenn 10, Zanesville Maysville 7
New Madison Tri-Village 43, Arcanum 0
New Middletown Spring. 26, Berlin Center Western Reserve 7
New Philadelphia 21, Mansfield Madison 10
Newark Licking Valley 21, Pataskala Watkins Memorial 14
Norton 55, Akr. Springfield 7
Norwood 44, Cin. N. College Hill 14
Oak Harbor 49, Tontogany Otsego 21
Olmsted Falls 43, Amherst Steele 14
Ontario 45, Marion Pleasant 14
Oxford Talawanda 44, Cin. NW 12
Painesville Harvey 42, Orwell Grand Valley 0
Painesville Riverside 43, Eastlake North 14
Pandora-Gilboa 53, Van Buren 13
Parma Hts. Holy Name 21, Parma Normandy 20
Pataskala Licking Hts. 35, Zanesville 7
Paulding 48, Hicksville 21
Pemberville Eastwood 62, Fostoria 20
Peninsula Woodridge 42, Lodi Cloverleaf 14
Perry 42, Orange 14
Pickerington Cent. 48, Grove City Cent. Crossing 0
Pickerington N. 55, Galloway Westland 6
Pioneer N. Central 34, Cin. Shroder 6
Point Pleasant, W.Va. 20, Beverly Ft. Frye 13
Poland Seminary 28, Niles McKinley 14
Port Clinton 24, Vermilion 21
Portsmouth 28, Chesapeake 6
Portsmouth Notre Dame 72, Franklin Furnace Green 0
Portsmouth W. 41, Lucasville Valley 7
Powell Olentangy Liberty 19, Cols. Upper Arlington 16, OT
Proctorville Fairland 35, S. Point 14
Ravenna 49, Akr. Coventry 13
Ravenna SE 21, Louisville Aquinas 8
Reedsville Eastern 59, Buffalo, W.Va. 16
Reynoldsburg 35, Newark 21
Richwood N. Union 38, Spring. NW 6
Rittman 41, Doylestown Chippewa 0
Riverside Stebbins 30, Greenville 0
Rocky River 55, Westlake 28
Rocky River Lutheran W. 41, Gates Mills Hawken 30
Rootstown 49, Warren JFK 14
Salem 36, Minerva 7
Salineville Southern 51, Columbiana 21
Sandusky 48, Norwalk 12
Sandusky Perkins 49, Milan Edison 14
Sherwood Fairview 44, Edgerton 35
Spring. Greenon 48, London Madison Plains 10
Spring. NE 44, N. Lewisburg Triad 6
Spring. Shawnee 47, St. Paris Graham 7
Springfield 28, Springboro 9
St Bernard-Elmwood Place 52, Miami Valley Christian Academy 22
St. Bernard Roger Bacon 34, Cin. Summit Country Day 0
St. Henry 13, New Bremen 10
St. Marys Memorial 49, Lima Shawnee 12
Steubenville 27, Linsly, W.Va. 19
Stow-Munroe Falls 21, N. Royalton 17
Strasburg-Franklin 12, E. Can. 7
Streetsboro 40, Mogadore Field 6
Struthers 40, Cortland Lakeview 6
Sugarcreek Garaway 35, Gnadenhutten Indian Valley 14
Sullivan Black River 56, Oberlin 6
Sunbury Big Walnut 49, Worthington Kilbourne 7
Sylvania Northview 17, Holland Springfield 7
Sylvania Southview 41, Bowling Green 0
Thornville Sheridan 33, Philo 0
Tiffin Calvert 27, Castalia Margaretta 14
Tiffin Columbian 49, Clyde 14
Tipp City Bethel 17, Day. Northridge 12
Tipp City Tippecanoe 47, Sidney 14
Tol. Cent. Cath. 35, Toledo St. John’s Jesuit 7
Tol. Christian 49, Sandusky St. Mary 14
Tol. Ottawa Hills 59, W. Unity Hilltop 0
Tol. Start 34, Tol. Waite 26
Tol. Whitmer 25, Perrysburg 15
Toronto 42, Rayland Buckeye 7
Trenton Edgewood 42, Hamilton Ross 21
Trotwood-Madison 54, Day. Ponitz Tech. 6
Troy 43, Xenia 6
Twinsburg 42, Lyndhurst Brush 7
Uhrichsville Claymont 34, Zoarville Tuscarawas Valley 21
Urbana 41, Spring. Kenton Ridge 7
Van Wert 28, Ottawa-Glandorf 21
Vandalia Butler 49, Fairborn 13
Versailles 41, Anna 14
W. Alexandria Twin Valley S. 61, New Lebanon Dixie 6
W. Carrollton 14, Piqua 13
W. Chester Lakota W. 59, Cin. Oak Hills 7
W. Jefferson 62, W. Liberty-Salem 47
W. Lafayette Ridgewood 35, Magnolia Sandy Valley 21
Wadsworth 55, Macedonia Nordonia 14
Wapakoneta 35, Kenton 0
Warren Champion 7, Campbell Memorial 0
Warren De La Salle, Mich. 67, Tol. St. Francis 7
Warren Harding 38, Youngs. Boardman 20
Waterford 49, Racine Southern 7
Wauseon 38, Delta 6
Waverly 33, Minford 7
Waynesfield-Goshen 57, Marion Elgin 22
Waynesville 55, Carlisle 14
Westerville Cent. 33, Grove City 28
Whitehouse Anthony Wayne 18, Findlay 14
Williamsburg 40, Blanchester 34
Wilmington 36, Batavia 7
Woodsfield Monroe Cent. 34, Sarahsville Shenandoah 26
Worthington Christian 21, Cols. Grandview Hts. 14
Youngs. Chaney High School 28, Youngs. Mooney 12
Youngs. East 30, Warren Howland 16
Youngs. Ursuline 34, STVM 20
Zanesville W. Muskingum 48, Crooksville 0
POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=
Oak Hill vs. Wheelersburg, ccd.